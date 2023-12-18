Как уголовник Веня Житомирский обвел вокруг пальца 27 министров СССР

В марте 1946 года в кабинет министра речного флота СССР Зосимы Шашкова вошел сильно прихрамывая человек, пустой рукав гимнастерки которого был подколот булавкой, а грудь украшали две Звезды Героя. Представившийся танкистом, капитаном гвардии Кузнецовым визитер рассказал о штурме Берлина и о том, как горел в подбитой врагами «тридцатьчетверке».

© Стенд в музее МУРа, посвященный Вениамину Вайсману

Цель визита 32-летнего фронтовика проста — он не может выжить на нищенскую пенсию и практически голодает. Рассказ танкиста-инвалида заставил министра прослезиться и тут же принять участие в судьбе несправедливо забытого Родиной героя.

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В тот день капитан Кузнецов стал богаче на 4300 рублей, семь метров сатина и два отреза драгоценной после войны ткани «бостон», которые министр Шашков тут же распорядился выдать гостю. Чуть позже по требованию того же чиновника герою выдали с казенного склада хороший костюм, нижнее белье и американские ботинки.

Вениамин Вайсман

Спустя время бывший танкист пришел в министерство лесного хозяйства и, назвав себя однополчанином сына вождя Василия Сталина, попросил помочь материально. Никого не смутил тот факт, что Василий служил в авиации, так как все были зачарованы самой фамилией. В этот раз добычей фронтовика стали 2500 рублей, два дамских жакета и два каракулевых пальто для жены.

Никому в высоких кабинетах не пришло в голову проверить личность героя на двух протезах и без руки, который совершил множество подвигов и один выжил из экипажа подбитого танка. А между тем, министры могли бы узнать немало о «дважды Герое СССР» Кузнецове, настоящее имя которого было Вениамин Вайсман, а воровская кличка — Веня Житомирский.

Разумеется, ни в каком танке Веня Вайсман не горел и героем никогда не был. Имел он несколько судимостей за кражи, а ноги и руку потерял во время неудачного побега из мест лишения свободы. Красть уголовник уже не мог, а вот зарабатывать себе на безбедную жизнь мошенничеством было ему под силу.

Житомир в начале XX столетия

Родился Вениамин Борисович Вайсман в 1914 году в украинском Житомире. С детства Веня рос очень активным и любознательным ребенком, поэтому уже в 9 лет впервые попал в милицию за кражу кошелька на городском рынке. К 19 годам он был уже профессиональным вором и от коллег по цеху отличался особой лихостью.

Вайсман не брезговал ничем — он грабил прохожих, взламывал квартиры, «щипал» бумажники в трамваях, крал в магазинах. Отдельной его страстью были крупные кражи на железной дороге. Однажды вор, вместе с подельниками, отцепил и разграбил на станции целый вагон с товарами, а в другой раз, если верить слухам, его добычей стал целый эшелон с продуктами.

Жил фартовый вор Веня Житомирский на широкую ногу — ел в ресторанах, одевался как щеголь и играл в карты «по-крупному». Нужно отдать должное преступнику — он не был скупым эгоистом. Его жена также хорошо одевалась, а ее родственникам Вайсман за свой счет построил дом. Часто помогал материально «житомирский Робин Гуд» соседям и просто людям, попавшим в тяжелое положение.

Неоднократно судимый Вайсман не был склонен отбывать свой срок за решеткой до конца, поэтому часто успешно убегал из мест заключения. Но однажды, в 1945 году, удача отвернулась от Вени Житомирского. Из очередного заключения матерый урка решил бежать морозной зимой, предполагая, что мороз помешает служебным собакам взять его след.

Но из-за сильного холода и обилия снега сам беглец заблудился в тайге и пять дней блуждал в чаще при 40-градусном морозе. Когда еле живой Вениамин вышел к одному из поселков, выяснилось, что у него сильно обморожены обе ноги и левая рука. В местной больнице мужчине провели экстренную операцию, после которой он остался инвалидом.

Спустя полгода после неудачного побега Вайсмана, посчитав неопасным, выпустили на волю по амнистии, дав ему первую группу инвалидности. Но милиция сильно ошибалась, списывая со счетов искалеченного Вениамина. Уголовник привык к роскошной жизни и умел зарабатывать на жизнь только криминалом.

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Оказавшись на воле, Вайсман заказал себе фальшивые документы дважды Героя СССР, разжился двумя мастерски изготовленными «Золотыми Звездами» и орденом Ленина, а также скрипучими деревянными протезами, обеспечивающими относительную мобильность.

После этого Вениамин начал работать над новым образом, который помог бы ему зарабатывать на безбедную жизнь и особенно не напрягаться. Уголовник околачивался на вокзалах и в пивных, прислушиваясь к разговорам бывших фронтовиков, которых в стране было великое множество. Благодаря этому Вайсман немало узнал о боевых действиях и, в частности, о танковых боях.

Имея солидный багаж знаний, преступник приобрел на рынке офицерскую форму и погоны, после чего приступил к реализации своего плана. Вайсман заявлялся в приемные наркомов и, побрякивая орденами и медалями, требовал аудиенции у министров и их замов. В послевоенное время каждый нарком имел особые дни приема граждан. Попасть в кабинет высокопоставленного чиновника из-за обилия желающих было непросто, но разве это проблема для дважды Героя и инвалида войны?

