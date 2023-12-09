Знаменитости, у которых есть докторская степень

Множество знаменитостей — от Тейлор Свифт до Трейси Эллис Росс — стали обладателями почетных докторских степеней.

© Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Однако некоторые из них действительно потрудились и получили настоящую степень доктора философии, медицины или другую докторскую степень. О самых умных знаменитостях — в материале "Рамблера".

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Шакил О'Нил получил докторскую степень в области образования в Университете Барри в 2012 году, выполнив обещание, данное маме, - закончить высшее учебное заведение после того, как он бросил Университет штата Луизиана ради карьеры в НБА.

Кен Джонг получил медицинскую степень в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле и прошел ординатуру по внутренним болезням в Новом Орлеане, где выиграл юмористический конкурс. Вскоре после этого он переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться комедией.

Маим Бялик сделала перерыв в актерской карьере после "Блоссома" и получила докторскую степень по нейронауке в Калифорнийском университете. Когда она вернулась к актерской деятельности, то сыграла нейробиолога Эми Фарру Фаулер в сериале "Теория большого взрыва".

В начале 70-х Брайан Мэй приостановил изучение астрофизики (его диссертация была почти готова), чтобы играть на гитаре в составе группы Queen, но 30 лет спустя он отложил все дела на год и защитил докторскую диссертацию в Имперском колледже Лондона, который окончил в 2007 году.

Джордж Миллер снимался в короткометражках по окончании медицинского колледжа и продолжал работать врачом, чтобы заработать на жизнь, параллельно сочиняя и снимая свой первый малобюджетный полнометражный фильм "Безумный Макс". Разумеется, в дальнейшем он стал автором и режиссером успешной франшизы, растянувшейся на десятилетия.

Грэм Чепмен, участник комедийной группы "Монти Пайтон", получил степень доктора медицины в Медицинском колледже при больнице Святого Варфоломея. Он недолго занимался медицинской практикой, но его образование пригодилось, когда он писал сценарий для сериала "Домашний доктор".

Дон С. Дэвис получил докторскую степень по театру в Университете Южного Иллинойса в 1982 году. Он был академиком и профессором до 1987 года, когда ушел на пенсию и занялся актерской деятельностью, получив заметные роли в сериалах "Звездные врата: SG-1" и "Твин Пикс".