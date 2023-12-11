«Гнездо», залысина, парик. Как прически политиков меняют их судьбу

«Гнездо» Трампа, залысина Берлускони и парик президента Аргентины. Как прически политиков меняют их судьбу?
Внешний вид высокопоставленных чиновников всегда находился под пристальным вниманием общественности. Именно поэтому они прилагают массу усилий, работая над своим имиджем, который впоследствии станет узнаваемым в широких кругах. При этом на основе своего характера некоторые политики выбирают небрежные прически, а другие — стремятся выглядеть безупречно, тщательно скрывая залысины и седину. Как прически Бориса Джонсона, Дональда Трампа, нового президента Аргентины Хавьера Милея и других мировых лидеров повлияли на их карьеры — разбиралась «Лента.ру».
Что прическа говорит о политике?
За последние десятилетия на мировой арене появилось большое количество политиков-популистов, которых любят и ненавидят за их экономическую, социальную и управленческую деятельность. Однако мировые СМИ выделяют еще один важный аспект для критики, а именно — внешний вид.
Бывший министр Консервативной партии Великобритании Рори Стюарт в подкасте Нидерландов, 60-летнего Герта Вилдерса, есть очевидное сходство: по мнению Стюарта, густая копна волос у этих немолодых мужчин не может не вызывать удивление.
При этом он отмечает, что у Милея довольно грубые черты лица, а за нестандартную стрижку ему дали прозвище Парик, хотя его волосы на самом деле натуральные. Подобный образ, по словам Стюарта, выражает его нонконформизм:
Вместе с тем обаяние политика говорит о том, что он может превратить страну в нищую игровую площадку для сверхбогатых, оставаясь при этом весельчаком, с которым можно выпить несколько бокалов итальянского особо горького и крепкого травяного бальзама Фернет-Бранка.
Как имидж продвигает бренд политика?
В список дипломатических лиц, чей внешний вид так же часто привлекает внимание прессы, входит бывший мэр Лондона, британский политический и государственный деятель Борис Джонсон — и его хаотичная стрижка. Близкие к Джонсону источники утверждают, что в действительности он тратит много времени и уходовых средств на харизматично-лохматый вид. Кстати, с такой укладкой политик начал появляться на публике, только когда пришел в серьезную политику. При этом в молодости Джонсон выходил в свет только с тщательно причесанной густой копной волос светлого оттенка.
Нет ничего более подозрительного, чем мужчина, у которого волосы выглядят слишком аккуратно. Именно небрежная прическа превращает Бориса Джонсона в широко известного персонажа Александра Шульман бывший редактор издания Vogue
Политикам-популистам необходимо иметь харизму, и они успешно применяют действенные маркетинговые ходы из мира шоу-бизнеса. «У всех крупных деятелей есть бренд, а у популиста он должен быть особенно проработанным. Здесь длинные волосы, к примеру, тоже станут частью этого бренда. Такая работа над собой делает вас узнаваемым даже для тех, кто не интересуется политикой», — говорит Тим Бэйл, профессор политологии Лондонского университета Королевы Марии.
Сначала экс-президент США, предприниматель и миллиардер Дональд Трамп оттачивал свой имидж, регулярно появляясь в колонках желтой прессы и реалити-шоу. Затем, добившись узнаваемости, он стал продвигаться с помощью Twitter и информационного канала Fox News.
Однажды газета The Washington Post опубликовала материал под названием «100 величайших описаний волос Дональда Трампа». В нем журналисты сравнивали политика с куклой-троллем, называли его прическу вихрем или своеобразным шедевром, призванным прикрывать лоб. Но несмотря на постоянные насмешки и критику на тему внешнего вида, за годы работы в политике имидж Трампа не изменился.
Александра Шульман, бывший редактор издания Vogue:
Я думаю, что женщины гораздо более восприимчивы к критике и комментариям по поводу своих волос, и они решаются что-то с этим делать. Для мужчин придерживаться первоначального образа — вопрос гордости и силы. Критика для них не имеет значения.
Какое будущее сулит внешность политикам-популистам?
С древних времен волосы считались показателем мужественности, и их отсутствие у главных лиц мировой арены, за которыми пристально наблюдали через экраны телевизоров, воспринималось как политическая слабость. По этой причине итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони боролся с залысиной с помощью пересадки волос.
«Или я, или они — посмотрим, кто победит», — шутил премьер. Но, несмотря на все усилия, результатом операции стала не пышная прическа, а пушковые волосы, которые появились на месте проплешины. Они стали привлекать еще больше нежелательного внимания к его залысине.
В свою очередь журналисты The Guardian обратили внимание на нидерландского политика Герта Вилдерса, чья Партия свободы победила на парламентских выборах в ноябре. Вилдерс выходит на публику с тщательно уложенными, блестящими и окрашенными в платиновый блонд волосами, демонстрируя отточенный внешний вид и запоминающуюся прическу. Его копна поседевших густых волос окончательно дополнила образ. Очевидно, это сыграло особую роль во взаимодействии с аудиторией, которая была расположена к Вилдерсу и отдала голоса за его партию.
По мнению профессора Тима Бэйла, именно политики-популисты будут занимать самые высокие должности в обозримом будущем.
«Они способны обращаться к людям очень понятными и простыми словами как с точки зрения политики, так и с точки зрения визуального бренда», — заключает он.