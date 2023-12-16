Умер барабанщик группы AC/DC Колин Берджесс

16 декабря ушел из жизни Колин Джон Берджесс. Первому ударнику AC/DC, одной из самых известных групп в истории тяжелой музыки, 16 ноября исполнилось 77 лет.

Колин играл с AC/DC в 1973-1974 годах. Перед тем - в The Masters Apprentices с 1968 по 1972 годы. Треки последней неоднократно заходили в Топ-20. Среди них - 5:10 Man, Think About Tomorrow Today, Turn Up Your Radio.

Два года подряд, в 1970-м и 1971-м, согласно национальным опросам Берджесс был признан лучшим барабанщиком Австралии.

Про уход легенды сообщает сегодня Noise11. Причина смерти не называется.

Колин Берджесс родился в Сиднее. Музыкой начал заниматься рано, вскоре собрал с братом группу психоделического рока. В 1967-м переехал в Мельбурн.