История Бетани Хэмилтон — серфингистки, которой акула откусила руку

Когда произошла трагедия, ей было всего 13 лет. Девочка не сломалась, продолжила заниматься сёрфингом и стала чемпионкой.

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Гавайские острова издавна считаются настоящим раем для огромных тигровых акул, и адом – для пловцов, любителей сёрфинга и отдыхающих туристов. Угроза нападения этих кровожадных хищников на людей обычно усиливается в октябре. Именно в это время года тигровые акулы спешат на основные острова, чтобы произвести потомство. А затем начинают активно охотиться, стараясь восполнить силы. И здесь монстрам Тихого океана совершенно без разницы, кто добыча – крупная рыба или человек…

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Нападение акулы

Утро 31 октября 2003 года выдалось просто на загляденье. Встающее солнце светило ласково и ярко, океан у побережья Кауаи обдавал прохладой. Стояла лёгкая зыбь, и было очень приятно лежать на доске для сёрфинга, беззаботно наслаждаясь жизнью. Юная американка Бетани Хэмилтон, подающая большие надежды и выигравшая уже ряд соревнований спортсменка, опустив левую руку в сине-голубую воду, сладко дремала.

«Я лежала на доске боком. Всё произошло в мгновение ока. Я ощутила, как на меня обрушилось что-то очень тяжёлое, и затем — несколько резких рывков. Поняла, что это акула, когда увидела, как вода окрасилась в красный цвет. Это была моя кровь. Я старалась удержаться за доску и не дать утащить себя под воду. Акула стала рваться взад и вперёд, будто я большой кусок стейка. А потом она отпустила и ушла под воду. Левой руки не было по самое плечо…» — описала позже Бетани это трагическое событие в своей книге «Сёрфер души: правдивая история веры, семьи и борьбы за возвращение на доску».

Поначалу никто из друзей Бетани не заметил случившегося. Всё произошло быстро, почти молниеносно. Лишь когда кровь на месте откусанной тигровой акулой руки забила фонтаном, на берегу всполошились и поспешили на помощь.

13-летняя сёрфингистка находилась в полуобморочном состоянии. Вытаскивать её из воды пришлось очень осторожно. Отец одной из подруг Бетани, свернув ремешок от сёрфера в жгут, затянул рану. Возможно, его действия и спасли жизнь спортсменки. Хотя Бетани Хэмилтон, как выяснилось впоследствии, потеряла более половины крови.

Жизнь после акулы

Надо отдать должное самообладанию девочки, которая удивила своей стойкостью к боли опытных врачей скорой. Крепкий организм Бетани выдержал все испытания, выпавшие на её долю. Вскоре американка пошла на поправку. Казалось бы, самое страшное осталось позади и обрывками застряло в памяти. Однако новая, более сложная проблема могла вполне выбить Бетани Хэмилтон из колеи. Надо было привыкнуть к необычному для себя состоянию и не впасть в депрессию.

Гавайская девушка, выросшая на берегу океана, не смирилась со своим бедственным положением. Бетани в прямом смысле слова спас сёрфинг. Страстное желание спортсменки вновь «поймать волну» и лихо промчаться на её гребне никогда не покидало Хэмилтон. И она бросила вызов судьбе. Бетани отказалась от специального протеза, имитирующего левую руку. По задумке отца была сделана доска оригинальной конструкции с петлёй для правой руки.

«Больше всех переживал мой папа. Он был невероятно зол на всё произошедшее. Но в конце концов смирился и увидел, что я всё ещё стремлюсь к жизни. И поддерживал меня. Он смастерил специальную ручку для моей доски для сёрфинга, чтобы помочь нырять под набегающими волнами», — рассказывала в интервью Бетани.

Ровно через 26 дней Бетани Хэмилтон с замиранием в сердце вышла к воде.

«Первые две волны я просто боролась с собой, но так и не смогла встать. Я встала на третьей волне и прокатилась к самому пляжу. В тот момент внутри меня снова появилось это чувство радости», — таковы были первые впечатления серфингистки после возвращения к любимому виду спорта.

Победа Бетани

Ежедневные тренировки сотворили чудо. Хэмилтон добилась блестящих результатов. Бетани завоевала серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира по сёрфингу и вошла в число сильнейших спортсменок планеты.

«Я думаю, так поступили бы большинство сёрфингистов, окажись они на моём месте. Несмотря на нападение, страх потерять возможность заниматься сёрфингом был сильнее страха перед акулами», — говорила Бетани.

Имя девушки, преодолевшей невероятные трудности и сумевшей совершить настоящий подвиг, оказалось у всех на устах. История Бетани Хэмилтон вдохновила режиссёра Шона Макнамару на создание фильма «Сёрфер души», который вышел на экраны в 2011 году. Главную роль сыграла Анна-София Робб.

Счатсливая жизнь жены и мамы

В 2013 году Бетани вышла замуж за сёрфингиста и молодёжного пастора Адама Диркса. Они сыграли пышную свадьбу в поместье на побережье Кауаи, на которую пригласили 300 человек. Бетани родила Адаму троих сыновей, которые уже с пелёнок прониклись манящим запахом Тихого океана. Кстати, молодая мама, даже будучи беременной, не бросала занятия сёрфингом.

Самым сложным Бетани считает… материнство и называет воспитание сыновей Тобиаса, Уэсли и Майка ежедневной борьбой.

«Каждый божий день это психологическая нагрузка — просто быть постоянной мамой, женой и другом. Вероятно, самое сложное в жизни — поддерживать здоровые отношения. Я действительно благодарна своему мужу, моим мальчикам и моей семье!» — говорит Хэмилтон.

Судьба вознаградила Бетани за перенесённые испытания сполна, позволив ей поймать в жизни самую счастливую волну. Победы в Мировом туре, где состязаются маститые сёрфингистки, любимый муж и обожаемые дети, успешный бизнес, сочетающийся с активной благотворительной деятельностью.

Иногда она находит время заглянуть в Калифорнийский музей сёрфинга в Оушенсайде. Здесь хранятся часть доски и купальник Бетани Хэмилтон, обнаруженные в пасти убитой рыбаками огромной тигровой акулы, которая напала на неё в тот злополучный день.