Одна из наиболее невероятных историй из жизни Вольфа Мессинга

История жизни Вольфа Мессинга, легендарного телепата и гипнотизера, полна загадок и тайн. По прошествии многих лет, когда не стало уже на свете тех людей, которые упоминаются в его похождениях, непросто понять, какие из историй о его невероятных похождениях являются правдой, а какие были выдуманы ищущими сенсаций журналистами.

Вольф Мессинг в детстве

Видео дня

Будущий телепат родился в бедной еврейской семье недалеко от Варшавы. Главным достоянием его родителей был небольшой огородик, который и кормил всю семью промозглыми польскими зимами. Его мать рано скончалась от туберкулеза, после чего Мессинг, будучи еще двенадцатилетним юношей, решил отправиться на поиски лучшей судьбы.

С историей о самом начале его скитаний связана одна из легенд о его телепатических способностях. Он решил выбираться из родной глуши поездом, но у него не было денег на билет. Тогда бедный мальчишка решил забиться под лавку в вагоне, чтобы остаться незамеченным и проехать бесплатно. Но зайца обнаружил контролер, тогда Вольф, ничуть не смутившись, показал работнику подвижного состава помятый газетный лист, который он преподнес как оплаченный билет на поезд. Загипнотизированный контроллер якобы купился на этот трюк, фокус удался и дальнейшую часть пути молодой человек проделал уже не таясь.

Вольф Мессинг в оккупированной Польше

У артиста в принципе не могло сложиться доброжелательных отношений с новыми властями Германии. Ведь он был евреем в оккупированной нацистами Польше. Но, впрочем, знатоки биографии телепата утверждают, что у немцев были и другие, особо веские причины для глубокой ненависти к артисту.

Якобы во время одного из выступлений Мессинг сделал пророчество, что Гитлер погибнет, если война перекинется на восток. После этого за голову артиста было назначено вознаграждение рекордных размеров — 200 тысяч рейхсмарок. Узнав об этом, Мессинг понял: надо срочно бежать.

Однако удача от него отвернулась. В скором времени его опознал немецкий патруль, артист был жестоко избит (по собственным заверениям, первым же ударом ему в тот день выбили шесть зубов), а позже оказался в застенках гестапо.

С тем, как ему удалось оттуда выбраться, связана одна из наиболее невероятных историй в жизни Вольфа Мессинга. Он рассказывал, что пришел в сознание уже в полицейском участке, в закрытой одиночной камере. Он понял, что бездействие равносильно смерти, поэтому начал изо всех сил стучаться в запертую металлическую дверь, требуя, чтобы его пустили в уборную.

На громкий стук вышел немец, бросил в артиста тяжелым эмалированным ведром, и хотел было выйти из камеры. Но телепат дал ему мысленный приказ отдать ключи и срочно позвать своих коллег. Загипнотизированный охранник поднял тревогу, дескать, только что из камеры сбежал особо важный заключенный. На его крики прибежали другие тюремщики, но Мессинг велел им всем сесть на пол и ждать появления начальства. Далее телепат выбежал из камеры, оставив там одураченных стражников, закрыл за собой тяжелую металлическую дверь и был таков.

Так, со слов самого артиста, он освободился из нацистских застенков. Но скептики справедливо парируют: а где доказательства? Кто, помимо финансово заинтересованного в росте своей популярности артиста, может все это подтвердить? Ответ прост: да особо никто. Многие историки полагают, что талантливый циркач просто взял и заново придумал себе биографию, в которой он предстает как яркий аферист, манипулятор, невероятно талантливый и везучий человек с удивительными возможностями.

По мнению скептиков, в биографии настоящего Мессинга ничего подобного не было. А была лишь нищета детских лет, трудности бродячей жизни циркача и страшная перспектива окончить свои дни в нацистском концлагере.