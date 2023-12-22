«Напоминание о боли»: сын Леннона о хите «Битлз», который сводит его с ума

«Напоминание о боли»: сын Джона Леннона о хите «Битлз», который сводит его с ума
Певец высказался о разводе родителей.
Музыкант Джулиан Леннон заявил, что песня «Битлз» «Эй, Джуд» всегда будет для него «мрачной», поскольку она служит напоминанием о боли, вызванной разводом его родителей. Исполнитель признался журналу Esquire, что после расставания родителей он редко видел своего отца. По словам сына покойного Джона Леннона, Пол Маккартни написал эту композицию, чтобы утешить Джулиана и его мать Синтию после развода в 1968 году и романа его отца с Йоко Оно. Леннон и Синтия были женаты шесть лет.
«Это прекрасное чувство, в этом нет никаких сомнений, и я очень ему благодарен, но оно сводит меня с ума. Мне нравится тот факт, что он написал песню обо мне и для мамы, но в зависимости от того, на какой стороне кровати ты проснулся и где ты ее слышишь, это может быть как хорошо, так и неприятно», — высказался Джулиан. Он добавил, что видел своего отца «возможно, пару раз», прежде чем его застрелили 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.
Музыкант объяснил, что зрители, цитируя ему песню «Эй, Джуд», не осознают, что за произошедшим «стоит много боли. „Многие люди не совсем понимают, насколько это интенсивно, эмоционально и лично. Это не просто "взять себя в руки, отряхнуться и быть счастливым“. Это глубокая эмоциональная боль», — поделился Джулиан. Ранее исполнитель выпустил свой седьмой альбом под названием Jude, отдавая дань уважения группе своего отца и песне.