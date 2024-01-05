Хаяо Миядзаки: жизнь и творчество легендарного аниматора

Хаяо Миядзаки, пожалуй, по праву можно назвать самым популярным аниме-режиссером современности. Ему удалось добиться мировой славы и задать высочайшую планку в сфере мультипликации.

5 декабря великий режиссер отмечает День рождения. В честь праздника “Рамблер” рассказывает о том, с какими трудностями пришлось столкнуться Хаяо Миядзаки на своем творческом пути.

Видео дня

Начало творческого пути

Первое полнометражное аниме еще совсем юный режиссер увидел в возрасте 10-11 лет, когда обучался в пятом классе. Это было аниме, которое называлось “Легенда о белой змее”. До этого момента мальчик уже был знаком с некоторыми произведениями манги, но экранизация нарисованной истории сильно впечатлила его. Мальчик Хаяо влюбился в главную героиню Пан-Нян, так и зародилась мечта создать в будущем нечто похожее.

Школьник начал рисовать мангу, но к своему ужасу обнаружил, что просто копирует стили других авторов. Да и рисовать людей у него не получалось. Но зато всякая техника и корабли выходили просто замечательными. Тогда Хаяо избавился от предыдущих зарисовок и понял, что нужно искать свой собственный стиль.

В средней школе мальчик начал заниматься рисованием с учителем. А когда Хаяо стал постарше, они могли не только заниматься, но и обсуждать различные темы от политики до творчества.

Первые работы

После окончания университета Миядзаки устроился в киностудию Тоэй на должность художника-фазовщика. Работа заключалась в том, чтобы отрисовывать промежуточные движения персонажей между компоновками. Однако условия труда не устраивали начинающего художника, и он не стеснялся высказывать свою позицию. Так Миядзаки удалось добиться повышения зарплат и введения социальных льгот. Непреклонная позиция нередко вредила Хаяо, но он оставался верен своим принципам.

В 1965 году кинокомпания работала над фильмом “Путешествие Гулливера по ту сторону Луны”. Миядзаки заявил, что концовка картины мало кому понравится, поэтому ему позволили переписать финал. Этот поступок обратил на Хаяо внимание высшего руководства, и мультипликатор начал работать под началом великого художника Ясудзи Мори.

Успех

В 1985 году Хаяо Миядзаки вместе с Тосио Судзуки организовали анимационную студию Ghibli, о которой теперь знает каждый любитель японской мультипликации.

Самое узнаваемое аниме Хаяо Миядзаки – “Мой сосед Тоторо”, которое вышло 1988 году. Каждое произведение режиссера отказывает новый мир и показывает, что даже во взрослом возрасте можно мечтать.

В 1995 году студия начала работу над картиной “Принцесса Мононоке”, которая стала самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката в Японии.

После ошеломительной премьеры режиссер взял время для отдыха. Во время отпуска Хаяо Миядзаки наблюдал за играми дочерей его друзей. Они послужили вдохновением для того, чтобы создать фильм “Унесенные призраками”. Картина заполучила множество премий, среди которых и “Оскар” за лучший анимационный фильм. Однако на вручение награды режиссер не явился, отметив, что не хочет приезжать в страну, которая вела военные действия в Ираке.