«Последний советский олигарх»: как Борис Бринер вел бизнес в СССР

Борис Бринер вошёл в историю как «последний советский олигарх», которому удавалось вполне успешно вести дела на территории первого в мире социалистического государства. Продолжалось это вплоть до 1931 года. Потом, правда, Бринеру пришлось спешно покинуть свой «индустриальный парк».

Впервые Бринеры оказались в России 1865 году. Тогда на Дальний Восток прибыли Иоанн Бринер и его 16-летний сын Юлиус Йозеф. Позже Юлиус получил статус купца 1-й гильдии и звание почётного гражданина Владивостока. Если верить историческим документам, то Юлиус Бринер был «владельцем транспортно-экспедиционной компании, судоверфей, золотых приисков, медно-цинковых и серебряных рудников и многого другого».

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Его сын Борис Юльевич, появившийся на свет во Владивостоке в 1889 году, получил в Санкт-Петербурге диплом горного инженера. Став дипломированным специалистом, он вернулся на Дальний Восток и начал активно помогать отцу вести семейный бизнес. В 25 лет Борис Бринер был уже директором-распорядителем АО АГОТ, управлявшего важнейшими активами семьи — приисками «Тетюхе» и «Верхний».

В период революции Бринер проявил свою активную гражданскую позицию. Он пролоббировал открытие в регионе Владивостокского политехнического института. В 1920 году советский бизнесмен стал министром торговли и промышленности Дальневосточной республики (ДВР), буферного государства, созданного большевиками для защиты от Японии.

После упразднения ДВР Бринер смог довольно неплохо «вписаться» в условия НЭПа и взять от этого неоднозначного десятилетия максимум. Однако, для продолжения ведения бизнеса в Советской России Бринеру пришлось лично встретиться с Владимиром Лениным.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение, по которому удалось сохранить на условиях концессии крупнейшую горнорудную компанию Дальнего Востока. Предпринимательской хватке Бринера можно было только позавидовать. Он нашел иностранных инвесторов, установил заграничное оборудование для добычи и обогащения руды, обзавёлся собственным плавильным заводом, заботился о благосостоянии своих рабочих.