«Напоминание о боли»: сын Леннона о хите «Битлз», который сводит его с ума

«Это прекрасное чувство, в этом нет никаких сомнений, и я очень ему благодарен, но оно сводит меня с ума. Мне нравится тот факт, что он написал песню обо мне и для мамы, но в зависимости от того, на какой стороне кровати ты проснулся и где ты ее слышишь, это может быть как хорошо, так и неприятно», — высказался Джулиан. Он добавил, что видел своего отца «возможно, пару раз», прежде чем его застрелили 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.