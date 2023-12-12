Популярный комик назвал разницу между российской и американской публикой

«Когда американцы приходят на открытый микрофон, то они как бы [говорят]: "Мы тебе поможем, чтобы нам всем тут хорошо было". Когда выступаешь в России, там надо впечатлить, потому что тебя оценивают», — раскрыл он разницу между публикой в двух странах.