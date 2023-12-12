Как фамилия актера стала для него «охранной грамотой» в СССР

Актёр Ленин: судьба однофамильца вождя в СССР
Для жителей СССР псевдоним «вождя мирового пролетариата» звучал как единственный и неповторимый. Однако Ленин – не самая редкая фамилия среди русских. Например, электронная база жертв советских репрессий насчитывает 33 «врага народа» с такой фамилией. Среди узников лагерей мог оказаться и знаменитый актёр театра и кино Михаил Ленин. Однако для него узнаваемая фамилия стала своего рода «охранной грамотой».
Ленин из Малого театра
Уроженец Киева Михаил Францевич Игнатюк обзавёлся псевдонимом «Ленин» задолго до Октябрьской революции. 22-летний театральный актёр стал Лениным ещё в 1902 году – на год позже революционера Владимира Ульянова, который впервые подписался как «Н. Ленин» в 1901 году. Стоит ли говорить, что артист тогда ничего не знал о своём будущем всемирно известном «однофамильце».
Михаилу Игнатюку не слишком нравилась фамилия, указанная в документах. Дело в том, что его отцу – поляку по национальности – фамилия Игнатюк досталась по ошибке, когда тот служил в царской армии (на самом деле он был Игнатовичем).
«Прежний свой псевдоним – Михайлов – я сменил, по совету А. П. Ленского, на новый и стал именоваться в афишах и программах «М. Ф. Ленин», — рассказывал Михаил Ленин в мемуарах «Пятьдесят лет в театре».
О том, почему артист стал именно Лениным, он не объяснял. В этом можно видеть дань уважения его учителю по драматическим курсам – режиссёру Александру Ленскому. Вместе с тем, первую жену актёра звали Елена Александровна, а как признавался сам Михаил Ленин: «были у нас «Катины», «Верины», «Варины» — по именам жён или невест». Версию происхождения псевдонима Ленина от уменьшительного имени жены подтверждают и актёры Малого театра («Дома Щепкина»). Здесь Михаил Ленин работал с 1902 по 1919 год, а затем с 1923 года уже без перерывов. В последние годы жизни корифей театральной сцены служил директором Малого театра.
«Просьба не смешивать»
Псевдоним, совпадавший с псевдонимом вождя большевиков, доставлял Михаилу Ленину хлопоты. В апреле 1917 года на обложке театрального журнала появилась фотография актёра с подписью: «Артист Малого театра Михаил Францевич Ленин. Просьба не смешивать». На афишах рядом с фамилией артиста иногда указывали в скобках «не Ульянов».
В книге Бориса Львовича «Актёрская курилка» утверждается, что в 1918 году Михаил Ленин якобы дал объявление в газету: «Прошу не путать меня с политическим авантюристом, присвоившим себе мой псевдоним». По другой версии, подобный текст актёр опубликовал в газете «Московские ведомости» ещё в 1905 году, когда гремела Первая русская революции.
Впрочем, советская власть благополучно позабыла об этой «оплошности» актёра. Согласно мемуарам его друга, философа Фёдора Степуна, в годы Гражданской войны Михаила Ленина принимал лично нарком Анатолий Луначарский. Позднее артист блестяще сыграл графа Шемета в постановке пьесы Луначарского «Медвежья свадьба».
Актёры театра даже смогли извлечь пользу из ситуации. Как свидетельствовал тот же Степун, предъявляя документы с «магической» подписью актёра Ленина, театралы улаживали мелкие бытовые вопросы – например, покупали билеты на поезд вне очереди.
«О том, что в Москве могут быть несколько Лениных, никто не догадывался», – отмечал Степун.
Ленин с орденом Ленина
Пара казусов с фамилией Ленина случилась в 1924 году. Однажды в кабинет режиссёра Константина Станиславского вошли посыльные и сказали, что произошло несчастье: «Ленин умер!»
«А-ах, Михаил Францевич!» — прошептал Станиславский, опустив голову. Услышав, что речь идёт вовсе не об актёре, Станиславский сказал «тьфу-тьфу-тьфу» и постучал по дереву.
Другую аналогичную историю рассказывают о ведущей актрисе Малого театра Александре Яблочкиной. Её реакция на новость о «смерти Ленина» была вполне театральной, с заламыванием рук и восклицаниями: «Боже мой! Михаил Францевич!»
Коллегам пришлось указывать пальцем в потолок, чтобы объяснить приме, что умер тот Ленин, который «наверху», а вовсе не её партнёр по сцене. Разобравшись в чём дело, Яблочкина проявила явную политическую «несознательность», воскликнув: «Ну, слава Богу!»
О благонадёжности Михаила Ленина в глазах властей свидетельствует тот факт, что ему доверили сыграть роль врага – адмирала Колчака в фильме «Красный газ», снятом в конце 1924 года. Однако ситуация всё-таки выглядела нелепо – Колчака сыграл Ленин. Возможно, именно поэтому артиста больше никогда не приглашали в кино.
Позднее Иосиф Сталин, по слухам, долго отказывался давать Михаилу Ленину орден Ленина. «Народ такое не поймёт!», — считал «отец народов».
Сталинские репрессии не обошли коллег артиста – например, 10 лет провёл в ГУЛАГе режиссёр фильма «Красный газ» Иван Калабухов.
Однако сам Михаил Ленин остался невредим. В 1937 году ему присвоили звание Народного артиста РСФСР, а в 1949 году он всё-таки получил орден Ленина.
Михаил Ленин умер в 1951 году, его могила находится на Новодевичьем кладбище.