«Нам кубок не нужен». Как легендарный советский тренер боролся с судейским беспределом в Европе

Советским футбольным клубам в международных матчах иногда приходилось играть не только против соперника, но и против арбитра. Судейство по отношению к нашим командам не всегда бывало объективным из-за политической ситуации. Довелось испытать на себе подобное и легендарному тренеру Валерию Лобановскому.

© РИА Новости // Валерий Лобановский

Лобановского взбесило судейство в Испании. Специалист не стал терпеть беспредел и устроил протест.

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Товарищеский турнир

В 1974 году Лобановский провёл свой первый полноценный сезон во главе киевского «Динамо». Его верным помощником, отвечавшим за теорию, был Олег Базилевич. В августе команда получила приглашение на товарищеский турнир в Испанию под названием Кубок города. Соревнования проходили в Вальядолиде, а попали на них киевляне благодаря импресарио Юлиусу Украинчику, который тогда частенько возил советские клубы в Испанию.

Лобановским и Базилевичем двигало желание подготовить команду к старту еврокубков (динамовцы должны были участвовать в Кубке обладателей кубков). К тому же, игрокам и штабу обещали неплохие премиальные за участие в турнире. С самого начала соревнований было понятно: «Динамо» с Блохиным, Онищенко, Масловым и другими звёздами на голову сильнее испанских соперников. В полуфинале киевляне легко разобрались с «Гранадой», обыграв её со счётом 3:1.

В финале советской команде достались хозяева — «Вальядолид». Казалось, что и тут никаких проблем у банды Лобановского не будет. Киевляне к тому моменту уже начали показывать зачатки той игры, которая будет наводить ужас на всю Европу в следующие десятилетия. На родине, к слову, методику Лобановского поначалу не слишком жаловали. Тренера обвиняли в чересчур оборонительной модели игры: советские футболисты не только с точки зрения спортивной эстетики, но и с точки зрения идеологии должны были бежать вперёд с шашкой наголо.

Пенальти на пустом месте

Однако вопреки ожиданиям на первых минутах матча с «Вальядолидом» динамовцам пришлось непросто. Дело при этом было вовсе не в классе соперника. Судья той встречи с говорящим именем Чао де Леон делал всё возможное, чтобы потопить советскую команду. А затем и вовсе назначил пенальти совершенно на ровном месте.

Мяч в нашей штрафной у Мунтяна, он его выбивает. В радиусе трех метров никого нет. Вдруг раздается свисток: пенальти! — цитирует форварда Владимира Онищенко сайт киевского «Динамо».

Футболисты бросились к арбитру, чтобы оспорить решение. Однако ещё более жёсткий ответ нашёл Лобановский. Тренер попросту… увёл команду с поля в знак протеста против такого беспрецедентного судейства. Удивительно, но в тот момент у специалиста даже было настроение для юмора. Свой поступок он иронически объяснил игрокам тем, что кубок тяжёлый и везти его домой будет слишком тяжело, так что пусть он достаётся «Вальядолиду».

Лобановский выходит на поле и забирает команду. Говорит: «Нам кубок не нужен, он тяжелый, его далеко везти». Влетает к нам в раздевалку Украинчик*: «Валерий Васильевич, вы должны играть». Тот ему отвечает: «При таком судействе это невозможно. Пусть берут кубок себе, а нам не надо будет думать, как его тащить, — вспоминал Онищенко.

Организаторы, не желавшие скандала, естественно запаниковали. Не очень понравилась ситуация и Украинчику*. Однако затем переговорный процесс всё-таки сыграл свою роль: сторонам удалось прийти к креативному решению вопроса.

РИА Новости // Валерий Лобановский и Олег Базилевич

Динамовцы, понимавшие, что главным раздражителем для испанцев является их слишком уж высокий уровень, согласились убрать с поля одного футболиста и сыграть в меньшинстве. Взамен «Вальядолид» должен был пробить назначенный пенальти мимо ворот. На том и порешили.

Игра возобновилась, но испанцам компромисс, увы, никак не помог. Невероятно, но в той встрече киевляне всё равно победили со счётом 2:0 — отличились Онищенко и Блохин. Кубок города в том сезоне станет далеко не единственным трофеем динамовцев. Киевляне выиграют Кубок обладателей кубков и станут первой советской командой, кому покорится европейский турнир. Также Лобановский и Базилевич приведут своих футболистов к очередному чемпионскому титулу на внутренней арене. После этого уже ни у кого не будет возникать вопросов к их тактической модели.

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