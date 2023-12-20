Русский Гулливер: почему Федора Махнова не признали самым высоким человеком в истории

"Книга рекордов Гиннесса” утверждает: самым высоким человеком на свете был американец Роберт Уодлоу, его рост равнялся 2 метрам 73 сантиметрам. Впрочем, с заокеанским гигантом может потягаться наш русский богатырь — Федор Махнов, ведь согласно ряду источников рост этого великана составлял 2 метра 85 сантиметров.

© Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

Федор Махнов — русский Гулливер

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Русский исполин родился в 1878 году в Витебской губернии (на территории нынешней Республики Беларусь) в простой крестьянской семье. Родители его тоже были людьми далеко не маленького роста, но в великаны не годились. Федор же рос как на дрожжах и уже в детстве уверенно перемахнул отметку в два метра.

Примечательно, что он отличался не только высоким ростом, но и физической силой. Что на самом деле, скорее, исключение для чрезмерно высоких людей. Как правило, великаны страдают от многочисленных проблем со здоровьем и рано уходят из жизни. Американский гигант Уодлоу, например, не мог самостоятельно передвигаться без трости и умер всего-то в 22 года, а другой известный великан - украинец Леонид Стадник (253 см) вообще был инвалидом I группы.

Впрочем, удача улыбнулась Федору, он не разделил печальной участи своих собратьев-гигантов, был человеком здоровым и физически развитым: легко поднимал нескольких взрослых мужчин или, например, мог разогнуть подкову.

В возрасте 16 лет он познакомился с директором цирка. Так началась его непродолжительная карьера на манеже. К слову, именно на момент заключения контракта приходится единственное документально зафиксированное антропометрическое исследование его габаритов. Результаты были внушительные: рост — 254 см, длина ступни — 51 см, а ладони — около 30. Впрочем, очевидно, что размеры его тела во взрослом возрасте были явно больше, но насколько, увы, точно сказать проблематично из-за недостатка письменных источников.

Простой парень из крестьянской глубинки хорошо поколесил по свету: он бывал на гастролях в Британии, Германии, Америке (и даже был представлен президенту США Теодору Рузвельту).

Великанов хутор

Впрочем, кочевая жизнь циркача в скором времени наскучила крестьянскому сыну и он вернулся в родные края. Решив осесть на месте, гигант женился. Его избранница тоже была женщиной исключительно высокой, 2 метра 15 сантиметров, но по сравнению со своим мужем казалась почти что крошечной. Окрестные крестьяне прозвали дом, в котором проживала семья Махновых, “Великановым хутором”.

Википедия // Федор Махнов

К несчастью, семейное счастье двух гигантов не продлилось долго: в возрасте 34 лет Федор ушел из жизни. Официальная причина смерти — воспаление легких, но уже тогда среди знакомых и друзей гиганта пополз слушок: великана свели в могилу недруги. Якобы он был отравлен некими злопыхателями. Впрочем, слухи так и остались лишь слухами, никакого официального подтверждения версия об отравлении никогда не получала.

На сохранившимся до нашего времени надгробном памятнике гиганта по сей день можно прочитать следующую фразу “Фёдор Андреевич Махнов. Родился 6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Самый высокий человек в мире. Ростом был 3 аршина 9 вершков”. Данные, указанные на надгробии, были взяты из текста контракта, который Федор заключил в возрасте 16 лет, поэтому не соответствуют действительности. Фактически же его рост на момент смерти составлял примерно 285 сантиметров.

Впрочем, необходимо дать трибуну скептикам: кое-кто считает, что трюкачи из цирка немножко смухлевали для пущей эффектности. На самом деле, мол, рост Федора никак не мог быть выше 240 см, а на сцену он выходил на высоких каблуках, благодаря чему казался еще выше. Также, говорят скептики, на выступлениях ему обязательно надо было надевать папаху, которая визуально делала его еще больше.