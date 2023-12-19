«Железная леди» Галина Волчек: все могло быть иначе

19 декабря исполняется 90 лет со дня рождения народной артистки СССР, режиссера, педагога Галины Волчек, которая более 45 лет руководила театром «Современник». Имя ее давно стало легендой: более 60 лет работы в театре, два десятка театральных ролей, почти 30 киноработ, около 40 театральных постановок.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

А ведь все могло быть иначе, если бы в конце 1940-х годов Волчек послушалась отца и поступила в Литературный институт имени Горького, как он советовал. О том, почему Волчек не нравилась себе на экране, о ее личной жизни и о том, как она покорила Бродвей – читайте в нашем материале.

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Кинодинастия Волчек

Семья, в которой появилась на свет и выросла Галина Волчек, была одной из самых знаменитых киносемей Советского Союза. Отец, Борис Волчек – известный кинооператор, профессор, преподаватель ВГИК, трижды лауреат Сталинской премии. Мама, Вера Маймина – выпускница ВГИКа, весьма востребованный сценарист. Но творческую жилку Галина Борисовна, как она сама говорила, унаследовала от отца, который был ее идеалом мужчины. С ним она решила остаться в 1946 году, когда родители развелись. Как вспоминала впоследствии Волчек, вырвавшись из ежовых рукавиц материнского воспитания, она первым делом оставила школу, которую никогда не любила, и перешла в экстернат. А также научилась курить. Воспитанием девочки занималась няня Татьяна – простая русская женщина, которая жила в семье Волчек всю жизнь и вырастила не только саму Галину, но и ее сына.

«Я считаю себя очень счастливым человеком, и, может быть, в первую очередь потому, что я выросла с папой и с Роммами» (имеется в виду семья Михаила Ромма, одного из самых известных кинорежиссеров СССР, жившая по соседству). И хотя Борис Волчек видел свою дочь студенткой Литературного института, сама она без колебаний связывала свое будущее со сценой, и потому в 16 лет, окончив среднюю школу экстерном, поступила в Школу-студию МХАТ.

Замужем за Евгением Евстигнеевым

В 1955 году, практически одновременно с окончанием школы-студии, Галина Волчек вышла замуж за своего однокурсника – Евгения Евстигнеева. Вместе они пришли работать и в театр «Современник», в котором Галина Волчек осталась на всю жизнь.

Брак с Евгением Евстигнеевым длился девять лет. В нем родился единственный сын актрисы – Денис Евстигнеев, ставший впоследствии известным режиссером и продюсером. Однако Евгений Евстигнеев изменил жене с актрисой их же театра Лилией Журкиной, с которой тайно встречался целых три года. Не удивительно, что брак распался.

Вторым мужем актрисы стал Марк Абелев – преподаватель института, доктор технических наук – то есть далекий от театральных кругов человек. Он подружился с ее пятилетним сыном, окружил саму Галину заботой и вообще стал нужным и важным человеком в ее жизни. В первые годы все шло прекрасно. Однако в этой семье сошлись вместе две сильные личности, два лидера, два таланта. Абелева задевало, что в театральных кругах его представляли, как мужа Волчек, хотя сам он был вполне самостоятельной и яркой личностью. К тому же Галина очень много сил и времени отдавала театру. Абелев не мог этого понять, ревновал ее, изматывал допросами и в конце концов их брак распался.

Как говорила сама Галина Волчек, в ее жизни были «два мужа, несколько романов и одно недоразумение», но в конечном счете она приняла решение полностью посвятить себя театру, понимая, что поделить себя между театром и семьей никак не получается.

30 лет на сцене – и 30 лет перед ней

Впервые выйдя на сцену в 1953 году, Галина Волчек в общей сложности сыграла 21 театральную роль. Последнюю, в собственной постановке спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф», она сыграла в 1984 году, и эта работа по сей день считается лучшей в актерской карьере Волчек. После этого Галина Борисовна больше не выходила на сцену ни в одной роли. Это решение созрело за несколько лет до того, когда в 1972 году из «Современника» ушел его первый руководитель и вдохновитель – Олег Ефремов. Новым главным режиссером театра стала Галина Волчек.

«Кому-то надо было встать во главе театра, – говорила она позднее. – Уверена, совмещать эту работу с репетициями и спектаклями нереально. Я и Олегу Ефремову говорила: чтобы стать главрежем, надо победить свое актерское сознание. Мне всегда казалось более важным искать новые пьесы, приглашать молодых режиссеров, давать роль ведущим артистам, чем играть самой».

Галина Волчек называла себя рабыней театра, и ничуть не преувеличивала. Именно благодаря ей постановки «Современника» были просто великолепны, а актеры, выходящие на сцену этого театра – блистательны.

