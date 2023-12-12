«Наша логика здесь не работает». Что поразило москвича в Аргентине

Егор из Москвы живет в Буэнос-Айресе с женой и детьми уже почти полтора года. Он знает язык и открыл небольшой бизнес, а победа нового скандального президента видится ему скорее возможностью, чем проблемой. В рамках цикла об уехавших россиянах он рассказал «Ленте.ру», откуда в Аргентине гречка, почему у местных часто есть бабушка в России и с каким напитком местные мешают вино.

© Cristobal Basaure Araya / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

У нас с женой здесь родился ребенок, уже второй в нашей семье. Я работаю, успел открыть небольшой бизнес по продаже морепродуктов, занимаюсь всяческой переводческой деятельностью, пишу статьи и веду техническую документацию.

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Аргентина чем-то напоминает СССР

Мне в первое время не было сложно. Я знал язык, когда прилетел, мне было прикольно. Причем смешно, что, когда я плохо отвечал в университете на парах по испанскому, меня дразнили присказкой: «Будешь плохо учиться — поедешь в Аргентину». Так в итоге и вышло. Местный диалект испанского языка особенный. Он совершенно отбитый, у него свое произношение и свои временные приколы лингвистические. Но я прямо в восторге от этого диалекта: грамматика, произношение, сленг, все мне очень нравится.

Я знал кое-что о Латинской Америке и в целом увидел то, что ожидал увидеть. Наверное, людям, которые совершенно ничего не знают, было бы сложнее. Вообще, я хотел переехать сюда довольно давно, мне с детства нравилась эта страна. И сейчас я понимаю, что это место удивительное и парадоксальное: оно даже называется в честь серебра, которого здесь никогда не было. Мне кажется, такое название выбрали, чтобы приманить сюда людей, которые в итоге находили здесь совсем не то, что ждали. Так отчасти случилось и со мной.

Буэнос-Айрес

До переезда мы в Аргентине не были: это слишком далеко, это Марс, это другая планета. Представьте: вы летите на самолете и охреневаете. Потом еще десять раз охреневаете. К десятому разу вы уже не можете охреневать, а самолет только приближается к Сан-Паулу, и лететь еще часа четыре. Несколько раз мало кто это выдержит.

Наша логика здесь не работает, здесь абсолютно свой мир, непостижимый для прагматичного ума человека из Европы. Современному русскому человеку здесь может быть сложно: на Москву Аргентина не похожа совсем. Однако с культурой Советского Союза местная культура в некоторых моментах схожа.

Жившие при СССР узнают тут много знакомых вещей: от автоматов с газировкой и сумок-авосек до бесплатного образования и медицины. Короче, хороший и добрый детский коммунизм с мороженым по пять копеек

Аргентинцы больше всего ценят спокойствие

Ключевое культурное различие кроется в обязательности выполнения договоренностей для русского человека и необязательности для аргентинца. Дома я мог один раз в беседе сказать другу, что хочу с ним встретиться, и точно знал, что он придет. Здесь же нужно все запротоколировать и несколько раз подтвердить, чтобы человек точно не пропустил встречу.

Другое различие заключается в том, что здесь, на мой взгляд, нет культуры достигаторства. С тех пор, как в Советском Союзе мы решили строить коммунизм, мы шли к какому-то прекрасному будущему. И в итоге любой русскоязычный человек будто живет для какого-то светлого «завтра», преодолевая трудности в темном настоящем.

А здесь никакого «завтра» нет. Здесь есть сегодня, и оно уже нормальное, классное, и все в принципе в этом «сегодня» всех устраивает. Есть какие-то, конечно, нюансы и проблемки, которые можно худо-бедно разрулить, и нормально будет. Тут никому в космос лететь не надо, никому не надо строить какие-то магистрали, ГЭСы. Все это никому вовсе не интересно, это не про них совершенно.

Более того, если прибежать к аргентинцу и сказать: «Чувак, давай там какую-нибудь станцию построим», он покрутит у виска и спросит: «Зачем?» Даст тебе матэшечки и скажет: «На, попей, посмотри на море, зачем тебе это все надо вообще, к чему ты это начал говорить и для чего хочешь суету здесь наводить?»

Аргентинки пьют матэ

Мысль о том, что можно взять свой килограмм денег, отвезти его сюда и быть кому-то с этими деньгами здесь нужным, абсолютно неправильная. Здесь мир так не работает.

Деньги здесь ничего не решают. Решает все социальный капитал, связи, личные знакомства, общение, готовность к восприятию и позитивный настрой на жизнь. А деньги… Они нужны, конечно, но это вообще не определяющий фактор

У аргентинцев даже присказка такая есть в рамках смол-тока. Когда спрашиваешь, как дела, они отвечают: «Все спокойно, все нормально». Именно «спокойно», это главное слово: «все спокойно, все как обычно». Люди очень радуются этому, они очень счастливые и довольные прямо до ужаса. Ходят, улыбаются постоянно.

В Аргентине меньше преступности и наркотиков, чем в Мексике

Думаю, все такие счастливые из-за того, что здесь очень много витамина D, очень много солнца. Настолько много, что ставни закрывают, а абсолютно вся одежда выгорает. Можно подумать, что здесь люди сидят на чем-то, раз такие довольные, но это не так. Точнее, везде есть наркоманы, и это ужасно, но в Аргентине их мало, больше их севернее, в Мексике и Колумбии.

Если тут все на чем-то сидят, так это на это падубе парагвайском, или матэ. Это тонизирующий напиток, что-то среднее между кофе и чифиром. Его заваривают в специальной чаше из тыквы или дерева и пьют через трубочку.

Есть фотографии, как Лионель Месси постоянно его пьет, и этот чувак из «Металлики», Хэтфилд. Матэ захватывает мир, потому что это классная тонизирующая штука. Очень прикольный напиток, глоточек сделал — и взбодрился, хорошо тебе

Солнце и матэ. Думаю, именно из-за этих факторов здесь не распространены наркотики. Первое время я все время сравнивал Аргентину с Мексикой, где до этого был: у меня там бабушка жила, я к ней ездил. Но здесь все совсем по-другому.

В Мексике, мне кажется, стремно. Там берешь газету какую-нибудь и постоянно читаешь, что над кем-то учинили расправу. Культ смерти, везде черепа, какие-то картели, какие-то наркотики… Короче, дичь полная. Ночью там везде полиция ездит, мигалки мигают. Просыпаешься от звуков сирен.

Буэнос-Айрес

А здесь все спокойно. В столице нет никаких бандосов. Есть отдельные регионы, где существует какой-то наркотрафик, но такого, как в Мексике, точно нет. Понятно, что везде есть какая-то преступность, но здесь, конечно, абсолютная Европа по сравнению с Мексикой. А еще все местные очень похожи на испанцев, итальянцев, французов и так далее. То есть такой среднеевропейский типаж.

Аргентина, по-моему, это спрятавшаяся от всех европейская страна, которая застряла в своем развитии где-то в 60-х, 70-х годах. Большинство услуг, сервисов, машин и всего остального — оттуда. Такое вот путешествие во времени, и местным явно очень хорошо в этом прошлом

До США и Европы здесь добираться очень далеко, поэтому живешь как на Марсе, вдалеке от всех проблем мира и мировой цивилизации. Мне это очень нравится, прям восторг. Тут абсолютно своя атмосфера. Свои какие-то приколы, местная повестка, полностью оторванная от всей Земли. Что в Европе вообще происходит, в Америке, всем по барабану. Тут — Фолклендские острова, пингвины, киты, ламы. И футбол. Первый вопрос, когда к врачу приходишь: «У тебя все нормально с ногами, в футбол играть-то можешь вообще, все хорошо?»

Треш тут был в 2022 году, когда Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу. Весь город вышел на улицу, все обнимались, любили друг друга во всех смыслах этого слова. На остановки забирались, с моста прыгали. Сборная не смогла проехать на автобусе из-за толпы людей, их вертолет забрал. Это был максимальный выброс абсолютно искреннего счастья, который исходил отсюда, из Буэнос-Айреса, как сигнал в космос.

Аргентинцы любят родину и редко покидают ее надолго

Что меня еще поразило — здесь все патриотично относятся к родине. Люди из малообеспеченных слоев населения редко планируют уезжать куда-то, они находят себя здесь в разных занятиях. В каком-нибудь агросекторе, в сфере туризма, еще где-то. Но и более обеспеченные люди не «отрекаются» от Аргентины. Да, молодежь хочет учиться за рубежом. Но такого, чтобы они навсегда уезжали, почти нет.

Вот пара примеров. Актриса Аня Тейлор-Джой. Она выросла в Аргентине, хотя, кажется, даже не гражданка этой страны, но считает себя аргентинкой. Или какой-нибудь Лионель Месси, которому предлагали перейти в сборную Испании и который сказал: «Не-не, ребят, я аргентинец, спасибо, не надо мне это». Хотя он, кстати, не из самого обеспеченного города Росарио, из довольно бедной среды. Но он прямо очень большой патриот.

