Как мнемонист превратил свою «безграничную память» в источник дохода

Житель СССР Соломон Шерешевский обладал такой удивительной памятью, что превратил её в источник дохода. Выступая на публике, Шерешевский показывал чудеса запоминания гигантских блоков информации. Но, живя наполовину в «виртуальной реальности» своего сверхразвитого воображения, Соломон так и не смог стать успешным человеком.

Биография мнемониста

Видео дня

Соломон Вениаминович Шерешевский родился в 1892 года в Торжке Тверской губернии или, по другим данным, в городе Режица Виленской губернии (ныне Резекне, Латвия). Возможно, его выдающаяся память имела генетические предпосылки. Шерешевский происходил из многодетной еврейской семьи, а в жизни этого народа всегда ценилось умение запоминать обширные тексты Торы и Талмуда. Самого Соломона с двухлетнего возраста учили молитвам на иврите. Отец мальчика владел книжным магазином и мог с лёгкостью найти на полках любую книгу. Мать же была весьма начитана и цитировала длинные абзацы Торы.

В юности Шерешевский учился играть на скрипке, однако из-за перенесённой болезни он оглох на одно ухо и музыкантом в итоге не стал.

Феноменального характера своей памяти Шерешевский не осознавал до середины 1920-х годов, когда устроился репортёром в одну из газет. В отличие от других журналистов, он не пользовался блокнотом, чтобы фиксировать информацию. Редактор газеты заметил эту особенность сотрудника и предложил ему проверить свою память у учёных. Шерешевский пришёл в лабораторию психолога Александра Лурии, который с тех пор вел наблюдения за ним в течение следующих 30 лет.

Память Шерешевского оказалась практически безграничной. Он в точности воспроизводил предъявленные ему для запоминания последовательности слов, букв и цифр. Лурия повышал количество элементов до 30, 50, 70 и более, но это не вызывало у испытуемого затруднений. Шерешевский мог воспроизвести информацию и в обратном порядке. Более того, он помнил усвоенные последовательности даже спустя многие годы. Чтобы запомнить элемент, Шерешевскому нужно было две-три секунды. На запоминание таблицы из 30 цифр у него уходило две с половиной – три минуты.

Шерешевский работал не только журналистом. За жизнь он переменил немало профессий – трудился рационализатором на предприятии, наборщиком, страховым агентом. В конце концов Шерешевский нашёл себя в качестве профессионального мнемониста, выступающего на сцене. На глазах у зрителей он запоминал длинные последовательности данных и воспроизводил ряды, которые включали порой тысячи слов. Со своими «сеансами запоминания» Шерешевский выступал на разных эстрадных площадках, иногда по несколько раз за вечер.

Внутри его памяти

В феномене памяти Шерешевского попытался разобраться Александр Лурия, который посвятил своему пациенту работу «Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста)» (главный герой фигурирует в тексте под инициалом Ш.) Тайна Шерешевского, как выяснил учёный, отчасти заключалась в том, что он фотографически воспроизводил в своём сознании показанные ему ряды и целые таблицы цифр и слов. Мнемонист говорил, что он «продолжает видеть запечатлеваемую таблицу», а чтобы воспроизвести её, просто «считывал» увиденное.

«Запечатлённые» цифры Ш. продолжал видеть на той же чёрной доске, как они были показаны, или же на листе белой бумаги; – писал Лурия, – цифры сохраняли ту же конфигурацию, которой они были написаны, и если одна из цифр была написана нечётко, Ш. мог неверно «считать» её, например, принять 3 за 8 или 4 за 9».

Однако, как установил психолог, у мнемониста наблюдалось такое явление, как синестезия – нейрологическая связь сенсорных систем (в случае Шерешевского четырёх органов чувств разом). Для успешного запоминания ему требовалась тишина. Посторонние звуки в аудитории мешали мнемонисту «считывать» таблицу – перед умственным взором Шерешевского шум представал в виде «клубов пара» или «брызг». Звуки разных тональностей он связывал с разными цветами, иногда перед ним появлялись образы звуков («бархатный шнурок», «огненная метёлка» и т.д.) Голос психолога Льва Выготского казался мнемонисту «жёлтым и рассыпчатым». А цифры в сознании Шерешевского походили на определённых людей. Именно эта непроизвольно возникающая «фоновая» информация помогала ему запоминать.

«Я обычно чувствую и вкус, и вес слова, и мне уже делать нечего оно само вспоминается», – говорил Шерешевский.

В профессиональной деятельности он также выработал особые приёмы, которые называл «эйдотехникой». Чтобы запомнить ряд слов, Шерешевский, например, в воображении «расставлял» образы вдоль московской улицы Горького.

«Неустроенный человек»

В конечном счёте уникальные способности не принесли Соломону Шерешевскому счастья. По словам профессора Лурии, мнемонист «так и остался до конца своей жизни каким-то неустроенным человеком, ожидающим, что вот-вот с ним случится что-то хорошее». Внешне всё складывалось не так уж плохо. Шерешевский был женат на Аиде Рейнберг, в этом браке родился сын Михаил. В апреле 1938 года сотрудники НКВД арестовали мнемониста за антисоветскую агитацию, но год спустя дело было прекращено. Кроме выступлений на сцене, Шерешевский лечил людей травами по древнееврейским рецептам.

Гипертрофированное развитие способностей к запоминанию в случае Шерешевского привело к тому, что Лурия назвал «синдромом выдающейся памяти». В его работе была специфическая трудность – неумение забывать ненужные образы, но в конце концов Шерешевский научился это делать усилием воли.

Синестезические переживания, в частности, «цветной слух», сильно мешали Шерешевскому в процессе коммуникации с людьми. Как ни удивительно, ему было сложно запоминать лица. Но что хуже всего, Шерешевский довольно плохо воспринимал отрывки текста, связные рассказы, особенно тяжело ему было читать стихи. Каждое слово рождало свой образ, и перед мысленным взором Шерешевского вместо внятных сцен представал хаос. Мнемонист видел излишние подробности, уводившие его от содержания текста. Увлекаясь за представлениями, он словно погружался в «сон наяву», вспоминая места своего детства. Шерешевскому сложно было оперировать абстрактными понятиями.

Ещё в 1920-х годах, по впечатлению Лурии, обладатель уникальной памяти не имел планов на жизнь и производил впечатление робкого, медлительного, несобранного человека. В беседах он был излишне многословным. Несмотря на отличное умение Шерешевского решать математические задачи и даже регулировать с помощью воображения физиологические процессы в своём теле, мнемонисту не хватало житейской практичности. «Умозрительное мышление» стало для него повседневной ловушкой. Слишком часто Шерешевский был погружён в свои грёзы. Лурия охарактеризовал его как «бездейственного мечтателя», который воспринимал реальность через «дымку».