«Не расплющиться под развалинами коммунизма». Как Солженицын пережил несколько исторических эпох

Александр Солженицын вошел в историю XX века не только как один из самых ярких его летописцев, но и как один из действенных àкторов. Его своеобычный стиль, изобилующий авторскими неологизмами, его невероятная трудоспособность и прямо-таки библейская жестоковыйность поделили читателей на два лагеря - сторонников и противников. Впрочем, его наследие слишком неоднозначно - и каждый сам может и должен оценить его самостоятельно.

"Часы коммунизма - свое отбили.Но бетонная постройка его еще не рухнула.И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами",

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- так начал он в 1990 году, еще при СССР, программную статью "Как нам обустроить Россию". И, как выясняется, далеко глядел.

30 фактов из жизни Солженицына

1. Александр Исаевич Солженицын никогда не видел своего отца и знал о нем лишь по рассказам матери. Исаакий Семенович умер летом 1918-го, за полгода до рождения сына. Отчество "Исаевич" (которое должно было бы образовываться от другого ветхозаветного имени - Исайя, а не Исаак) возникло в результате ошибки в паспортном столе.

2. В школе Александр подвергался насмешкам за ношение крестика, за отказ вступать в пионеры, получил выговор за посещение церкви. При этом Солженицын был старостой класса, любил футбол и театр. Увлекался историей и литературой, писал короткие рассказы и стихотворения. В год окончания школы Александр вступил в комсомол.

3. В 1936 году Солженицын окончил школу с золотым аттестатом и подал заявление о приеме в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет. Был зачислен в университет без вступительных экзаменов.

4. До этого он пытался поступить в театральное училище, но провалил вступительные экзамены.

5. В университете Солженицын учился на "отлично", был сталинским стипендиатом. При этом продолжал занятия литературой, твердо решив стать писателем. Летом 1939 года он поступил на заочное отделение Московского института философии, литературы и истории и все свободное время отдавал работе над рассказами, стихами, очерками.

6. В октябре 1941 года Солженицына призвали в армию, и после окончания артиллерийского училища в феврале 1943 года он в звании лейтенанта попал на фронт.

7. На фронте командовал батареей звуковой разведки. Так называлась система прямого акустического усиления, через которую прослушивался тыл противника вглубь на несколько километров.

8. За участие в боевых действиях он получил ордена Красной Звезды и Великой Отечественной.

9. На фронте, несмотря на запрет, вел дневник. Много писал, отправлял свои произведения московским литераторам на рецензию.

10. Письма и стали причиной его ареста: в них он открыто высказывался о "Пахане", сравнивал сталинские порядки с крепостным правом и говорил о восстановлении после войны "ленинских норм". Солженицын заочно приговорен Особым совещанием к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке.

11. Был арестован и сначала направлен в лагерь Новый Иерусалим; строил жилые дома на Калужской заставе (сейчас площадь Гагарина). Затем писателя перевели в систему спецтюрем, известных как "шарашки". Работал по математической части в Рыбинске, Загорске (сейчас Сергиев Посад), в Марфино. Там начал писать автобиографическую поэму.

12. В 1950 году из-за конфликта с руководством Солженицына переправили в Бутырскую тюрьму, оттуда - в особый лагерь в Экибастузе на общие работы. Жизнь в этом лагере нашла отражение в рассказе "Один день Ивана Денисовича". Во время пребывания в лагере Солженицын, которому, как и всем зэкам, запрещено было писать, запоминал тексты, перебирая самодельные четки.

13. В 1952 году писателя прооперировали в лагере. В 1953 году Солженицын был освобожден и отправлен в пожизненную ссылку в село Казахстана, где трудился школьным учителем математики и физики.

14. К концу 1953 года здоровье Солженицына резко ухудшилось, обследование выявило раковую опухоль. Болезнь, лечение, исцеление и больничные впечатления легли в основу повести "Раковый корпус".

15. В 1956 году Солженицын был освобожден (реабилитировали писателя в 1957-м) и возвратился из ссылки в Центральную Россию. Жизнь Солженицына во Владимирской области нашла отражение в рассказе "Матрёнин двор". С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии.

16. "Один день Ивана Денисовича" был напечатан в журнале "Новый мир", сразу же переиздан и переведен на иностранные языки. Солженицына приняли в Союз писателей СССР. Письма читателей - бывших заключенных (в ответ на "Ивана Денисовича") положили начало "Архипелагу ГУЛАГ".

17. Летом 1964 года пятая редакция "В круге первом" была обсуждена и принята к напечатанию в 1965 году "Новым миром".

18. В 1965 году с Борисом Можаевым ездил в Тамбовскую область для сбора материалов о крестьянском восстании. В поездке определилось название романа-эпопеи о русской революции - "Красное колесо".

19. После прихода к власти Брежнева Солженицын практически потерял возможность легально печататься и выступать. В сентябре 1965 года КГБ конфисковал архив Солженицына с его наиболее антисоветскими произведениями.

20. В августе 1968 года Солженицын познакомился с Наталией Светловой и стал добиваться развода с первой женой, на которой женился еще в 1940 году и отношения с которой фактически сошли на нет после ареста. Сыновья от второго брака: Ермолай, Игнат, Степан. Двое стали топ-менеджерами и живут в России, третий - концертирующий пианист и профессор Филадельфийской консерватории.

21. В 1969 году исключен из Союза писателей СССР. После этого стал открыто заявлять о своих православно-патриотических убеждениях и резко критиковать власть.

22. К 1970 году произведения Солженицына вышли в 28 странах, причем больше всего переводов появилось в Западной Германии и в США. На русском языке к этому времени было опубликовано за границей 17 отдельных изданий и собрание сочинений в шести томах.

23. 1970 год - Нобелевская премия по литературе "за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы". Солженицын сразу заявил, что, в противоположность Пастернаку, от премии отказываться отнюдь не собирается. Но диплом и денежную часть премии получил после высылки из СССР.

24. В 1974 году Солженицын был обвинен в "систематическом совершении действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР" и выслан из Советского Союза. Реальной причиной стала публикация его произведения "Архипелаг ГУЛаг". Сотрудники КГБ изъяли рукопись еще за год до этого, но писатель все-таки опубликовал книгу в Париже. После ареста писателя его рукописи помог тайно переправить за границу американский дипломат.

25. В апреле 1976 года с семьей переехал из Европы в США и поселился в городке Кавендише (штат Вермонт). После приезда писатель вернулся к работе над "Красным колесом".

26. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела, в декабре того же года удостоен Государственной премии РСФСР за "Архипелаг ГУЛАГ".

27. Вместе с семьей Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в Магадан. После из Владивостока проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в столице. На Ярославском вокзале Москвы Солженицына встречали несколько тысяч граждан. До самой смерти в 2008 году прожил в московском элитном поселке, в коттедже, предоставленном властями в пожизненное пользование.

28. В 1998 году писатель был награжден высшим российским орденом, но отказался от него, заявив, что отказывается принимать награду из рук власти, которая довела страну до печального состояния.

29. Последние годы жизни провел в Москве и на подмосковной даче. В последние годы жизни тяжело болел, но продолжал писать. Вместе с женой Наталией Дмитриевной - президентом Фонда Александра Солженицына - работал над подготовкой и изданием своего самого полного, 30-томного собрания сочинений.

30. Александр Исаевич Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в своем доме в Троице-Лыкове. Похоронен в некрополе Донского монастыря за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой Василия Ключевского. В Москве одна из улиц, в советское время носившая название Большой Коммунистической, получила название улицы Солженицына. В 2018 году Владимир Путин открыл на ней памятник писателю.