Одна из жертв Вайсмана — Зосима Алексеевич Шашков, министр речного флота СССР

Всего жертвами «капитана гвардии Кузнецова» стали 27 советских министерств. Действовал Вайсман цинично и продуманно. Перед очередным визитом к наркому он тщательно изучал профессиональные термины и фамилии директоров предприятий и учреждений. В министерстве финансов он называл себя бывшим бухгалтером, в транспортном ведомстве — водителем трамвая, а в Министерстве лесного хозяйства — мотористом леспромхоза. Безногий, однорукий герой-фронтовик выглядел и говорил очень убедительно, поэтому ни у кого не возникло желание проверить его личность. Обычно добычей афериста становились 2-3 тысячи рублей, отрезы ткани, одежда и продукты. Однажды Вене повезло и из очередного кабинета он вышел с 9,5 тысяч рублей.

Всего за год «фронтовик» обманом получил со сталинских министров более 56 тысяч рублей и массу товаров. Костюмы, пальто, ткани и консервы, выданные сердобольными чиновниками, тут же реализовывались на черном рынке. Как-то раз добычей Вайсмана стала женская котиковая шуба, которую ему поручил выдать министр финансов для дочери, которой у Вени Житомирского никогда не было.

С каждым визитом в министерства Вайсман наглел все больше и больше. Дошло до того, что он заявился к секретарю ЦК ВКП (б) Николаю Патоличеву с жалобой на «ужасные жилищные условия». Крупный партийный функционер, не раздумывая, поручил выдать герою ордер на квартиру в центре Киева, полностью обставленную за казенный счет. Кроме этого, чиновник выдал Вайсману еще и солидную сумму денег в качестве материальной помощи.

Жизнь Вениамина Вайсмана превратилась в волшебную сказку. Он ел и пил в самых дорогих столичных ресторанах, дарил женщинам дорогие подарки и тысячами проигрывал деньги на подпольных воровских «малинах». Когда деньги подходили к концу, он надевал форму и стучал в двери очередного министра, откуда с карманами, набитыми деньгами, направлялся на ведомственные склады получать товары.

Немудрено, что преступник со временем утратил бдительность и начал делать роковые ошибки. Министру авиапрома Михаилу Хруничеву аферист рассказал историю одного из своих вымышленных подвигов, намекнув между прочим, что сын вождя Василий Сталин обязан ему жизнью. История спасения летчика танкистом не вызвала подозрений у наркома, но он похвалился знакомством с замечательным человеком самому спасенному.

Василий Иосифович Сталин

Василий Сталин ответил на это коротко — «Не знаю никакого Кузнецова… наверное, обычный жулик», из-за чего Хруничева едва не хватил удар. Старший сын вождя, между прочим, упомянул в разговоре с отцом странный разговор с наркомом, после чего правоохранителям поступила официальная бумага с краткой резолюцией рукой Самого — «Найти и наказать».

Сотрудники столичного МУРа, вооружившись пачками фотографий безногих уголовников, ринулись по министерствам, предлагая обманутым чиновникам опознать мошенника. Очень скоро личность Вениамина Вайсмана была установлена и во все государственные учреждения были разосланы ориентировки. Осталось дождаться, когда «Герой СССР Кузнецов» снова заявится просить денег.

Ожидание затянулось — жулик, получив очередную «материальную помощь», долго не появлялся в приемных. Но деньги у него все же закончились и когда милиция уже не ждала чуда, Веня Житомирский снова объявился. В этот раз он явился повторно в министерство тяжелой промышленности и снова завел свою шарманку о том, как сложно жить бывшему ударнику труда, сварщику Кузнецову, растерявшему здоровье на фронте во благо Родины.

Министр выписал ордер на выдачу 2000 рублей, с которыми Вайсман привычно направился к казенной кассе. Тут его и взяли с поличным во время получения денег сотрудники столичной милиции. «Гвардии капитан» не стал юлить и отпираться — он сразу же начал давать показания и каяться.

Суд над жуликом был закрытым и прессой не освещался — слишком серьезные люди пострадали от действия Вениамина. Кроме этого, история с фальшивым фронтовиком могла вдохновить кого-то еще, ведь в стране с хлеба на воду перебивались миллионы инвалидов войны.

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Как ни странно, автору грандиозной аферы не присудили высшую меру, а ограничились скромными 9 годами лагерей. Это был тот редкий случай, когда Вайсман отсидел весь положенный ему срок, не пытаясь бежать. Без ног далеко не уйти, да и на воле его ждала нищета и голод, ведь проверенный сценарий с министрами можно было забыть.

Выйдя на волю Вайсман быстро понял, что его не ждет ничего хорошего и спустя пару месяцев явился в милицию с просьбой помочь найти какую-нибудь работу и сносное жилье. Взамен Вениамин поклялся, что больше никогда не возьмет чужого. В московском МУРе над словами калеки посмеялись и выставили его за дверь.

У Вени Житомирского не оставалось иного выхода, кроме как снова попасть за решетку, на полное гособеспечение. На одном из провинциальных вокзалов жулик, снова вырядившись во фронтовика, обобрал трех командировочных, угостивших его в буфете выпивкой. После этого Вайсман явился в милицию и оформил явку с повинной.

Поступок уголовника имел несколько неожиданный для него эффект — сотрудники милиции не стали открывать уголовное дело, а устроили Вайсмана в дом инвалидов в Оренбургской области. На этом криминальная карьера Вени Житомирского завершилась. Он, наоборот, помог раскрыть преступления руководства дома инвалидов, которое бессовестно крало у калек еду. Благодаря обращению бывшего мошенника, в учреждение нагрянула проверка и директора посадили.