И это популярные настроения. В первую очередь, они — аргентинцы. Даже если они куда-то едут учиться или работать, они всегда помнят, откуда они. Всегда, как мне кажется, сбиваются в какие-то стайки

Мурал с Диего Марадоной и Лионелем Месси

Уехавшие аргентинцы редко когда работают в какой-нибудь сфере обслуживания. Как правило, если мы говорим про переезжающих в Штаты, это какой-то условный средний класс. Они едут в Майами, во Флориду. Если про уезжающих в Европу, то они выбирают Испанию — Каталонию. В Италию тоже очень многие едут, все зависит от того, где родственники.

Потом, скорее всего, они понимают, что в Европе делать особо нечего. Тусуются там какое-то время, знакомятся со своими двоюродными и четвероюродными родственниками — и едут обратно сюда, потому что тут большой потенциал. Страна вообще не заселена, очень много всяких возможностей в плане того же сельского хозяйства, всякого производства, электроэнергии.

Короче, полно всякого такого, поэтому с европейским образованием, особенно со всякими MBA, они здесь прямо хорошо себя чувствуют. Хорошо поднимаются, экспортируют много чего отсюда, экономику развивают.

Победа нового президента вызвала энтузиазм у предпринимателей

Новый президент, Хавьер Милей, победил довольно неожиданно: сначала выигрывал он, а потом его конкурент из левых. А в итоге во втором туре (хотя на самом деле аргентинцы уже третий раз голосовали) снова он с минимальным отрывом. Очень эпатажный политик, конечно, правда похож на Жириновского.

Но у него в команде очень много правых, и я как предприниматель очень надеюсь на эту новую команду. Здорово, если будут послабления законов и налогов для бизнеса и улучшится инвестиционный климат. Поэтому я скорее позитивно настроен к нему, надеюсь, что дела будет вести проще.

Очень много разговоров последние полгода идет про освоение всяческих ресурсов Аргентины: лития, нефти и прочего, здесь всего очень много. Все, кому не лень, говорят про постройку газопроводов и СПГ-портов. Очень сильно оживилась дискуссия по развитию Аргентины как ресурсной экономики. Мне это кажется хорошими изменениями.

Часть населения Аргентины имеет русские корни

Россия для аргентинцев — это абсолютно сказочная страна, где живет Распутин, сказочные щелкунчики, а на Красной площади стоит собор Василия Блаженного будто Диснеевский замок… Последняя большая волна иммиграции из России в Аргентину была белогвардейской, они оставили очень большой культурный след. Взять хоть ресторан «Самовар Распутина».

Очень много всяких приколов сюда завезено из России исторически. Есть исследования, что 15 процентов населения Аргентины так или иначе имеют свои корни на территориях, которые когда-то принадлежали Российской империи. То есть это всякие евреи из Польши, поляки те же самые, какие-нибудь немцы Поволжья.

Относятся к России они по-разному. Из забавного: в университетах проходят Бакунина по программе. И, конечно, левых деятелей из СССР. В Аргентине встречаются периодически отбитые коммунисты, которые восторгаются Советским Союзом

Самая современная ассоциация аргентинцев с Россией — это Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Сборная Аргентины тогда рано выбыла, но сам чемпионат в России местные помнят. Ну, и вспомнят, что у какого-нибудь друга бабушка из России. Это тоже важный фактор.

Что может быть удивительно для россиянина — культуры употребления крепкого алкоголя в Аргентине нет. Иногда хочется отправить в подарок коньяк или виски. А тут такого просто нет, ни ликеров, ничего. Есть только горький ликер Фернет на травах, но они никогда его чистым не пьют, смешивают с колой.

Вино пьют, прямо винная страна. Очень много виноделия, вино очень классное, очень качественное. Сюда перевезли ту же самую виноградную лозу из Франции, которая во Франции не сохранилась. А здесь она расцвела. И мальбек, который здесь растет, это изначально французский сорт. Вино из него делают только здесь, он считается уникальным.

При этом чистым вино тоже не пьют, разбавляют водой или льдом. И, что удивительно, тоже мешают с колой

Пиво тоже есть, но меньше. Здесь даже хороший хмель растет. Они очень много этого хмеля экспортируют, что-то варят. Когда-то давно сюда приехали немцы, основали свой хороший пивной завод, назвали его Quilmes. Поэтому традиции пивоварения, которые здесь заложены, это, в принципе, немецкие традиции.

