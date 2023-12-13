Гимнаст со «склеенной» ногой: как пережить страшную аварию и покорить Олимпиаду

Самое страшное для спортсмена — получить травму, которая перечеркнёт твою карьеру. Для гениального советского гимнаста Дмитрия Билозерчева всё могло закончиться уже в возрасте 18 лет, когда он попал в серьёзное ДТП. Однако он сумел восстановиться после тяжелейшего повреждения и прославился на весь мир, выиграв Олимпийские игры.

Как ему это удалось?

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Самый молодой чемпион

Дмитрий Билозерчев — выходец из простой московской рабочей семьи. Для таких парней одной из возможностей выбиться в люди всегда был спорт, отлично работавший в качестве социального лифта. У Дмитрия обнаружилась склонность к спортивной гимнастике. Уже в 15 лет, в 1981 году, он занял пятое место на чемпионате СССР, а уже через год заявил о себе на мировой арене.

Казалось бы. обыкновенный десятиклассник взял четыре золотых медали чемпионата Европы в болгарской Варне и стал абсолютным чемпионом мира в Будапеште - самым молодым в истории. Советские спортивные журналисты наперебой восхищались новой звездой спортивной гимнастики.

При всей бесспорной внушительности многоборной программы Билозерчева более всего, пожалуй, впечатляет его комбинация на коне. Дело и в содержании комбинации, и в манере исполнения. Доводилось видеть мастеров таких, как Шахлин, Церар, Мадьяр, Дитятин. Билозерчев взял у них все лучшее: амплитуду, точность, уверенную высоту посадки. Добавил, в чём, естественно, помогло ему время — сложность, доведя её по нынешним меркам до предела. И ещё качество, которое (не боюсь высоких слов) изумляет. Темп. Он уже не на грани, а за гранью риска, — писал «Советский спорт».

На чемпионате мира в Будапеште Билозерчев выиграл четыре золота и два серебра. После такого триумфального выступления спортсмен получил признание не только на Родине, но и за рубежом.

Победа юного Дмитрия Билозерчева была здесь полной и безоговорочной. Это прекрасный мастер, который, по моему мнению, ещё имеет резервы для совершенствования, — говорил японский гимнаст Кодзи Гусикэн.

Впереди ждала Олимпиада в Лос-Анджелесе, однако поехать на неё уникальному чемпиону не удалось. СССР бойкотировал соревнования в США в ответ на протест американцев против Игр в Москве в 1980-м. А в 1985-м случился инцидент, который и вовсе мог поставить крест на карьере Билозерчева.

Угроза ампутации

За две недели до начала чемпионата мира в Монреале, где Дмитрию пророчили триумф, 18-летний гимнаст не справился с управлением автомобиля и на скорости въехал в столб. При этом Билозерчев получил серьёзную травму ноги, из-за которой у него впоследствии начался некроз кожи и мышц. Доктора думали даже об ампутации, избежать радикальных мер удалось буквально чудом. По счастью, спасти ногу удалось, и у спортсмена появилась надежда, что для него не всё ещё потеряно.

Ходили слухи, что Билозерчев попал в аварию, потому что находился в нетрезвом состоянии. Двух других гимнастов, которые находились с ним в автомобиле и не пострадали, в итоге без объяснений дисквалифицировали на год. Дмитрий же после выздоровления усиленно тренировался, чтобы поскорее восстановиться и поехать на Олимпиаду в Сеул в 1988-м. За год до Игр он выступил на чемпионате СССР (впервые после травмы) и победил в многоборье.

Гимнастический мир следил за выздоровлением Билозерчева. Он вёл себя мужественно, хотя были дни, когда он рыдал, зарывшись в подушку. От отчаяния. От сознания своей вины. Мало кто верил в возвращение Димы. Нога была «склеена» из 38 кусочков, — писал «Советский спорт».

Расслабился после победы

Олимпиада стала для спортсмена очередным триумфом. Билозерчев завоевал бронзу в многоборье и три золота: в команде и в упражнениях на кольцах и коне. Счастье спортсмена было так велико, что после той Олимпиады он сильно расслабился и перестал соблюдать режим. В какой-то момент он даже объявил, что решил завязать со спортом, что спровоцировало волну гнева в среде товарищей по команде и спортивных обозревателей.

Неужели на тебя так подействовало, что не стал абсолютным олимпийским чемпионом в Сеуле, и ты потерял веру в себя? Неужели ты испугался трудностей неустанных тренировок, тягот постоянного режима, новых травм? Зная твой бойцовский характер, не хочется в это верить, — писали в открытом письме Билозерчеву прославленные советские гимнасты Владимир Беляков, Евгений Корольков, Валентин Муратов и Михаил Перельман.