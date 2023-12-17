Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест

Ушел из жизни участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский. Об этом России.

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Заслуженному мастеру спорта СССР по альпинизму, обладателю неофициального титула «Снежный барс» было 86 лет.

Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест, весной 1982 года. До этого ему 11 раз покорились горы-семитысячники в СССР.