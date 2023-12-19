Грудь в орденах: главные подвиги самого боевого актёра СССР

Каждому знаком главный киношный противник Шурика — хулиган Федя, блестяще сыгранный талантливым артистом Смирновым. Запоминающийся и яркий актер нечасто играл в главных ролях, но всякое его появление на киноэкране было памятно советским гражданам. Но мало кто знает, что этот добродушного вида увалень с добрыми и грустными глазами был невероятно эффективным солдатом в годы Великой Отечественной войны.

Военные годы Алексея Смирнова

Видео дня

Алексей Макарович Смирнов поступил после школы в театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии, где успешно окончил обучение в 1940 году. В состав труппы он был принят, однако карьера скоро встала на паузу: в октябре того же года его призвали в армию. Начав свой путь на фронте в звании рядового, он успешно прошел путь до лейтенанта, став командиром огневого взвода, 3-й артиллерийской батареи, 169-го Краснознаменного минометного полка, 3-й артиллерийской Житомирской Краснознаменной ордена Ленина дивизии прорыва Резерва Главного командования.

Алексей Смирнов, архивные фотографии

Алексей Смирнов был удостоен 11 боевых наград, среди которых ордена Славы 2-й и 3-й степени, орден Красной Звезды, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Увы, пройти вместе с боевыми товарищами до Берлина ему не удалось — он был тяжело контужен и комиссован. Впрочем, после войны Алексей Макарович очень редко вспоминал свои подвиги на фронте, поэтому немного людей знало о том, что у известного актера “вся грудь в орденах”.

Истории его подвигов

Алексей Смирнов, будучи членом подразделения, которое сражалось на Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, был награжден медалью «За отвагу» в июле 1943 года. В наградном листе говорится о том, что в качестве разведчика он самолично застрелил трех фашистов из автомата. Кроме того, в бою он заменил командира и минометным огнем разогнал два взвода противника.

В марте 1944 года взвод Смирнова, прорвал немецкую оборону в районе села Онацковцы и уничтожил минометную батарею, станковый пулемет и 30 немецких солдат. В бою за Староконстантинов 24-летний старший сержант уничтожил два станковых пулемета, 75-миллиметровое орудие и 35 пехотинцев противника.

За личное мужество и умелые действия Смирнов был награжден орденом Красной Звезды. Летом 1944 года он продолжал проявлять отвагу, когда его взвод отбил нападение немцев и взял в плен 7 фашистов.

За действия в боях на территории Украины Алексей Смирнов был удостоен ордена Славы III степени. Наконец, в январе 1945 года в ходе Висло-Одерской операции, Смирнов со своим подразделением вел бой на новой огневой точке, но попал в засаду. Несмотря на это, красноармейцы атаковали противника, убив троих и взяв в плен двоих. Во время переправы через реку Одер бойцы уничтожили две пулеметные точки и 20 немецких солдат. Благодаря этим подвигам Смирнов стал обладателем ордена Славы II степени.