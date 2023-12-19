Кололи гормон роста, танцевал с 8 лет: каким был Пухляш из Little Big

В понедельник в Москве обнаружили тело танцора и актера Дмитрия Красилова, известного по шоу «Танцы на ТНТ» и клипам Little Big. Друзья и коллеги артиста рассказали, что он жаловался на здоровье и знал, что «долго не проживет».

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NEWS.ru вспоминает, каким был и чем запомнился Красилов.

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От чего умер Красилов

Красилов почувствовал недомогание 17 декабря на работе, а на следующий день туда не пришел. Когда работодатель артиста и представители МЧС выломали дверь в квартире Дмитрия, они обнаружили его мертвым.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Консьержка дома, в котором проживал Дмитрий Красилов, рассказала, что шоумен зашел в подъезд 18 декабря около трех часов ночи. По ее словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире шоумена были начаты следственные действия. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на данный момент криминальная версия смерти исключается.

Как Красилов пришел на танцы за мороженое

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в Заринске. У мальчика с детства был лишний вес, в школе его называли «жирный — поезд пассажирный».

В интервью Алене Жигаловой «Алена, блин!» Дмитрий рассказывал, что врачи кололи ему гормоны роста, поэтому он и поправился. В детстве мальчик был ниже сверстников.

«Я был очень маленьким, и чтобы вырасти, мне кололи гормон роста. Я не помню, как долго это продолжалось, но в какой-то момент у меня начались проблемы с щитовидкой. Я часто лежал в больницах на обследованиях», — рассказал Красилов.

Дмитрий объяснил, что лишний вес его не беспокоил. Он смог найти себя в танцах. Парень даже шутил, что в восемь лет «продался маме за мороженку».

«Я часто смеюсь, что мою карьеру сделал стаканчик мороженого за 2,5 рубля. Меня привели на кастинг в танцевальный коллектив, и там было очень много народу. Мне было скучно, и я сказал, что не хочу больше стоять и ждать, а мама пообещала купить мне после этого мороженое. За это я выложился по полной и сделал все, о чем меня просили», — вспоминал танцор.

В итоге Красилов попал в ансамбль эстрадных танцев «Улыбка» и остался там на следующие 10 лет. Работа в команде определила дальнейшую судьбу Дмитрия. После школы он получил образование в Алтайском государственном институте культуры в Барнауле, он учился на актера и режиссера драматического театра и кино.

Как Пухляш покорил «Танцы» на ТНТ

Когда Дмитрий переехал в Барнаул, то увлекся различными танцевальными стилями: хип-хопом, джаз-фанком, vogue. Красилов отправился на кастинг второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ, но его выступление даже не попало в эфир.

Через два года в 2017 году Красилов во второй раз попробовал попасть на проект. Наставники назвали Дмитрия «центнером харизмы» и отправили на следующий этап.

«Помню, что моя мама за кулисами во время моего выступления случайно подслушала, как женщины смеялись надо мной и говорили: „Да он же сейчас опозорится, покатается колобочком, и это максимум“. Видели бы вы, как их лица менялись, когда я начинал танцевать. Никто не ожидал, что я смогу», — говорил Дмитрий.

Красилов мечтал попасть в команду Мигеля, потому что считал себя подходящим кандидатом для наставника. Но хореограф и член жюри Татьяна Денисова тоже заинтересовалась парнем и заявила, что хочет станцевать с ним дуэтом.

Однако Дмитрий не смог убедить жюри в своей универсальности и выбыл на следующем этапе. «Я не был готов. Они искали универсального артиста. А я вроде цеплялся за разные стили, но мне было очень далеко до того уровня», — объяснял артист.

Как клип Little Big сделал его знаменитым

12 марта 2020 года в эфире программы «Вечерний Ургант» группа Little Big показала клип на песню Uno. С ней коллектив планировал выступать от России на конкурсе «Евровидение». Одним из главных героев видео стал Красилов. Он танцевал vogue в облегающем голубом костюме.

Дмитрий рассказывал, что познакомился с Ильей Прусикиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его командой на шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». Тогда парень показал свое фирменное «падение» на пол и запомнился артистам громким смехом. Участники группы назвали его дельфиньим, а самого Дмитрия — Касаткой. После шоу музыканты пригласили танцора сняться в их клипе.

Однако из-за пандемии COVID-19 конкурс отменили и Красилов не смог станцевать для многомиллионной аудитории на Евровидении.

В каких фильмах снялся Красилов

Несмотря на это, карьера Дмитрия успешно развивалась. Он снялся в рекламе банка «Возрождение» и даже попал в список самых перспективных россиян до 30 лет.

Своей главной «перспективой» он назвал работоспособность. Красилов старался подходить к выбору проектов с большой осознанностью. К примеру, он сразу отказался от рекламы средства от простатита.

После громкого успеха с Little Big Красилов начал сниматься в кино. Он работал с Валерией Гай Германикой и Федором Бондарчуком. Дмитрий также играл в эпизодах картин «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы» и «Дылды».

В 2020 году актер снялся в фильмах «Заключение» и «Ребра». В сериале «Стриптизеры» Красилов сыграл повара, который давно мечтал выйти на сцену. В апреле 2022 года вышел комедийный сериал «Добро пожаловать в семью» с участием Дмитрия. Через несколько месяцев после этого Красилов начал вести собственное тревел-шоу «Поехали» на канале «Муз-ТВ». В передаче зрителям показывали места, о которых знают только местные жители того или иного города. Любимой рубрикой Пухляша стала местная кухня. Несколько месяцев назад Красилов стал членом жюри шоу «Фантастика» на Первом канале.

В интервью Жигаловой Красилов признался, что мечтал о главной роли в полнометражном фильме. Он с большим удовольствием сыграл бы персонажа, который является его полной противоположностью.