Юлия Савичева: «Каждая песня обладает своим характером…»

Она была одной из самых юных и запоминающихся участниц популярной «Фабрики звёзд». Поначалу не верилось, что эта хрупкая девчушка сможет долго продержаться на проекте и не затеряться в море новых ярких исполнителей. Однако ей сразу удалось показать себя и дойти до финала. А дальше было участие в Евровидении и множество хитов. Несмотря на то что с момента знаменитого реалити-шоу прошло много лет, имя Юлии Савичевой до сих пор на слуху.

© МВД Медиа

- Юля, вы уже 20 лет на сцене. Что считаете своим главным достижением за этот период?

Видео дня

- То, что я до сих пор выступаю, пою новые песни, которые пользуются популярностью у аудитории. Появлялись моменты, когда думала: не смогу подняться. Настолько была сломлена как артистка на определённом этапе жизни, даже кто-то писал: «Всё, она теперь в семье будет полностью». Ну как такое можно утверждать, когда с детства знаю: моё призвание - сцена, выступать для людей? Я без этого не могу. Представляете, как было больно, когда появлялись подобные публикации!

Я очень благодарна мужу и семье за то, что они всегда рядом, понимают меня и максимально поддерживают - это 90 % успеха.

И ещё достижение - команда, которая со мной на одной волне. Создала её не сразу, поначалу были проблемы. Чтобы эта машина начала двигаться, мне понадобилось четыре года. Теперь работаю самостоятельно, без продюсерского центра.

- Ваша новая композиция «Не до любви» очень популярна. Как она создавалась?

- Прежде всего хочу поблагодарить всех слушателей. Эта песня сейчас является одной из самых ротируемых. Не ожидала, признаюсь, поэтому - спасибо, 100 % выпустим на неё клип.

Что касается создания… Мне прислали демоверсию от авторов, с которыми никогда не работала. Понравилась фраза в припеве, которая заставляет задуматься: «Как так не до любви? Савичева вроде всегда про любовь поёт». Поэтому решила сделать «финт ушами» и к этому звучанию добавить протестности с помощью электронных гитар, всё замечательно сошлось.

- В одном из интервью вы сказали, что будете двигаться в рок-направлении. Почему?

- Такое настроение сейчас. Ощущение, что людям этого не хватает, да и сама хочу похулиганить. Я очень много лет создавала танцевальные песни, и пока не хочется продолжать данную историю, поскольку когда-то у меня был огромный период поп-рок-песен. Настало время к нему вернуться.

- Ваш муж Александр тоже музыкант. Он помогает вам в работе?

- Во-первых, он финансовый директор в компании. Во-вторых, пишет мне песни - «Жёлтое такси», например. Она поначалу долго лежала, но потом, когда её выпустили в альбоме «Стихия» и сняли клип, получила сумасшедшую реакцию. Были какие-то невероятные ротации, да и сам видеоролик полюбился людям. Конечно, порой спрашиваю у мужа совета, хотя мы часто спорим о творчестве.

- Кажется, у вас однажды возникли разногласия из-за клипа к песне «Эверест». В чём там было дело?

- Супруг не соглашается участвовать в съёмках. Он так говорит: «Мы же не будем всей стране нашу любовь напоказ выставлять, правда? » Я тут с ним согласна. Но ведь выбрать партнёра, который станет со мной эту любовь играть, всё равно нужно. В общем, после того как он увидел клип на песню «Эверест», приняли решение, что нашей дочке его не будем показывать.

- Как встретились с будущим мужем?

- Я была на «Фабрике звёзд - 2». К нам пришли в гости выбывшие из проекта ребята, и один из них принёс альбом альтернативной группы, в которой выступал Александр. Не знала даже, как он выглядит, просто послушала и поняла, что это очень душевный, мой человек.

Позже папа не отпустил меня на его концерт, и тогда я сама ему позвонила. Сказала: «Привет, давай встречаться. Если не сейчас, то никогда - мы уезжаем на гастроли». Вот так.

- Ваша дочка Аня проявляет уже какие-то творческие способности?

- Да, я восхищаюсь дочерью! У неё много талантов - и поёт прекрасно, и танцует, и рисует, и что-то мастерит. Пока неизвестно, на чём остановит свой выбор. Мы предоставим ей разные возможности - она походит, посмотрит и решит, в каком направлении двигаться дальше.

