"Король нелегалов" начал путь в разведку на теннисном корте

Александр Михайлович Коротков привлек внимание сотрудников разведки тем, что … отлично играл в теннис на кортах на Петровке. Но тогда честь общества "Динамо" могли защищать только кадровые сотрудники. И 19-летнего Сашу взяли на работу в НКВД лифтером.

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Его подъем оказался скоростным. Через пять лет он уже выехал в первую загранкомандировку разведчиком-нелегалом.

Был и талантлив, и удачлив. За несколько лет до войны, работая под прикрытием сотрудника советского посольства в Берлине, сумел восстановить связь с немцами-антифашистами, вошедшими потом в историю разведки как "Красная капелла". Именно Коротков сумел вновь привлечь в работе на СССР нашего единственного агента в гестапо Вилли Лемана - оперативный псевдоним "Брайтенбах".

В первые дни войны Александр Михайлович дважды вырывался из блокированного посольства Советского Союза и передал рацию, деньги, документы, инструкции немцам-подпольщикам.

Вернувшись из Берлина вместе с работниками посольства сложным кружным путем домой, Александр Коротков руководил подготовкой и выводом разведгрупп на территорию противника. В 1943-1944 годах выезжал в Иран и в Афганистан для выполнения спецзаданий по ликвидации германской агентуры в этих странах. В 1944-1945 годах Коротков неоднократно доставлял секретные послания руководства СССР командующему партизанскими силами Югославии И.Б. Тито.

С 1946 года Коротков возглавил нелегальную разведку. Под его руководством за десять лет советская нелегальная разведка превратилась в грозное оружие.

В 1961 году кавалер шести орденов Красного Знамени, генерал-майор Александр Михайлович Коротков скоропостижно скончался на теннисном корте, откуда и начался его путь в разведку.

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