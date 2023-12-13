Жизнь Армена Джигарханяна: провалы, победы, рекорды, скандалы

Комические и лирические персонажи, злодеи и опасные бандиты, молодые ученые и мудрые старики – казалось, знаменитый актер Армен Джигарханян мог сыграть кого угодно. На его счету больше 250 ролей в театре и кино, а еще десятки озвученных киноперсонажей и героев мультфильмов. Он получил звание народного артиста, основал собственный драмтеатр и стал уважаемым педагогом сценического мастерства. И все это вопреки тому, что в молодости его не приняли в ГИТИС. Подробнее об этом и других любопытных фактах биографии Армена Джигарханяна читайте в материале MIR24.TV.

Военное детство

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Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Отец оставил семью, едва мальчику исполнился месяц. Матери пришлось в одиночку растить сына, детство которого выпало на время Великой Отечественной войны. По признанию самого актера, себя в ранние годы он почти не помнит. Самые яркие впечатления той поры, как рассказывал Джигарханян, были связаны с бытовыми тяготами: мальчику приходилось рубить дрова в подвале их дома в Ереване и утешать мать, потерявшую хлебные карточки.

Несмотря на суровую действительность, мама будущей кинозвезды увлекалась театром, часто ходила на представления и всегда брала с собой маленького Армена. Постепенно мальчик тоже влюбился в сцену. Став подростком, он уже точно знал, что хочет связать свою судьбу с актерским искусством.

Неудача в ГИТИСе

После школы Армен решил поступать в театральное. Все знакомые и учителя его отговаривали, называя профессию артиста легкомысленной. Тем не менее он поехал в Москву, чтобы попытать удачу в Государственном институте театрального искусства. К сожалению, пройти конкурс у него не получилось – комиссию смутил кавказский акцент абитуриента. Юноше пришлось вернуться на родину и устроиться работать помощником оператора в «Арменфильм».

Вторая попытка приблизиться к мечте оказалась удачной – Джигарханян поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Вскоре он стал регулярно выходить на сцену и играть в разных спектаклях. В течение нескольких лет Армен успел принять участие в 27 постановках, а в 1960 году 25-летний актер получил первую роль в кино – это был фильм «Обвал».

Актер-рекордсмен

Настоящая известность пришла к Армену Джигарханяну после пронзительной драмы «Здравствуй, это я!». В ней он виртуозно перевоплотился в молодого ученого-физика, который потерял на войне свою возлюбленную. С тех пор артист никогда не сидел без работы, каждый год выходило по несколько проектов с его участием. Наиболее известными лентами, в которых снялся Джигарханян, стали «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Город Зеро» и многие другие.

По некоторым источникам, Армен Джигарханян даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его имя значится там в качестве наиболее часто снимавшегося советского актера. Впрочем, это неудивительно, ведь за всю свою карьеру он появился в более чем 250 фильмах. Его голосом говорят герои мультиков и персонажи зарубежных кинолент. Некоторые коллеги даже упрекали Джигарханяна за его неразборчивость при выборе ролей. На эти упреки Армен Борисович отвечал просто: «Я люблю сниматься… и хочу сниматься».

Американская «дача»

Помимо работы в кино и на сцене, прославленный актер занимался преподавательской деятельностью во ВГИКе. Под его руководством обучались многие знаменитые актеры, в том числе Евгений Стычкин и Михаил Пореченков. Позже в Москве открылся драматический театр имени выдающегося артиста, известный как «Театр «Д», а впоследствии сменивший название на «Прогресс-сцену Армена Джигарханяна».

В конце 90-х годов звезде предоставили квоту на грин-карту США в рамках специальной программы для выдающихся культурных деятелей. Актер приобрел дом в Далласе, и с тех пор регулярно проводил лето за границей.

Пройдя долгий творческий путь, Армен Джигарханян получил множество почетных премий. Среди внушительного списка наград числятся «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Золотой орел», Международная премия Станиславского и другие. Также актеру были присвоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и армянский орден Почета.

Брачные скандалы

Джигарханян с юных лет комплексовал из-за своей внешности. Однако длинный нос, маленький рост и щуплое телосложение не помешали парню добиться успеха как на профессиональном поприще, так и в личной жизни. Знаменитый артист был женат трижды. Первая супруга рано погибла, но успела родить мужу дочь Елену. Со второй женой, актрисой Татьяной Власовой, кумир публики прожил в браке долгих 50 лет. Однако в 2015 году пара развелась, а уже через несколько месяцев актер женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

К несчастью, отношения 80-летнего Джигарханяна с молодой супругой обернулись публичными скандалами. Позже народный артист признался, что этот союз принес ему «много несправедливой боли». Спустя два года он подал на развод, обвинив Виталину в воровстве и попытке завладеть его наследством. В 2019 году актер снова заключил брак со второй женой, Татьяной Власовой, которая специально прилетела из Америки, чтобы ухаживать за экс-супругом.