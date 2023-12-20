«Придурок с раздутым эго». Почему Илона Маска боготворили, а теперь ненавидят

Одним из самый известных людей XXI века смело можно назвать основателя компаний Space X и Tesla Илона Маск — в 2021 году журнал Time даже удостоил его звания «Человек года». Маска называли великим новатором, а его высказывания в соцсети X (бывшая Twitter) влияли на капитализацию крупнейших компаний. В 2022 году предприниматель приобрел Twitter и пообещал продвигать на платформе идею свободы слова, но в итоге получил лишь массу критики. После ряда скандальных решений в статусе владельца Twitter он потерял не только миллиарды долларов, но и репутацию абсолютного гения. Как Илон Маск из кумира либеральной молодежи превратился в интернет-фрика и героя многочисленных мемов — в материале «Ленты.ру».

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«Богатый парень с комплексом бога»

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«Сначала мы видели его крутым парнем с причудливым чувством юмора, который тратит кучу денег на исследования и разработки потрясающих проектов, полезных человечеству. Но стоило ему стать более активным в сети, как многие увидели в нем просто придурка с раздутым эго», — писали пользователи Reddit вскоре после того, как Маск купил Twitter и анонсировал ряд скандальных нововведений.

На портале решили, что Маск официально перестал был любимчиком интернета и стал человеком, которого многие презирают. Некоторые пошли дальше и объяснили его хорошую репутацию в прошлом работой его пиар-команды.

Пользователь Reddit:

Лучше молчать и позволять другим думать, что ты дурак, чем открывать рот и устранять все сомнения. Пиар-команда Маска работала над тем, чтобы его идиотизм и эгоистическое отношение не стали известны широкой общественности. Затем стало ясно, что он не гений, а просто богатый парень с комплексом бога и туманным уровнем здравомыслия

Маск и сам не раз признавал, что покупка Twitter плохо повлияла на его репутацию. Кроме того, эта сделка подпортила и его финансовое положение: согласно данным Bloomberg, за 2022 год предприниматель потерял 122,6 миллиарда долларов.

Илон Маск, владелец платформы X (бывшая Twitter):

Решение купить платформу X — это определенно путь к проблемам. И к ненависти

Свобода слова и платная подписка

Однако начиналась история с покупкой соцсети довольно благопристойно. «Птица освобождена», — такими словами Илон Маск купив соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Миллиардер заверил, что сделает платформу «лучше, чем когда-либо», однако за этими словами последовали довольно скандальные решения.

Маск уволил около половины сотрудников, сменил руководство компании и запретил работать удаленно. В итоге к началу 2023 года Twitter потерял 80 процентов сотрудников. Помимо этого, бизнесмен намеревался сделать платформу платной и добавил платную подписку для авторов контента.

Кроме того, новый владелец платформы решил переименовать Twitter в X. Вместо голубой птицы логотипом компании стала черно-белая буква Х

В сети действия Маска в роли владельца Twitter не одобрили, поэтому каждое его новое решение сопровождалось многочисленными мемами. Бизнесмена даже сравнивали со злодеем из киновселенной Marvel Таносом, который одним щелчком уничтожил половину человечества.

Пользователи интернета обвинили Илона Маска в противоречии его действий его же словам: в сети решили, что платформа не должна быть платной, раз уж предприниматель хотел привнести на нее больше свободы слова.

Пользователь Twitter:

Необходимость платить за то, чтобы ваш голос услышали, во многом противоположна заявленному стремлению к «свободе слова» пользователь Twitter

Из-за действий Маска распереживался даже президент США Джо Байден. «Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир. Ожидаем ли мы того, что наши дети смогут понять, что поставлено на карту?» — заявлял американский лидер.

Маск попадал в скандал из-за антисемитизма

В ноябре 2023 года Маск одобрил публикацию, в которой говорилась, что сообщества евреев распространяют ненависть к белым, и обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить его.

Критика последовала незамедлительно. Предпринимателя осудил официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс, а значительное количество крупных компаний, в том числе Apple, Walt Disney, IBM, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate, приостановило публикацию своей рекламы в Х

В ответ Маск пригрозил термоядерным иском организациям, выступившим с критикой, и предложил крупным рекламодателям, пытающимся шантажировать компанию отказом от размещения рекламы, просто не сотрудничать с ней.

Маск также публично послал тех, кто пытался давить на него, а затем произнес оскорбления в адрес рекламодателей и передал привет Бобу Айгеру, главе компании Disney, крупнейшему рекламодателю Х, снявшему рекламу из-за антисемитских заявлений владельца соцсети.

«Не так сложно сажать на землю ракету, не так трудно убедить людей перейти на электромобили и сделать их приемлемыми, изменив этим всю автоиндустрию. Но как будет сложно остаться при делах, если даже есть хоть малейшее подозрение, что ты критикуешь евреев», — высказывался позднее о конфликте один из пользователь Pikabu.

