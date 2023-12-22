Певец Костюшкин отметил, что в последние дни жизни Пухляш выглядел болезненно

Певец Стас Костюшкин признался, что не удивился, когда не стало танцора Дмитрия "Пухляша" Красилова (1994-2023). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Он сообщил, что в последние дни жизни Пухляш выглядел болезненно и был "весь красный" от давления. Костюшкин встретил Пухляша на презентации фильма "Новогодний ол инклюзив", но не успел спросить о самочувствии. Несмотря на состояние здоровья 29-летнего артиста, Костюшкин планировал вместе с ним и музыкантом Амирчиком до праздников снять клип, который танцор называл "лучшим подарком на Новый год". На прощание с Красиловым в Москве 22 декабря 2023 года пришли, кроме Костюшкина, также рэперы Niletto и ST, актриса Елена Борщева и др. Предположительно, Дмитрия Красилова не стало в ночь на 18 декабря. Его нашли в собственной квартире. Известно, что Красилов незадолго до своего трагического финала планировал встречу Нового 2024 года. Красилов предполагал, что в новогодние праздники уделит время маме, и не знал, с кем будет встречать Новый год.