38 спектаклей Галины Волчек

Первый спектакль в качестве режиссера Галина Борисовна поставила в 1962 году: это была пьеса американца Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Всего же за режиссерскую карьеру Волчек поставила 38 спектаклей, среди которых были и такие классические постановки, как «На дне» Максима Горького или «Три сестры» Антона Чехова. Были и пьесы современных авторов, например, айтматовская «Плаха» или «Крутой маршрут» по произведению Евгении Гинзбург. Кроме того, Галина Волчек вполне состоялась и как режиссер художественного кино. В ее активе было 14 киноработ, представляющих собой киноверсии поставленных ею же театральных спектаклей.

Железная леди из «Современника»

В театральных кругах Галину Волчек в шутку называли «Железной леди». Это прозвище отсылало к образу волевой и жестокой Маргарет Тетчер. Однако сама режиссер скептически относилась к такой трактовке ее характера:

«Я произвожу впечатление сильной, и мне это часто говорят или думают, что раз она занимает такое положение, она руководитель – значит железобетонная. Мне много раз говорили: «Железная леди наша!» Так говорят те, кто меня мало знают!»

Лишь близкие друзья ведали, что она – такая брутальная, с низким голосом, выкуривающая тонны сигарет, умеющая ввернуть крепкое слово – внутри оставалась неуверенной девочкой, которая сомневалась во всем. Иногда она притаскивала на репетицию случайно выхваченного на улице человека – и смотрела на его лицо, пока он смотрел на сцену.

Тем не менее коллеги по цеху вспоминают ее как человека отчаянного и смелого.

«Она подхватила из рук ушедшего во МХАТ Ефремова знамя «Современника» и не изменила театру, – говорил о ней актер и режиссер Александр Калягин. – Она поставила большое количество талантливых спектаклей, воспитала плеяду замечательных актеров».

Недосмотренный «Осенний марафон»

Список киноролей Галины Волчек также внушает уважение, хотя на экране она себе и не нравилась. Как актриса она снялась в 27 художественных фильмах и 32 документальных. Правда, главных ролей ей так и не досталось, но даже в эпизодах работа Волчек была заметной. Она снималась у Козинцева, мелькала у Трауберга и Рязанова, играла в дебюте Олега Ефремова. Но помним мы ее больше по ролям ведьмы из «Русалочки», волчицы из «Красной шапочки» и надоедливой Варвары-переводчицы из «Осеннего марафона». После каждой следующей своей киноработы Волчек неизбежно обнаруживала, что на монтаже из ее игры оставили только то, что она сама убрала бы. И не оставили образу ничего из того, что она хотела в него привнести.

После «Осеннего марафона» она решила больше не сниматься. Ведь она была категорически недовольна тем, как выглядит на экране в этой роли, и даже не пошла на премьеру, да и после нее не смогла до конца досмотреть легендарный фильм.

«До конца фильм я не посмотрела. На премьеру я не пошла, чтобы не видеть позора. Пришла с подругой в «Художественный», купила два билета, забилась, чтобы никто не узнал, и когда почувствовала, что финал близок, сказала: «Бежим скорее», – рассказывала Волчек потом.

Успех в США и американская премия

Зато в качестве главного режиссера «Современника» Галина Волчек была невероятно популярна за рубежом. Первые гастроли в США театр провел в 1978 году, в Хьюстоне. Затем в 1990-м в Сиэтле Волчек поставила две своих знаменитых работы – «Трех сестер» и «Крутой маршрут». А в конце 1996-го «Современник» первым из российских театров (и первым после труппы МХТ, гастролировавшей в Нью-Йорке в 1924 году) играл на Бродвее постановку «Вишневого сада». Все эти работы так потрясли американских зрителей и критиков, что по совокупности заслуг в 2007 году театру «Современник» была присуждена американская премия в области драматического искусства Drama Desk Award. Причем тогда эта внушительная премия впервые досталась театру не из Америки.

Почему Волчек не задержалась на политической сцене?

Галину Волчек не миновало модное среди театральных и художественных деятелей 1990-х поветрие – участие в политической жизни страны. В 1995 году Галина Борисовна участвовала в выборах в Государственную Думу II созыва в качестве представителя политического блока «Наш дом – Россия», лидером которого был действующий тогда премьер-министр Виктор Черномырдин. Затем Галина Волчек проработала членом думского комитета по культуре, но продолжать опыт не стала, и в выборах Госдумы III созыва уже не участвовала, как и в последующих.

«Мой опыт вхождения в политику, и человеческий, и режиссерский, показал, что серьезное существование в политике ведет к потере главного – человеческих отношений. А это для меня самое ценное», – отмечала она.

«Человек-легенда, человек-эпоха»

За шесть с лишним десятилетий творческой деятельности Галина Волчек была удостоена множества высоких наград. Она – кавалер орденов Трудового Красного знамени (1976 год) и ордена Дружбы народов (1993 год), народная артистка РСФСР (1979 год) и СССР (1989 год), Герой труда Российской Федерации (2017 год, в честь 60-летнего юбилея работы в «Современнике»). Но, помимо этого, Галина Борисовна стала еще и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Галина Волчек – человек-легенда, человек-эпоха», – говорил Александр Калягин, когда весь театральный мир прощался с ней.

А другой ее коллега по цеху, актер и режиссер Владимир Машков сказал так: