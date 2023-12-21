В мире известно не так уж много прорицателей, чьи прогнозы сбывались с пугающей точностью. Наряду с советскими предсказателями Вольфом Мессингом и Джуной прогнозы различной степени точности для жителей стран советского лагеря давала болгарская провидица Ванга. Сегодня расскажем о сбывшихся предсказаниях Ванги по годам, а также узнаем, какие предсказания Ванга сделала для России на 2024 год.

© Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Баба Ванга: проект спецслужб или истинный дар?

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Вангелия Пандева Гуштерова (в девичестве Сурчева или Димитрова) родилась 31 января 1911 года в Османской империи. У девочки рано умерла мать, и отец, вернувшись с фронта после Первой мировой войны, женился повторно. Вангелии было 12 лет, когда она, возвращаясь с полевых работ, попала в ураган. Как вспоминала сама провидица, ее подхватил ветер, поднял в воздух, а потом она упала на землю. Девочка не получила никаких серьезных повреждений, однако глаза ее оказались засыпаны песком. Семья жила бедно, а потому не смогла обратиться за профессиональной медицинской помощью, и Ванга вскоре ослепла.

Чтобы ребенок не стал обузой, было принято решение отправить ее в специальное учреждение для слепых, где она научилась не только обслуживать себя, но и вести хозяйство, и даже читать книги, написанные азбукой Брайля. После этого девушка вернулась домой, чтобы помогать отцу с младшими детьми, поскольку мачеха ее к тому времени умерла во время родов.

Родственники позже вспоминали, что в те годы она не имела выдающегося пророческого дара: максимум, что могла знать девушка, — где искать отбившийся от стада скот. Первые настоящие предсказания Ванги свидетели датируют 1939 годом. По их воспоминаниям, Ванга сильно простудилась, должна была неминуемо слечь, однако вместо этого очень быстро выздоровела и после этого стала рассказывать, что ощущает присутствие неких существ, а потом начала делать предсказания.

ИТАР-ТАСС

К тому времени началась Вторая мировая война, и к Ванге стали приходить односельчане, которые хотели узнать, живы ли их родственники. Провидица не только отвечала, есть ли те, о ком спрашивают, среди живых, но и могла сказать, где можно найти без вести пропавших.

В 1942 году Ванга вышла замуж за Димитра Гуштерова, переехала вместе с ним в дом его родственников в Петриче, занималась воспитанием его детей. В новом месте Ванга также быстро стала популярна у соседей благодаря своему дару.

Постепенно слава о ясновидящей стала расходиться по Болгарии, а затем и по всему миру. Лично пообщаться с Вангой приезжали мировые лидеры, актеры, певцы и писатели. Ванга редко отказывала посетителям, при этом всегда была честна и прямолинейна, за что многие политики ее невзлюбили. Приходили к предсказательнице и простые люди, которые хотели узнать что-то про себя или о судьбе своих близких. Сбывались ли все предсказания, сделанные Вангой для посетителей, неизвестно, поскольку люди о таком предпочитали молчать.

Помимо пророчеств для конкретных людей Ванга нередко озвучивала то, что видела в будущем целых государств. Информация приходила к ней порой неожиданно, поэтому родственники, которые ухаживали за слепой женщиной, старались сразу записывать то, что изрекала ясновидящая. При этом до сих доподлинно неизвестно, сколько предсказаний, сделанных Вангой, сбылось.

Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кроме этого, к болгарской провидице для интервью приезжали журналисты и писатели, и им она не отказывала, если ее спрашивали о судьбах мира. Со временем предсказаний Ванги скопилось великое множество, часть из них была опубликована, а потом появилась и в интернете. Однако с уверенностью говорить о том, что из этой информации правда, а что вымысел — невозможно.

Со временем пошли слухи о том, что баба Ванга — это проект просоветски настроенных спецслужб Болгарии. И на самом деле настоящие предсказания она делает только для простых людей, а все, что сообщает публичным персонам, согласовано со Службой безопасности Народной Республики Болгария. Однако ни доказать, ни опровергнуть эту версию никому не удалось.

Но точно известно, что предсказательнице платили жалованье из государственной казны Болгарии, что позволяло ей обеспечивать себя и не зависеть от оплаты за свои пророчества. К слову, с обычных людей за предсказание Ванга брала 10 левов. Высокопоставленные персоны должны были заплатить $50.

Провидица знала и дату собственной смерти. В начале 1990-х годов у нее выявили рак, Ванга отказалась от лечения и умерла, как и предсказала, в 1996 году.

Какие известные предсказания Ванги сбылись

Официальные биографы болгарской прорицательницы отмечают, что всего Ванга сделала несколько тысяч различных предсказаний о судьбах мира. Часть из них так и не сбылась, возможно, к счастью. Затруднения вызывает и тот факт, что часто свои видения она передавала иносказательным языком, из-за чего интерпретировать их удавалось только тогда, когда озвученные события уже случились.

Зенин А./ТАСС

Наиболее известны следующие предсказания Ванги, которые сбылись:

1941 год. К прорицательнице обратился Адольф Гитлер, которому провидица предрекла провал военной кампании против СССР.

1942 год. Ванге нанес визит царь Болгарии Борис III. Помимо прочего, ясновидящая рассказала монарху, что он умрет в следующем году. Несмотря на то что монарх был довольно молод и крепок здоровьем, в 1943 году он скончался, по официальной версии — от инфаркта.

