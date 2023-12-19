Валя Карнавал сообщила о смерти близкого человека

Валя Карнавал на связь с подписчикам сегодня вышла неожиданно рано и с трагической новостью: девушка сообщила о смерти отчима, с которым у нее сложились настолько теплые отношения, что она называла его папой. В личном Telegram-канале Валя оставила несколько немногословных постов и уже несколько часов хранит молчание. «Я не успела. Он умер. Папа умер», — написала блогер.

Напомним, еще в возрасте 13 Валя Карнавал пережила смерть родного отца. Тогда, по ее собственным словам, тяжелее всего было маме Вали — девушка помогала ей справиться с горем, а позднее признавалась, что «заставить маму полюбить жизнь» стало ее взрослой задачей.