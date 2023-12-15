Как камчатский каторжанин стал королем Мадагаскара

Венгерский барон, а впоследствии граф Мориц Август Бенёвский (1746-1786) за свою короткую жизнь ярко отметился в самых разных частях света. В Венгрии, Словакии и Польше человек, совершивший дерзкий побег из камчатской ссылки, считается национальным героем. На Мадагаскаре его похождения до сих пересказывают с восхищением...

© Российская Газета / Мориц Бенёвский

Мифов о Бенёвском - великое множество, постараемся разобраться с некоторыми из них.

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Миф № 1. Магнат и победитель Русской армии

Сказания о приключениях авантюриста активно распространялись еще при его жизни, оборвавшейся в мае 1786 года от шальной французской пули на Мадагаскаре. Обширную реляцию о нем поместило популярное британское издание The Gentleman s Magazine 1. Популярны были и мемуары самого Бенёвского, представлявшие собой гремучую смесь разнообразного вранья и реальных событий. Их впервые напечатали в Лондоне в 1790 году под длинным в духе времени названием, в котором значилось, что их автор был "магнатом Венгерского и Польского королевств" и "одним из вождей польской конфедерации" 2. Автор живописал свой опыт Семилетней войны (1756-1763) и морских плаваний в Амстердам, Гамбург, Плимут и на Мальту. И, разумеется, эпический побег с Камчатки.

Многие авторы верят страницам его воспоминаний до сих пор 3.

Архивы же содержат куда более скромную версию. Происходил Мориц Август не из магнатов, а из мелкого венгерского дворянства со словацкими корнями. Сохранившаяся запись в метрической книге о его рождении полностью исключает участие в Семилетней войне, в это время он учился в гимназии близ современной Братиславы. И совершенно точно Бенёвский никогда не плавал по морю вплоть до камчатской ссылки.

А. Гротгер. Молитва барских конфедератов перед битвой под Лянцкороной. 1863 год

Не был он и вождем Барской конфедерации, объявленной 29 февраля 1768 года против законного польского короля Станислава Августа и четыре года без особого успеха сражавшейся с русскими войсками. В мемуарах Бенёвский назван генералом, под началом которого тысячи поляков громили русских. Все это полнейший вымысел. По архивным источникам известно, что в ряды Барской конфедерации Бенёвский попал вследствие интересных личных обстоятельств: осенью 1765 года он вынужден был покинуть родные места, где его преследовали за вооруженное нападение на родственников и переход из католической веры в протестантскую. И воевал он совсем недолго во главе небольшого отряда из 30 человек, пока не попал в плен к русским войскам майора Бринкена близ Надворной (ныне Ивано-Франковская область)...

Миф № 2. Самодержец алеутский

Итак, в русский плен попал и угодил затем в ссылку на Камчатку незнатный и небогатый венгерский дворянин, не получивший толком боевого опыта и никогда не плававший на морских судах. Настоящая же биография нашего героя начнется только весной 1771 года, когда он станет одной из центральных фигур бунта ссыльных в камчатском Большерецке, начатого зверским убийством капитана Григория Нилова и обернувшегося побегом более семидесяти человек с Камчатки на угнанном галиоте "Св. Петр".

При этом молодой человек не был опереточным злодеем, каковым его пытались выставить на следствии после побега с Камчатки. Окончив гимназию, Бенёвский был по тем временам неплохо образован, хорошо играл в шахматы, быстро овладевал новыми для себя языками, после польского быстро выучил и русский, что очень пригодилось в долгой дороге на Дальний Восток. И самое главное - Мориц Август умел хорошо сходиться с людьми, входить в доверие к высокопоставленным лицам, очаровывать собеседников, увлекать их своими затеями, как бы фантастичны и невероятны они ни были. Авантюрист был неизменно уверен в себе, с лицами из высших сфер всегда вел себя как равный4. Именно это позволило худородному безземельному дворянину правдоподобно изображать магната и генерала, организовать побег с Камчатки и склонить высших сановников Франции, а также пожилого короля Людовика XV позволить ему заняться колонизацией Мадагаскара.

