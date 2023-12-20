Как Елизавета Боярская вырвалась из тени звездных родителей

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская является наследницей знаменитого актерского клана. Ее отец Михаил Боярский и мать Лариса Луппиан в преставлении, пожалуй, не нуждаются. Однако актриса приложила достаточно усилий, чтобы вырваться из тени звездных родителей и стать самостоятельной единицей из династии Боярских. Редакция "Клео.ру" решила углубиться в биографию звезды и рассказать читателям, как сложилась жизнь дочери знаменитого мушкетера.

© кадр из фильма "Адмиралъ"

ДЕТСТВО

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Будущая знаменитость родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Будучи ребенком, Елизавета не планировала становиться актрисой, ее больше привлекала профессия журналиста. В школе Боярская училась весьма посредственно. Однако активный образ жизни помог юной ученице заниматься организаторской деятельностью различных мероприятий и вечеров. В одном из интервью актриса говорила, что проблем с посещением школы у нее не было, но для мальчишек она являлась просто "друганом".

Несмотря на то что в детстве у будущей артистки было много друзей, сама она характеризовала себя как "гадкого утенка". В 13 лет девочка носила брекеты и боролась с высыпаниями на лице. Из-за комплексов и низкой самооценки родители отправили дочь в модельную школу.

КАРЬЕРА

Изначально Боярская планировала становиться журналисткой. В старшей школе ей наняли репетиторов для изучения нескольких иностранных языков – английского и немецкого. Занятия стали приносить первые плоды, и школьница начала посещать подготовительные курсы университета, которые, впрочем, ее разочаровали. После этого Елизавета приняла решение все-таки пойти по стопам родителей и принялась готовиться к поступлению в театральный вуз.

Впрочем, известная на всю страну фамилия юной девушке скорее не помогла. На вступительных экзаменах вместо положенных 10 минут будущую актрису спрашивали целый час. Боярская выдержала все испытания и в конечном итоге поступила в ВУЗ на курс известного артиста и профессора Льва Додина.

В кино Елизавета дебютировала еще будучи подростком. В 15 лет юная девочка, которая на тот момент еще не собиралась становиться актрисой, снялась в фильме "Ключи от смерти", а в 16 лет в сериале "Агент национальной безопасности 3". Во время обучения в театральном ВУЗе Боярская сыграла в таких кинокартинах, как: "Первый после бога", "Вы не оставите меня", "Парк советского периода".

Первый успех к Боярской пришел в 2008 году, когда она снялась в историко-художественном сериале "Адмиралъ". В паре с Константином Хабенским Елизавета показала отличную актерскую игру. Ее образ был наполнен женственностью и драматичностью. После этой работы последовали и другие не менее популярные кинокартины: "Ирония судьбы. Продолжение", "Пять невест", "Шерлок Холмс", "Статус: Свободен" и "Анна Каренина". С тех пор общественность поняла, что Елизавета Боярская – не просто знаменитая наследница, но еще и талантливая актриса. Из некогда "гадкого утенка" получилась настоящая изящная красавица.

ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ СЕЙЧАС

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В 2010 году красавица Боярская после череды неудачных любовных романов все-таки нашла того самого спутника жизни. Супругом актрисы стал ее коллега по творческому цеху Максим Матвеев. Пара воспитывает двоих сыновей – Андрея и Григория. В СМИ нередко пишут о разладе в семье, однако возлюбленные постоянно опровергают домыслы милыми семейными снимками.

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