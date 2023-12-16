Великие воины Татарии: командир бессмертного гарнизона Петр Гаврилов

Советский татарский офицер, один из руководителей обороны Брестской крепости.

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"Реальное время" продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию.

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Продолжаем цикл материалов рассказом о Петре Гаврилове, советском татарском офицере, одном из командиров, возглавивших бессмертный гарнизон Брестской крепости.

Командир крепости

Родился Петр Михайлович Гаврилов в с. Альвидино (ныне — Пестречинский район РТ) в семье татар-кряшен. Семья жила очень небогато, особенно после смерти отца. Но мальчик имел способности к учебе и окончил Казанскую центральную крещено-татарскую школу, но после нее вынужден был работать на заводе.

После революции 1917 года активно участвовал в установлении Советской власти, а в 1918 году поступил в Красную гвардию. Воевал на фронтах гражданской войны, сначала с чехословацким корпусом, затем с войсками адмирала Колчака и генерала Деникина. После окончания войны остался в армии во Владикавказе. Там вступил в ряды ВКП(б) и женился. Молодой солдат стремился учиться военному делу и в 1939 году окончил Военную академию им. М. Фрунзе.

Петр Гаврилов был произведен в звание майора и назначен командиром 44-го стрелкового полка 42-й дивизии. Но главные университеты войны он познавал уже на фронте во время Зимней войны с Финляндией в 1939—1940 годах. После войны его часть участвовала в западном походе против Речи Посполитой и с мая 1941 года была дислоцирована в Брестской крепости. Интересно, что он постоянно требовал усилить оборону крепости, поскольку война с Германией неизбежна. За эти "панические настроения" 24 июня его дело должно было быть рассмотрено партийной ячейкой полка. Но майору Гаврилову"повезло", хотя все его опасения оправдались и он встретил этот день сражаясь с врагом.

Войну встретил ночью 22 июня. Немецкие войска подвергли крепость и казармы тотальному обстрелу. По словам немецкого офицера, они полагали, что в цитадели все превращено в прах и пепел. И ждали быстрой капитуляции. Но они ошиблись. Наступающие немецкие части встретили огнем живые защитники.

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Майор Гаврилов, едва начался обстрел города, смог добраться до крепости, где вступил в командование батальоном своего полка и разрозненными частями других соединений. Он возглавил оборону Кобринского укрепления, а затем Восточного форта, который стал важнейшим центром обороны крепости. В его распоряжении оказалось около 400 солдат, два зенитных орудия и один счетверенный зенитный пулемет. Именно огнем из этого пулемета защитники смогли остановить атаку врага и перейти в атаку.

В ужасных условиях, при недостатке боеприпасов, постоянном артиллерийском огне противника и бомбардировке, гарнизон форта сражался неделю. Майор Гаврилов наладил связь с другими очагами сопротивления и пытался координировать атаки на врага. Немецкие офицеры отмечали, что оборона была стойкой и умело организованной. Но силы и боеприпасы катастрофически таяли. Развязка наступила 29 июня, когда удар авиабомбы взорвал склад боеприпасов, что вынудило оставшихся защитников уйти вглубь казематов форта. Группа из 12 солдат с четырьмя пулеметами во главе с майором Гавриловым продолжала сражаться.

Его война продолжалась до 23 июля, когда во время прочесывания казематов форта отряд вермахта взял его изможденного и израненного в плен. По словам врача Вороновича, лечившего его в лагере для военнопленных, он был крайне изможден, гимнастерка расползалась и сам он был похож на скелет, обтянутый кожей. Но по словам немцев, взявших его в плен, еще час назад он защищался в одном из казематов, убил и ранил нескольких врагов.

Так, для майора Гаврилова закончилась война и потянулись страшные годы плена в страшных концлагерях Хаммельбурга и Равенсбрюка. Но и здесь он остался верен солдатскому долгу и не пошел на сотрудничество с врагом. Несмотря на нечеловеческие условия, он выжил и был освобожден союзниками в 1945 году.

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Жизнь после подвига

После освобождения из плена Петр Гаврилов не был восстановлен в армии, а почти два года провел в фильтрационных лагерях на Дальнем Востоке. Его лишили звания и наград, исключили из рядов ВКП(б) за "утерю партибилета". После освобождения в 1946 году он вернулся на родину, но здесь его встретили настороженно, считая предателем. В поисках работы отправился в райцентр, устроился на гончарную фабрику. Через год уехал в Краснодар, но здесь смог устроиться только чернорабочим на базе. Потом через новых друзей устроился экспедитором на Краснодарский приборостроительный завод.

Позже в Краснодаре встретил женщину с не менее сложной судьбой, потерявшей семью, и женился во второй раз. Жили они на окраине Краснодара в Славянском микрорайоне, по улице 1-я линия, в полуземляном саманном домике. В этой окраине селилось много демобилизованных военных, которые старались держаться вместе и помогать друг другу, в том числе и бывшим военнопленным, и узникам концлагерей. Свою первую жену Екатерину Григорьевну и сына он считал погибшими. Казалось, что так будет навсегда и его подвиг будет забыт.

Важнейшую роль в его судьбе и самой истории героической обороны Брестской крепости сыграл московский журналист-фронтовик Сергей Сергеевич Смирнов. В начале 1950-х годов писатель начал собственное расследование про защиту Брестской крепости. Он нашел Петра Гаврилова и других живых защитников крепости и сделал их подвиг достоянием общественности. Это был первый случай, когда удалось доказать подвиг бессмертного гарнизона и вызвать широкий общественный резонанс.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 года за образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости и проявленные при этом отвагу и героизм Петру Гаврилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Впоследствии Петр Гаврилов ездил по СССР, активно занимался общественной работой, к нему стали часто ездить делегации, кинематографисты и журналисты. В 1968 году Гаврилову выделили трехкомнатную квартиру в новостройке Краснодара. Скончался он в 1979 году и по его завещанию был с воинскими почестями погребен на гарнизонном кладбище Бреста.