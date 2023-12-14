«Был счастлив, когда убивал»: судьба самого страшного палача СССР

Василий Блохин, ставший в 1926 году комендантом ОГПУ, очень любил участвовать в расстрелах лично. С удовольствием он надевал кожаный фартук, натягивал резиновые перчатки до локтя и заряжал любимый «Вальтер»…

Молодость палача

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А ведь Василий Михайлович был выходцем из бедной крестьянской семьи Владимирской губернии. До того, как в 1915 году он был призван на фронт, парень успел поработать пастухом и каменщиком. В годы Первой мировой Василий дослужился до унтер-офицера, но сделать военную карьеру тогда помещала череда революций. Зато ему повезло после вступления в РККА в конце 1918 года. Он стал быстро продвигаться по служебной лестнице, чему еще больше способствовало вступление в компартию в 1921 году.

В расстрельной команде

Став членом расстрельной команды ОГПУ в 1924 году — именно тогда под актом выполненного расстрела впервые появилась его подпись — Василий Блохин самозабвенно отдавался «любимому делу» вплоть до марта 1953 года. Последний расстрел он совершил второго числа — буквально за несколько дней до смерти Сталина.

По разным оценкам за это время он лично казнил от 10 до 15 тысяч человек. То есть, даже если брать по самым скромным меркам, он убивал минимум одного человека в день. Среди расстрелянных им есть громкие имена: Тухачевский, Ежов, Фриновский, Кольцов, Бабель, Мейерхольд. Да и массовой казнью польских офицеров в Осташковском лагере под Тверью тоже руководил он.

Выполняет «черновую работу»

Блохин «работал» и при Ягоде, и при Ежове, и при Берии. Последний в 1939 году представил Сталину бумагу на палача. Вождь народов подошел к вопросу исключительно утилитарно, ответив:

«Таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу».

С тех пор вопрос о Блохине не поднимался до самой смерти Сталина. В апреле 1953-го палач был снят с должности и отправлен на пенсию. Официально «по болезни», но, как пояснял сам Берия, потому что «засиделся на этом месте».

Закат карьеры