Большерецкий острог. Конец XVIII века

Во второй половине 1770 года Мориц Август наконец-то увидел настоящее море. После утомительного путешествия из Петербурга в Охотск его и нескольких прочих ссыльных повезли морским путем на Камчатку для водворения в Большерецкий острог. Морские впечатления оказались настолько восторженными, что в мемуарах Бенёвский представил вымышленного персонажа Ивана Охотина, который якобы управлял Алеутскими островами и с которым он будто бы повстречался после побега с Камчатки. Выдумал он Охотина не просто так: наслушавшись в Большерецке рассказов об Алеутских островах, авантюрист строил планы на будущее возвышение себя и окружающих. Вымышленный Охотин из мемуаров - это сам Бенёвский, воцарившийся в мечтах на Алеутских островах. Охотин правит там самодержавно, у него 132 подданных из русских ссыльных, а с приплывшим на острова Бенёвским алеутский самодержец сдружился.

И предложил новому приятелю ограбить Камчатку, но благородный Мориц Август разбойничать отказался.

Бенёвский врал об Охотине столь красочно, что эту историю принял в своей книге за чистую правду даже адъютант маршала Юзефа Пилсудского майор Мечислав Лепецкий (1897-1969) 5.

Аборигены Мадагаскара. Приготовление блюда из маниока. Иллюстрация из книги М. Бенёвского

Миф № 3. Бунтарь большерецкий

Отправка Бенёвского в Большерецкий острог оказалась серьезной ошибкой российской власти. Вместе с ним там оказалось немало вполне реальных государственных преступников, замышлявших в разное время свергнуть с престола Екатерину II, а еще раньше Елизавету Петровну. Сам же Большерецк на реке Большой в небольшом отдалении от моря был невелик и плохо оснащен необходимой для политических преступников охраной.

Подробно описавший камчатский бунт министр юстиции при Николае I Дмитрий Николаевич Блудов заключил, что "Большерецк заключал в себе тогда не более 35 домов: гарнизон его состоял не более чем из 70 казаков, не исключая из сего числа стариков и малолетных; сверх того многие из служивых были в беспрестанных командировках" 6. В таких условиях бунт был обречен на удачу, даже если бы начальствовавший там и беспробудно пьющий капитан Нилов был человеком просвещенным и безупречной трезвости.

Галиот "Св. Петр". Реконструкция

Принял он новых ссыльных радушно: по отзыву Блудова, "всем ссыльным предоставил полную свободу ходить и знакомиться с кем они хотели" 7. Бенёвскому же и хотеть было не нужно: его поселили вместе с образованным и мечтательным ссыльным Петром Хрущовым, бывшим поручиком Измайловского полка. Семья дворян Хрущовых владела деревней Калиновка в Курской губернии - той самой, где в 1894 году появится на свет их однофамилец Никита Сергеевич Хрущев. В 1762 году после появления на российском престоле Екатерины II поручик намеревался совершить новый государственный переворот и посадить на трон несчастного Иоанна Антоновича. Затея не удалась, Хрущова приговорили к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой.

На Камчатке поручику было откровенно скучно, и новый сосед Бенёвский придал ему утраченного оптимизма. Первый русский исследователь похождений Бенёвского В.Н. Берх писал: "Хрущов, с которым они составили план своего спасения, был человек отличного ума и с большими познаниями. В библиотеке его находилось путешествие лорда Ансона. Очаровательное описание Марианского острова Тиниана, которое приводит каждого читателя в восхищение, подало им мысль мечтать о переселении в сию прелестную страну" 8.

Маршруты Морица Бенёвского

Тиниан на Марианских островах - место действительно сказочное, правда, именно отсюда в августе 1945 года стартовали на Хиросиму и Нагасаки американские самолеты с ядерным оружием.

