Как русская красавица-гимнастка оказалась в центре криминального скандала

В конце 1990-х — начале 2000-х Вера Шиманская была одной из самых ярких фигур в российской художественной гимнастике. Девушка становилась чемпионкой мира и Европы, а также выиграла золото Олимпиады в Сиднее в групповых упражнениях. Однако отметилась красавица-спортсменка не только на профессиональном поприще. Однажды Шиманская вместе с мужем оказалась в центре криминального скандала.

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Молодых людей грубо задержали в Испании и обвинили… в шулерстве!

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«Содрали все украшения»

В 2003 году Шиманская готовилась к чемпионату мира в Будапеште в испанских залах. Вместе с ней в Европу поехал муж и по совместительству менеджер Владислав Лунёв. В то время супруги содержали гимнастический клуб, который организовывал показательные выступления. Тренировочную рутину решили разбавить поездкой по испанским казино — вдруг одна из площадок хорошо подойдёт для представления.

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Однако посетить удалось всего два заведения. В первом Шиманская и Лунёв показали свои российские паспорта, что уже вызвало подозрения у испанцев, ведь в то время в стране было много нелегальных эмигрантов. Когда пара зашла в следующее казино, их уже ждали. Стоило только Владиславу сесть за карточный стол, как к супругам подошли правоохранители. Предлогом для ареста стало предполагаемое шулерство.

Шиманская впоследствии рассказывала, что, по всей видимости, их арестовали по наводке, а история с нечестной игрой в карты стала просто предлогом, чтобы задержать «нелегалов». При этом полиция вела себя очень вызывающе. С Веры сорвали все украшения, действовали и разговаривали очень грубо. Обвиняли в том, что россияне обманом выиграли огромную сумму денег. Гимнастка при этом утверждала: большую часть этих денег они просто привезли из России и всё задекларировали.

«Подставили как русских лохов. Хотели содрать много денег. Нас ведь до сих пор всюду считают за медведей. Но теперь, когда моим делом занялись испанские адвокаты, этому казино грозит разорение. За ложные обвинения мы с мужем требуем компенсацию в миллион евро», — рассказывала впоследствии Шиманская «Экспресс-газете».

Пустые обвинения

Вскоре Шиманскую и Лунёва отпустили под залог в шесть тысяч евро. Спортсменки и её мужу запретили покидать Испанию. Каждое первое число месяца они должны были отмечаться в полиции, пока шёл судебный процесс. Также у пары забрали паспорта.

Адвокат россиян Пабло Молинс отмечал: все обвинения не имеют под собой совершенно никакой почвы, а единственное доказательство, которое использует прокурор — показания крупье, который вполне мог быть ангажирован. Защитник гимнастки и её мужа с самого начала был уверен в победе: слишком уж шаткими были улики. Испанец также предположил, что в казино решили воспользоваться громким именем олимпийской чемпионки, чтобы сделать себе рекламу.

Однако разбирательство всё же нанесло Шиманской определённый репутационный урон. На родине некоторые очень критично отзывались о чемпионке, в частности вице-президент Федерации художественной гимнастики Ирина Шибаева заявила, что вообще с 2001 года ничего не знает о такой гимнастке, как Шиманская. Веру эти слова довольно сильно задели, однако другие люди из мира спорта всё-таки её поддержали.

«Решили от меня откреститься? Да пожалуйста! Я о помощи не прошу. Хотя бы не мешайте. Спасибо руководителям Олимпийского комитета России —поддержали», — говорила спортсменка «Известиям».

Getty Images // Вера Шиманская

В марте 2004 дело окончательно разрешилось. За недостаточностью улик его закрыли, а Шиманской и Лунёву вернули всё, что было отнято у них при аресте. Под конец разбирательства Вера мечтала уже только об одном: поскорее вернуться в Россию и приступить к тренировкам. Она мечтала попасть на Олимпийские игры в Афинах, но мечте не суждено было сбыться: федерация приняла решение не брать Веру в Грецию. Сама спортсменка впоследствии заявила, что всё как раз из-за скандала в Испании.