- Юлия, а ведь вы с ранних лет серьёзно занимались именно танцами, а не вокалом?

- Да, и сначала даже не собиралась петь. В детстве отдала бальным танцам восемь лет. Мы жили в Кургане, где в пять лет я стала самой юной солисткой в танцевальном коллективе. Помню, мы даже съездили на гастроли в Выборг.

Хотя обожала и музыку, в доме она была всегда, так как мой папа - барабанщик, а мама преподавала в музыкальной школе. Но я очень благодарна им за то, что не заставляли сидеть по семь часов за пианино и делать то, чего мне не хочется. В общем, родители всегда поддерживали мой выбор и им за это очень благодарна. Позже, когда появился интерес к вокалу, начала им заниматься.

- Сейчас продолжаете танцевать?

- Не просто продолжаю, ещё и в конкурсах люблю участвовать. Однажды мы даже заняли первое место.

Дело в том, что бальные танцы - какая-то особенная история. Это так красиво, захватывающе. В своё время у меня даже ученики были, мечтала открыть собственную школу, но с моим графиком, гастрольной деятельностью что-то планировать сложно. Вот, например, недавно готовилась к концертам в Питере и в Москве и, честно скажу, было не до бальных танцев. Но партнёр меня ждёт.

- Какая композиция из репертуара наиболее вам близка?

- Каждая песня обладает своим характером и подходит под определённое настроение. Сейчас вам грустно и хочется послушать «Прости за любовь», завтра весело и вы включаете «Майский дождь». В каждой из этих композиций есть частичка души, каких-то жизненных ситуаций, которые со мной происходили. На сегодняшний день песня «Не до любви» отражает моё внутреннее состояние.

- С каким героем книги или фильма себя ассоциируете?

- Мне нравится смотреть сериалы и читать, где есть интересный рыжеволосый персонаж. Никогда не считала этих людей изгоями или странными. Наоборот, гордилась тем, что у меня такой цвет волос, есть веснушки. Я вообще люблю рыжих.

- Вы очень долго работали с Максимом Фадеевым. Как оцениваете этот период?

- Я знаю Макса с трёх лет, а сотрудничество наше началось с «Фабрики», он как раз и пригласил меня на кастинг. Это стало грандиозным началом для меня.

Песни, которые состоялись на проекте - «Высоко» и «Корабли», - до сих пор любимы, зрители хотят их слушать и петь со мной. И дальнейший творческий путь совместно с Максом Фадеевым был очень интересным и удивительным.

- А был такой момент, когда казалось, силы на исходе, и хотелось всё бросить?

- Случился непростой период в жизни - я потеряла ребёнка, тогда думала бросить всё. Я находилась в подавленном состоянии и очень рада, что Макс дал мне год, чтобы поправить здоровье, понять, в какую сторону плыть дальше, и восстановить отношения в семье.

- Что бы вы посоветовали начинающему артисту или от каких ошибок предостерегли?

- Не получится уберечь от ошибок. Если их не совершать, человек ничему не научится и не добьётся своей цели.

Совет один: работать и ещё раз работать. Когда ты добиваешься успеха, самое сложное - удержать его, поэтому важно продолжать двигаться в том же темпе и не сдаваться.

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в семье музыкантов в г. Кургане. Её первое выступление состоялось в четыре года, когда вышла в родном городе на сцену с группой «Конвой», в которой её отец работал барабанщиком. В пять лет будущая звезда стала солисткой хореографического коллектива «Светлячок». В 1994 году группу «Конвой» пригласили в Москву, и Савичевы переехали в столицу.

В марте 2003-го пришла в телевизионный проект «Фабрик звёзд - 2» под руководством Максима Фадеева. Пройдя все этапы отбора, попала в пятёрку финалистов. После шоу стала обладательницей «Золотого граммофона» с песней «Высоко», с ней же попала в финал фестиваля «Песня года - 2003».

В 2004-м приняла участие в конкурсе World Best от России и заняла восьмое место. В мае того же года представляла нашу страну на «Евровидении» в Турции с композицией Believe me, стала 11-й.

Осенью 2005-го выпустила песню «Если в сердце живёт любовь» саундтреком к сериалу «Не родись красивой». Сразу после выхода композиция попала в хит-парады.

Совместно с рэпером Джиганом исполнила популярный сингл «Отпусти» и записала с Иосифом Кобзоном саундтрек для фильма «Неравный брак».