Мечтателя Бенёвского новые дальние страны увлекли. А Петр Хрущов разработал детальный план бунта в Большерецке с дальнейшим странствием на захваченном казенном галиоте "Св. Петр". И тут романтика закончилась. Начало бунта в конце апреля 1771 года ознаменовалось дикой расправой над несчастным капитаном Григорием Ниловым, которую учинил Бенёвский с сообщниками. По сведениям Блудова, "ему изрезали ножом левую руку, лицо... пробили насквозь и нанесли глубокую язву в левую ногу; мертвое тело, покрытое синими пятнами и кровью, вытащено в сени и брошено"

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Миф №4. Правитель мадагаскарский

Разумеется, без 70 русских спутников путешествие сухопутного венгерского барона было бы совершенно невозможным. Прав камчатский краевед Сергей Вахрин, считающий, что прославлять стоит не враля и авантюриста Бенёвского, а русских моряков, "которые на хлипких "шитиках", построенных без единого гвоздя, преодолевали просторы Северной Пацифики [Тихого океана] в самой ярой его части, где шторма свирепствуют постоянно и беспощадно" 10.

Могила Морица Бенёвского на Мадагаскаре

Плавание "Св. Петра" от камчатской Чекавки до Макао с мая по сентябрь 1771 года заняло 134 дня и было по тем временам явлением незаурядным. Опиши его Бенёвский в мемуарах реалистично, и это бы привело в восторг его западных читателей. Но ему непременно хотелось побольше "красивостей": обладая фантазией, достойной барона Мюнхгаузена, мемуарист предпочел врать с три короба. Придумал не только самодержца Ивана Охотина, но и устроенный самим Бенёвским роскошный бал в крошечном Большерецке, "на котором он будто бы появился в красном парчовом кафтане, обшитом золотыми кружевами" 11. Из подаренных Охотиным бобровых шкурок ввиду отсутствия на корабле пищи Мориц Август якобы велел сварить бульон и накормил команду. И любовь свою к дочери капитана Нилова Афанасии, которая будто бы приплыла с ним на Макао, он тоже присочинил...

Плавание с Камчатки позволило Бенёвскому стать знаменитым, объявиться во Франции и сделаться видной фигурой колонизации Мадагаскара. Но лавры эти будут по-прежнему густо увешаны мистификациями. Побывавший в Большерецке русский дипломат и исследователь Николай Резанов выяснил, "какими лжами наполнено путешествие Бенёвского, им самим изданное. Но и то сказать, кто не любит рассказывать про себя, мешая быль с небылицей; особливо где надобно прикрыть злодейство, вечное бесславие наносящее" 12.

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1. Lepecki M. Maurycy August hr. Beniowski. Zdobywca Madagaskaru. Lwo] [w; Warszawa, 1938. S. 163.

2. Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky, Magnate of the Kingdom of Hungary and Poland, One of the Chiefs of the Confederation of Poland, etc. etc. Consisting of his Military Operations in Poland, his Exile in Kamchatka, his Escape and Voyage from that Peninsula through the Northern Pacific Ocean, Touching at Japan and Formosa, to Canton in China, with an Account of the French Settlement, he was appointed to Form upon the Island of Madagascar, Written by Himself, Translated from the Original Manuscript, in Two Volumes. London, 1790.

3. См. например: Lepecki M. Maurycy August hr. Beniowski. S. 5-6; Керов В.Л. Морис-Август Бенёвский: искатель приключений или политический деятель? // Диалог со временем. Вып. 8. М., 2002. С. 188-190.

4. Lepecki M. Maurycy August hr. Beniowski. S. 163.

5. Lepecki M. Maurycy August hr. Beniowski. Ibidem. S. 41-42.

6. [Блудов Д.Н.] Записка о бунте, произведенном Бенёвским ]в Большерецком остроге и о последствиях оного // Русский архив. 1865. N 4.[ С. 418.

7. Там же. С. 418.

8. Берх В.Н. Побег графа Бенёвского с Камчатки во Францию // Сын Отечества. 1821. Ч. 27-28. С. 10-11. Подробнее см.: Мароши В.В. В поисках нового Эдема: "император Мадагаскара" Морис Бенёвский и его русские спутники // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5. N 3. С. 807-825.

9. [Блудов Д.Н.] Записка о бунте, произведенном Бенёвским. С. 421.

10. Большерецкий бунт 1771 г. Материалы расследования / сост. С.И. Вахрин. СПб., 2017. С. 3.

11. Штейн В.И. Самозваный император мадагаскарский ]// Исторический вестник. 1908. N 7[. С. 183.