Снежные заносы идут на рекорд

В Метеорологической обсерватории МГУ отмечена рекордно большая для этого дня, 16 декабря, и ближайших последующих дней высота снежного покрова в Москве: 49 см.

Метеообсерватория работает с 1954 года. И ученые констатируют: за всю 70-летнюю историю этого научного учреждения снежный покров в середине декабря никогда не был в столице столь мощным. Предыдущий рекорд его высоты для 15 и 16 декабря составлял 37 см и был отмечен 35 лет тому назад, в 1988 году, сообщил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Оказывается, в среднем высота высота снежного покрова для этих дней не превышала 13 сантиметров.

Нынешние показатели тоже не предел. Как рассказали специалисты, в марте 2013 года снега навалило на высоту 77 см. И это пока остается абсолютным рекордом.

Но зима еще впереди: 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, вступит в силу астрономическая зима. Это будет самый короткий световой день года: он продлится всего-навсего 6 часов 59 минут 49 секунд. И нас ждет самая длинная ночь: 17 часов 11 секунд!

После 22 декабря дни будут постепенно становиться чуть длиннее. Прямо скажем, процесс этот у природы неспешный: по несколько минут в сутки. К 1 января 2024 года - продолжительность светового дня увеличится только на 6,5 минуты.