1952 год. Предсказательница заявила, что советский лидер Иосиф Сталин покинет этот мир в марте 1953 года. За это пророчество Ванга была арестована и заключена в тюрьму. Однако после событий 5 марта 1953 года на Ближней даче в Кунцево, болгарскую ясновидящую отпустили домой.

1963 год. В августе этого года ясновидящая сказала, что вскоре будет совершено покушение на президента США. Словам Ванги вняли и усилили охрану первого лица государства, однако это не помогло — в ноябре того же года Джон Кеннеди был убит выстрелом снайпера во время предвыборной поездки в Даллас.

1969 год. Ванга заявила, что Индиру Ганди погубит ее платье. Пророчество сбылось спустя 15 лет — индийская женщина-политик погибла от рук собственных охранников. Премьер-министр собиралась на интервью и отказалась надеть бронежилет под нарядное сари, чтобы выглядеть более женственной.

1980 год. Болгарская прорицательница сделала предсказание, которое служит самым ярким примером того, насколько иносказательны и в то же время точны были некоторые ее видения. Ванга заявила, что Курск утонет и весь мир будет в трауре. Этому изречению ясновидящей не придали никакого значения, поскольку город Курск никак не мог оказаться под водой. В августе 2000 года, когда подводная лодка «Курск» опустилась на дно Баренцева моря, те, кто помнил это прорицание, поняли его истинный смысл.

1981 год. Во время трансляции свадебных торжеств в честь бракосочетания принца Чарльза и Дианы прорицательница сказала, что этот брак станет причиной гибели девушки. Ванга добавила, что леди Ди погибнет в автокатастрофе.

1989 год. Ванга сделала пророчество, которое считается одним из самых жутких. Дословно ее прорицание звучало так: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». 11 сентября 2001 года нью-йоркские башни-близнецы рухнули после того, как в них врезались самолеты. Погибли тысячи простых граждан. Это был период президентства Джорджа Буша — младшего. Фамилия его в дословном переводе означает «куст».

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Кроме того, Ванга предвидела, что люди перестанут пользоваться бумажными деньгами, предсказала аварию на Чернобыльской АЭС, перестройку в СССР и мировую эпидемию вирусного заболевания, с которым будут безуспешно бороться несколько лет. Она знала, что Крым снова будет считаться территорией России, а февраль 2022 года станет тяжелым периодом для всего мира.

Какие предсказания Ванги сбылись в 2023 году

Предсказывая различные события мирового масштаба, Ванга нередко не могла назвать точных дат. Поэтому к 2023 году можно отнести с некоторой долей вероятности лишь некоторые пророчества:

Смертельный недуг станет не страшнее обычной простуды. Действительно, коронавирус, который забрал немало жизней в предыдущие годы, большинство людей теперь переносят легко.

Религиозный конфликт в Старом и Новом Свете. Ванга не называла конкретных дат и стран, однако заметила, что конфликт будет связан со страданиями людей от бессмысленных войн. Считается, что речь в данном предсказании идет о беженцах, которые наводнили страны Европы. Очевидно, в ближайшее время подобные проблемы достигнут такого же масштаба на североамериканском континенте.

Были среди предсказаний Ванги, которые можно отнести к 2023 году, и пророчества для России. В частности ей приписывают фразу о том, что великая страна займет главенствующее положение в мире.

Также можно отнести к России 2023 года и видение Ванги о том, что в Россию будут впадать денежные реки с Запада и Востока.

Предсказания Ванги на 2024 год

Несмотря на аллегоричность многих пророчеств, биографы предполагают, что ряд предсказаний Ванги можно отнести к событиям на 2024 год.

Так, провидица предсказывала, что в начале XXI века произойдет конфликт в «Черноморской стране». Окончание этого конфликта, согласно ее видениям, должно произойти в следующем году. Она говорила, что этого удастся достичь новому правителю государства.

В 2024 году, по словам Ванги, произойдут события, после которых мировой расклад сил полностью изменится. Однако прежде чем это произойдет, мир ждут новые болезни, голод и дефицит самых простых вещей.

Тогда же США потеряют статус мирового лидера, а в стране разразится тяжелейший экономический кризис.

По словам Ванги, в 2024 году в мире будет происходить шесть крупных конфликтов.

Страны Старого Света расторгнут прежние союзы и вступят в конфликт из-за какого-то стороннего государства.

Помимо вооруженных конфликтов, говорила Ванга о научных событиях. Так, по ее словам, в 2024 году ученые совершат прорыв в сфере квантовых компьютеров, что приведет к глобальным изменениям в мировой науке.

Также, согласно прорицаниям Ванги, в 2024 году в мире закончится нефть. В данном случае толкователи склонны предполагать, что речь шла о росте популярности альтернативного источника энергии, поскольку мировые запасы нефти на сегодняшний день довольно обширны.

Какие предсказания Ванга сделала на 2024 год для России

Ряд пророчеств болгарской ясновидящей можно отнести к событиям, которые ожидают Россию в следующем году.

Россия станет защитником для другой страны.

Год будет полон испытаний для России, многим придется пожертвовать, однако это укрепит государство.

России в 2024 году стоит бояться не внешних, а внутренних врагов. У России появятся новые «заморские» союзники, которые признают ее лидирующее положение. Благодаря этому внешние и внутренние враги падут.

Россия будет помогать странам, где разразится голод.

Начнется формирование союза из славянских и азиатских стран, лидером объединения станет Россия.

В стране произойдут перемены на государственном уровне, из-за которых богатые станут нищими, а бедняки обогатятся.

В 2024 году в России появится новый лидер.

Прежний вернется на свое место, когда минует кризис.