Буэнос-Айрес

Аргентина очень любопытная в плане религии страна. С одной стороны, она очень светская. И в разговорах аргентинцы очень осторожно относятся к религии. Есть целый пласт людей левых, которые такие все с высшим образованием, Бакунина прочитали, они вот, как подобает коммунистам, антирелигиозны.

Но есть также те, кто сейчас в большом восторге от папы римского. Даже плакаты в городе висят с ним. Он же из Аргентины, из Буэнос-Айреса, из района Боэдо, болеет за футбольную команду «Сан-Лоренсо». Есть миф, что он работал вышибалой здесь в студенческие годы. И всем очень нравится, что папа римский говорит на аргентинском диалекте языка: он «шокает» и «жокает». Все тут просто такие: «А-а-а, как классно, что это наш папа, он такой как мы, он говорит, как мы, говорит на нашем языке».

Если в российские реалии переводить, то представьте, если бы патриарх Кирилл «хэкал» и говорил на каком-нибудь диалекте, и все бы из регионов, где такое характерно, говорили бы: «Круто, наш человек, наш патриарх».

Мурал с папой римским

В Аргентине очень хорошая платная медицина

Мне одобрен здесь постоянный вид на жительство на 15 лет. С этим документом я могу тут жить, работать, открывать любое дело. Можно было получить его по разным основаниям, но мы решили получить как родители появившегося здесь на свет ребенка. Мы загрузили все документы на сайт и пришли потом в миграционку. За день нам все одобрили. Где-то через месяц мне почтальон принес карточку с ВНЖ. И все, я с этой карточкой везде все делаю.

Сейчас, я слышал, есть какие-то проблемы, за один день не делают. Бывают какие-то наплывы… Ретроградный Меркурий бывает у миграционной службы, короче, они начинают какую-то чепуху толкать. Но потом успокаиваются и выдают тебе документ.

Просрочить какой-то срок пребывания здесь не страшно. Отсюда никого не депортируют, если только человек не какой-нибудь там кровожадный людоед, который кого-нибудь съел или наркотиками торговал. Таких, конечно, депортируют. В принципе, тут можно совершенно спокойно жить без документов и при этом ходить в больнички и учиться.

Документ — это такая галочка исключительно в сознании человека, для которого это важно. Даже миграционка периодически говорит, мол, «вы запариваетесь, что нам эти документы, что вы несете, спокойно, вас никто не трогает»

Буэнос-Айрес

Поликлиники и больницы здесь очень похожи на российские. Есть бесплатные и платные. В бесплатных нормально, лечат всех: понимаешь язык, не понимаешь язык, без разницы. В поликлиниках все добрые. Мы как-то с ребенком ходили, и нам ближе было в бесплатную. Мы потом, конечно, пожалели, потому что очередь была. Нас приняли по загранпаспорту, врачи прямо устроили консилиум: человек шесть-семь позвали, посмотрели, бесплатных лекарств нам дали. Сказали приходить без очереди, если будут проблемы.

В платных все красиво, все модное, свежее, новое, недавно закупленное. Я, когда зашел в одну из платных клиник здесь, обалдел: семизвездочный отель, прямо космическое что-то. Президенты соседних парагваев-уругваев сюда едут лечиться, американцы всякие состоятельные. Они едут во всякие дома престарелых, их лечат, они на солнышке все время, в общем, доживают свой век с комфортом.

При желании можно купить страховку. Так же, как в России: ДМС, ОМС. Не знаю, сколько это сейчас в России стоит, но здесь страховка с полным фаршем будет стоить 150 долларов в месяц на человека. Но допускаю, что если у человека, например, рак, то будет дороже, но вряд ли больше 300 долларов.

Коммуналка почти бесплатная. Тут куча всяких нефти, газа, сами все это добывают. У аргентинцев есть баланс, и по этому балансу очень много социальных обязательств, субсидируют очень много всего. Выходят копейки сущие. 10-15 долларов в месяц всего. По сравнению с соседним Уругваем разница в 10-20 раз.

Еда и продукты в Аргентине очень дешевые

Сервис в ресторанах не то чтобы напрягающий, но официанты не спешат подавать меню и блюда. Очень много зависит от того, понравитесь ли вы, как зайдете: улыбнетесь или нет… Могут и часок промариновать. Если не будете особо махать руками и подавать сигналы, а решите сидеть спокойно и книжку читать, то никто так и не подойдет. «Ну сидит человек, книжку читает, что его трогать?» — они так рассуждают.

