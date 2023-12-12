Эхо девяностых: как разрушили бизнес-империю авторитетного депутата

Суд Красноярска приговорил бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным по делу об убийстве, совершенном в 1998 году. Он обвиняется в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова. Ранее бизнесмену вынесли приговор по двум другим уголовным делам, поэтому суммарно он проведет в заключении 20 лет. Как с помощью разрушения империи Анатолия Быкова власть решила приструнить криминальных авторитетов, чтобы избежать повторения 1990-х?

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Чем известен Анатолий Быков по кличке Толя Бык?

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В свое время он сделал головокружительную карьеру. Из обычного тренера по боксу Быков превратился в депутата и бизнесмена. Завладел важными промышленными объектами Красноярского края — предприятиями, которые занимались цветной металлургией.

В 1996 году Анатолий Быков стал депутатом Назаровского городского совета, а с 1997 по 2016 год избирался в Законодательное собрание Красноярского края. Но, несмотря на ограниченный круг официальных возможностей, парламентарий сформировал в регионе некую «параллельную власть». Местные жители могли обратиться к Быкову за помощью, и он помогал решить вопросы в обход тех органов, которые должны этим заниматься напрямую. Например, мог сделать ремонт условной бабушке в разваливающемся доме или альтернативными методами помочь женщине, которая страдает от домашнего насилия. Также за помощью к Толе Быку обращались и бизнесмены.

Бывший депутат также был председателем совета директоров нескольких предприятий: Красноярского алюминиевого, Ачинского глиноземного комбинатов, а также Красноярской ГЭС, которая поддерживала сферу цветной металлургии края. Все эти годы империя Толи Быка росла и развивалась.

Рушиться она началась, когда ко власти в Красноярском крае пришел генерал Александр Лебедь. Он начал бороться с местным криминалом. Затем против Толи Быка дал показания авторитет Вилор Струганов по кличке Паша Цветомузыка. Бизнесмену пришлось даже мигрировать в Венгрию, чтобы переждать, однако его там задержали и передали в РФ.

Считается, что Толе Быку тогда намекнули — приговор может оказаться не таким суровым, если он отойдет от дел в сфере цветной металлургии. Казалось, что бизнесмен правильно понял намек и за «отходчивость» он получил шесть лет условно, несмотря на обвинения в заказных убийствах. В 2003-м бизнесмен пошел на мировое соглашение с Олегом Дерипаской.

Владимир Николаев /РИА Новости // Анатолий Быков после оглашения приговора по его третьему делу в Кировском районном суде Красноярска

Дальше все шло гладко до тех пор, пока ко власти в Красноярском крае не пришел Александр Усс, который имел незакрытые вопросы с Быковым. Позиции бизнесмена ослабли из-за чуть ли не сепаратистских высказываний. Быков во время нескольких интервью сказал, что Сибирь — «колония, которую грабит центр». Поговаривали о том, что Усс лично ездил в Москву, чтобы доложить куда надо о заявлениях Быкова, которые чуть ли не угрожали территориальной целостности страны.

После этого Толя Бык в большую политику вернуться не смог, и против него подняли старые дела. И во второй раз торгов с ним устраивать никто не стал.

Власть решила приструнить криминальных авторитетов, чтобы избежать повторения 1990-х

В тяжелые для страны времена, когда царят экономическая и политическая нестабильность, криминал всегда поднимает голову. И мы помним, как криминал прекрасно себя чувствовал в 90-х годах прошлого века.

Сейчас, во время спецоперации, Россия тоже переживает непростые времена. И если не задавить криминал на корню, то есть риск повторения 1990-х. Власти это понимают, поэтому и решили приструнить преступников, пока те не начали поднимать голову.

Например, 6 декабря 2023-го были задержаны глава и участники организованной преступной группировки (ОПГ), причастные к убийству советника министра путей сообщения РФ в 2002 году. В Оренбурге в сентябре приговорили к 24 годам колонии лидера организованной преступной группировки за посягательство на жизнь сотрудника милиции и лишение человека жизни. Преступления были совершены 26 лет назад. Также в феврале 2023-го к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения приговорили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.