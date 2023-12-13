«Тонька-пулемётчица»: как служившая нацистам женщина-палач скрывалась от возмездия

Антонина Макарова-Гинзбург, известная как «Тонька-пулемётчица», была расстреляна в 1978 году. Женщина-палач более 30 лет после окончания Великой Отечественной войны, во время которой она служила нацистам в Локотской республике и убила минимум 200 человек, жила абсолютно спокойно. Муж и дети узнали о прошлом Антонины, когда её уже арестовали.

Фамилии «Тоньки-пулемётчицы»

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К концу 1970-х годов почти все коллаборационисты понесли наказание за свои действия во время войны. Однако пулемётчица, расстреливавшая в 1942-43 годах людей на оккупированных немцами территориях, скрылась от правосудия. Тоньку-пулемётчицу разыскивали так долго из-за путаницы с фамилиями.

В показаниях свидетелей говорилось о 20-летней девушке Антонине, по фамилии Макарова. Правоохранители не смогли найти Тоньку-пулемётчицу среди всех женщин, по фамилии и возрасту соответствовавших описанию. Однако на след преступницы удалось выйти благодаря чиновнику Панфилову. Он заполнял анкету для ОВИРа и написал имена всех братьев и сестёр. Его сестра Антонина, 1920 года рождения, носила фамилию Макарова-Гинзбург. Выяснилось, что Антонину Панфилову в школе по ошибке записали Макаровой: Антонина Макарова – дочь Макара.

Ушла на фронт Панфилова как Макарова. В 1943 году пособница нацистов избежала пленения и устроилась в госпиталь медсестрой. Там она познакомилась с фронтовиком Виктором Гинзбургом, вышла за него замуж и стала Антониной Гинзбург.

Антонина Гинзбург

Счастливая пара переехала на родину Виктора, в белорусский город Лепель. У молодой семьи появились две дочери. Забывшая о Локотской республике Антонина устроилась работать на швейную фабрику. В коллективе её уважали. Также Макарову любили местные за её выдуманное боевое прошлое. Тонька-пулемётчица часто выступала в школе, где рассказывала о войне. О её подлинной личности не знали ни родные, ни знакомые.

В определённый момент за Антониной начали следить. Сотрудники КГБ привозили в Лепель тех, кто мог опознать Тоньку-пулемётчицу, давали посмотреть на Гинзбург или устраивали встречи. Женщина была опознана всеми.

Наказание

После ареста Тоньки Виктор Гинзбург не понял, в чём подозревают его жену. Он думал, что Антонина может быть виновна в растрате на производстве. Когда ему рассказали правду, он не поверил. Он даже угрожал обращениями в ООН, чтобы добиться освобождения для своей жены.

Убедительные доказательства причастности Антонины к гибели людей на оккупированных нацистами территориях заставили Виктора сдаться. Мужчина вместе с детьми уехал из Лепеля. Неизвестно, что было с ними потом. Ходят слухи, что Виктор быстро превратился в сломленного жизнью старика.