В бизнесе Маск преуспевает, но у меня складывается впечатление, что, высказываясь на темы, не связанные с бизнесом, он иногда надевает шапочку из фольги

«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп»

Однако еще несколько лет назад в глазах публики, критикующей его сегодня, предприниматель выглядел совершенно иначе. Его считали одним из немногих влиятельных людей, искренне заинтересованных в решении важных проблем человечества.

Раньше казалось, что Маск искренне заинтересован в решении мировых проблем и что он относится к тому небольшому числу людей, кого волнуют не только собственные цели и амбиции пользователь Reddit

Амбициозных целей у Илона Маска и правда было много: предприниматель мечтал остановить глобальное потепление и превратить людей в мультипланетный вид. Считается, что именно Маск стал прообразом «гения, миллиардера, плейбоя и филантропа» Тони Старка в фильмах про «Железного человека» киновселенной Marvel. Маск даже появился в роли самого себя во второй части франшизы, а некоторые эпизоды фильма были сняты в штаб-квартире SpaceX.

С помощью электромобилей Tesla Маск хотел ускорить переход всего мира на чистый электрический транспорт, будучи уверенным в том, что это поможет сохранить окружающую среду. Если же на Земле произойдет глобальный катаклизм, то решение проблемы предприниматель удастся осуществить свои планы по колонизации Красной планеты в течение трех-четырех лет.

Награды Илона Маска В июне 2011 года Маска наградили премией Хайнлайна в размере 500 тысяч долларов за достижения в коммерциализации космоса. В феврале того же года журнал Forbes включил Маска в список 20 наиболее влиятельных американских CEO в возрасте до 40 лет. В ноябре 2013 года журнал Fortune назвал Маска предпринимателем года, а The Wall Street Journal — CEO года. В декабре 2021 года журнал Time признал Илона Маска Человеком года.

Маску с легкостью удавалось манипулировать и другими рынками. В начале 2021 года его компания Tesla сообщила об инвестициях 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Всего через несколько дней криптовалюта пробила рекордную на тот момент отметку в 50 тысяч долларов. В конце апреля компания уже заработала на этом вложении более 100 миллионов долларов. Позднее Tesla разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами, но быстро отказалась от этого решения из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. В результате биткоин упал на 15 процентов.

Еще одна криптовалюта, на которую Маск умело влиял, — это Dogecoin. В феврале 2021 года бизнесмен написал, что купил ее для своего сына X Æ A-12.

В мае 2021 года Илон Маск выступил в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и назвал Dogecoin «шумихой», после чего акции криптовалюты обвалились на 28 процентов.

Пользователь Reddit:

Маск говорил о автомобилях, когда я ничего не понимал в этом, поэтому я предположил, что он умен. Он также говорил о ракетах, когда я ничего в них не смыслил, и я снова предположил, что он умен. Но теперь, когда он говорит о платформе X, я и знаю об этом достаточно, я понимаю, что он говорит дерьмо, которому не стоит доверять пользователь Reddit

«Отчужден от самого человечества»

Несмотря на значительные репутационные и финансовые убытки от приобретения Twitter, по итогам 2023 года Илон Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире и все так же считается одним из самых влиятельных людей.

В конце концов, эти скандалы далеко не первые для предпринимателя. Например, в 2020 году он активно выступал против всех ограничений, введенных из-за коронавируса, за что американские СМИ прозвали его «ковидиотом». После конфликта с властями Калифорнии из-за пандемийных ограничений Маск перебрался в Техас — штат, который считается одним из самых консервативных в США.

Memepedia // «Когда ты предлагаешь 43 миллиарда долларов, чтобы предотвратить ретвиты этой фотографии»

Досталось Маску от пользователей X и за его план по урегулированию российско-украинского конфликта, в котором предприниматель предложил всему миру признать Крым российским — «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева» — и провести повторные референдумы в новых регионах России, а также усомнился в возможности Киева победить. «Твое дело старлинки давать и завалить ***», — ответили ему в комментариях.

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12 сентября журналист и писатель Уолтер Айзексон выпустил биографию Илона Маска, которая находилась на шестом месте в рейтинге самых продаваемых изданий сентября. Байопик описывает жизнь бизнесмена с самых ранних ее эпизодов, включая буллинг в школе и ментальные особенности.

Джилл Лепор, критик The New Yorker:

Новая биография Уолтера Айзексона — о человеке, который обладает большей властью, чем почти любой на планете, но кажется отчужденным от самого человечества

В своей книге Айзексон описывает Маска как капризного, угрюмого и токсичного, но все еще блестящего управленца, который хочет изменить мир к лучшему. Автор байопика оправдывает скандалы вокруг персоны Илона Маска тем, что у него было непростое детство.