Франсиско Гойя: пять неожиданных фактов о гении эпохи Романтизма

Франсиско Гойя – испанский художник и гравер, чьи работы повлияли на все направление романтизма. Его наследие продолжает зажигать огонь в сердцах людей спустя века, а картины хранятся в лучших галереях мира, в том числе и в Эрмитаже. Сельский мальчик, неудавшийся студент, придворный художник, борец с пороками общества, изгнанный портретист, глухой и парализованный творец – путь Гойи был явно не из простых.

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1. Придворный художник – главный критик власти

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В 1775 году Гойя рисует свою первую и далеко не последнюю картину для государственных лиц. Однако такая связь с правительством не мешает художнику в своих картинах активно критиковать власть и показывать проблемы общества. В своих «Капричос», серии изображений 1799 года, Гойя поднимает остросоциальные темы: проблемы религиозного воспитания, двуличности высшего света, несовершенства человека. «Сон разума рождает чудовищ» – самая известная работа этого цикла. Как объяснил сам автор: «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ; но в союзе с разумом оно – мать искусств и источник творимых им чудес».

2. Безграмотность – не порок

Семья Франсиско Гойи была среднего достатка. Отец, Хосе Гойя, был признанным мастером по золочению, а мать, Гарсиа Лусьентес, была дочкой арагонского идальго (статус, показывающий благородное происхождение семьи). Все шестеро детей Хосе и Гарсии с ранних лет были знакомы с искусством. Однако академическое образование было поверхностным. Именно поэтому испанский художник всю жизнь писал с ошибками, что не мешало ему создавать великие произведения искусства.

3. «Колосс» в аниме

Творчество Франсиско Гойя повлияло не только на направление романтизма в искусстве. Отголоски испанского художника прослеживаются и в современном творчестве, например, популярном аниме «Атака Титанов».

4. Ученик превзошел учителя

Неудачи, отказы, фраза «Мы вам обязательно перезвоним»: каждый человек проходил через негативный опыт. Франсиско Гойя – не исключение. Гойя несколько раз в ранние годы своего творчества, а точнее – в 1764 и 1766 годах, пытался поступить в Академию Сан-Фернандо в Мадриде, но каждый раз получал отказ. Другой пример неудачи в начале пути – это критика его работы в конкурсе на лучшую копию гипсового Силена в 1763 году. Но испанский художник продолжал трудиться не покладая рук. И уже в 1796 году Франсиско Гойя был избран директором отделения живописи в Академии Сан-Фернандо, в которую когда-то не смог поступить.

5. Творчество вопреки всему в «Доме глухого»