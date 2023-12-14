Умер один из основателей советского цветного телевидения

Один из основателей цветного советского телевидения, автор книги Абрам Шендерович ушел из жизни, сообщил «Известиям» его куратор, адвокат Константин Андреев. Ученому было 96 лет.

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Умер Абрам Шендерович, ему было 96 лет, — сказал адвокат.

Шендерович родился в Белоруссии в 1927 году. В 1960-е выпустил несколько специализированных книг, среди которых «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание» и «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи».

Накануне стало известно о смерти журналиста, основателя Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрея Константинова, который также известен как сценарист сериала «Бандитский Петербург». Мужчина скончался на 61-м году жизни, тело было найдено в его квартире в Северной столице. Константинов на протяжении последнего года тяжело болел.