Объясняется это тем, что здесь очень дешевая аренда помещений коммерческого характера. Поэтому в Аргентине нет такого, как в каком-нибудь Нью-Йорке, когда нужно отбивать каждую секунду посетителя и делать так, чтобы побыстрее счет закрывался. Рестораны открываются два раза в день: на обед и на ужин. Обед у них с 12:00 до 16:00. Ужин с 20:00 до часу ночи где-то. Очень проблемно, если по какому-то другому режиму живешь. Или хочешь поесть в другое время. Приходится подстраиваться или находить какой-нибудь фастфуд.

В ресторанах очень все по-домашнему, по-деревенски немножко. В каждом районе есть ресторанчик «Париж». Иногда люди просто на улице вытаскивают гриль, ставят мясо, жарят, собирается толпа местных зевак, которые едят… Прикольно, атмосферно, очень по-доброму.

Еда и продукты здесь очень дешевые, потому что тут все растет. В Аргентине очень много мяса. Ребрышки, мясо на гриле, колбаски. Мясо тут очень дешевое, его аргентинцы потребляют в нереальных количествах на душу населения. Очень много морепродуктов.

Магазин в Буэнос-Айресе

У нас семья с двумя детьми в неделю где-то баксов на 200 живет с учетом всех продуктов, ресторанов, всех расходов вообще. Мы заказываем еду, сами не готовим, потому что дешевле получается заказывать.

В среднем 100 долларов в неделю уходит на еду. Как правило, один раз в неделю мы ужинаем в ресторане и два раза в неделю ходим в кафе

В этом плане здесь можно жить очень комфортно, только надо понимать культуру. Средний москвич, приезжая сюда, хочет, чтобы здесь был привычный сервис, но такого не будет. Тут все немного по-деревенски. И если это близко, то будет комфортно. А если нет, все равно не нужно требовать от страны чего-то, что она не может дать. Аргентина никогда не даст ощущения успешного успеха, миллионы долларов здесь не заработаешь, да и не потратишь.

Жилплощадь мы, конечно, снимаем. Не дай бог здесь что-то покупать, потому что тут все постоянно меняется по ценам, и смысла нет инвестировать вообще. Я плачу 650 долларов в месяц за двухкомнатную квартиру на двадцать девятом этаже с закрытой территорией и охраной. Изначально надо было заплатить депозит, он довольно большой: тысяча или две тысячи долларов. Их мне должны вернуть, когда я съеду.

Я нашел жилье от собственника, мне повезло, многие платят в месяц еще и агентству. У кого-то дороже, у кого-то дешевле… Я живу в Буэнос-Айресе, в самом городе, за городом дешевле бы нашел. А в престижном районе можно и три тысячи долларов в месяц платить.

У меня большие планы на будущее здесь. Насчет образования детей не беспокоюсь, здесь оно хорошее. Сейчас наблюдаю за ребятами, которые тут учатся. Возможно, я бы еще поездил по стране, посмотрел, что на юге, что на севере. Потому что я живу в городе, и, конечно, это совсем другая Аргентина, городская. Есть Москва, есть Россия. То же самое — Буэнос-Айрес и Аргентина.

Буэнос-Айрес

В Латинской Америке есть поселения русских старообрядцев

По каким вещам я скучаю в России? По творожным глазированным сыркам. Тут один переехавший 10 лет назад их делает, вкусные, но это надо у него их заказывать, напрягаться. Просто в магазине не купишь.

По деревне еще скучаю, но это другое, потому что в деревню можно съездить. Тут есть места в духе Сан-Хавьера, где живут русскоязычные старообрядцы и варят квас. Или Барилоче, где растут облепиха, всякая клюква, малина и так далее.

На юг прилетаешь — там чисто Россия по атмосфере, но при этом ты в другом полушарии. Там тоже есть русскоязычные люди

Скучаю по запахам сырой древесины, деревенскому дому, по таким каким-то штукам… Вот в России — сел в машину, поехал в деревню — и все, ты в лесу. А тут нужно сесть на самолет, лететь два часа до Барилоче. Или сесть в машину, ехать четыре часа до Сан-Хавьера. Но не сказал бы, что тоскую по родине и на Луну вою. Все же нет, мне здесь нравится.