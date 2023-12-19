Регина Збарская: тайна смерти «советской Софи Лорен»

Регина Збарская (настоящая фамилия Колесникова), которую позже стали называть «советской Софи Лорен», появилась на свет 27 сентября 1935 года в Ленинграде. Правда, указанная дата приблизительна. Объясняется это тем, что о детстве девушки известно мало. Впрочем, и относительно смерти существует несколько версий.

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Некоторые историки утверждают, что Колесникова родилась в семье цирковых гимнастов. Родители погибли, выполняя под куполом сложный трюк, после чего девочка оказалась в детском доме. Другие же исследователи считают, что девочка выросла в Вологде в семье отставного военного и врача. В 1953 году 17-летняя Регина отправилась покорять Москву и ей улыбнулась удача — она познакомилась с модельером Верой Араловой. Так началась модельная карьера Колесниковой.

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За короткое время девушке удалось добиться в данном направлении выдающихся профессиональных успехов. В начале 60-х годов Колесникова вышла замуж за московского художника Льва Збарского. Собственно, этот брак оказался для Регины роковым. Живописец категорически не хотел иметь совместных детей, а после того как жена всё же забеременела, заставил её сделать аборт. Но ячейку общества это не спасло. Лев вскоре бросил её, увлекшись актрисой Марианной Вертинской.

Аборт «советской Софи Лорен» сделали неудачно. После этой процедуры стало понятно — детей иметь она не сможет. Это известие привело к тому, что Регина оказалась в психиатрической лечебнице с тяжелейшей депрессией.

Пройдя курс лечения, она всё же смогла продолжить карьеру модели. Появился у неё и очередной ухажёр. На этот раз девушкой заинтересовался югославский журналист. Правда, доверчивостью советской модели он воспользовался в корыстных целях. Через некоторое время на немецком языке вышла книга «Сто ночей с Региной Збарской». Издание мало того, что было довольно откровенным, так ещё и носило антисоветский характер. Неудивительно, что после этого Регина стала частой гостьей на Лубянке.

Не выдержав регулярных допросов, Збарская попыталась совершить суицид и вновь оказалась в психбольнице. Далее её жизнь сложилась уж совсем трагически. Коллега по цеху Вячеслав Зайцев смог устроить её в Дом моделей лишь простой уборщицей.

Скончалась она 15 ноября 1987 года в возрасте 52 лет. По одной из версий, умерла Збарская, отравившись снотворным в больнице. По другой — её тело нашли в квартире с телефонной трубкой в руках.