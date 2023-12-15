Брак Гурченко и Кобзона: от жгучей страсти до роковой измены

Знаменитой паре артистов удалось оставить яркий след в истории российской эстрады. Они встретились случайно и всем казалось, что они были созданы друг для друга. Однако им пришлось преодолеть непростой путь: от жгучей страсти до роковой измены. "Клео.ру" решили раскрыть историю брака Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона.

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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

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История их любви началась со знакомства на одном из светских мероприятий. Людмила Гурченко была неповторима своим обаянием, естественностью и харизмой, а Иосиф Кобзон имел статный внешний вид и привлекательные черты лица. После встречи на показе фильма "Шербурские зонтики" они продолжали свое знакомство в одном из ресторанов.

КАК ОНИ РАСПИСАЛИСЬ

Возлюбленные расписались почти случайно. Они стали заложниками неприятного обстоятельства. Как оказалось, Людмила Гурченко однажды решила приехать на гастроли к любимому в Куйбышев. После концерта Иосиф Кобзона они поехали в одну из местных гостиниц. Правда, провести совместную ночь паре так и не удалось. Администратор сказала, что не сможет заселить артистов вместе из-за того, что у них нет штампа в паспорте.

Так, на утро Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко поехали в загс. Однако и там их ждала очередная проблема. Оказалось, что звезда не имеет свободных страниц в паспорте, они были помяты и вырваны из него. Зарегистрировать их союз все-таки удалось. Молодожены поставили на место все страницы в паспорте, и тут же их расписали.

СТРАСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон по-настоящему вскружили голову друг другу. Как известно, их постоянно тянуло друг другу магнитом. Позже артист признается, что актриса оказалась настоящей любовницей. Секс у них случался везде: в коридоре, за кулисами, в гримерке, в машине.

Вот только страсть не смогла перерасти в создание настоящей семьи. Людмила Гурченко наотрез отказывалась заводить детей. Родители Иосифа Кобзона приняли избранницу сына холодно. Они ждали рождения внуков, а у актрисы все мысли были заняты карьерой.

РАЗВОД

Однажды Людмила Гурченко попросила свою близкую подругу приглядеть за дочкой Машей. Вот только присматривать Татьяна Бестаева стала за Иосифом Кобзоном. Приятельница звезды понравилась артисту, поэтому они почти сразу отдали ребенка родителям Людмилы Гурченко, а сами уехали в Рузу отмечать Новый год.

К слову, своей вины возлюбленный Людмилы Гурченко так и не признал. Он не стал просить прощения у супруги. Вместо этого они обменялись телеграммами.

"Горбатого могила исправит", – написала Гурченко мужу.