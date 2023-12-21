Коньки, лапти, астрология: чем увлекались русские правители

Несмотря на постоянную занятость и государственные заботы, у многих русских правителей все же были разные хобби. Кому-то нравилось ловить рыбу, кто-то коллекционировал скрипки, а кто-то играл игрушечными солдатиками. Это лишний раз подтверждает, что цари и императоры тоже люди.

Звезды и шахматы Ивана Грозного

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Главным увлечением Ивана Грозного были шахматы, но привить двору любовь к этой забаве у правителя не получилось. Постоянным игровым противником царя был главный опричник Малюта Скуратов, который хорошим игроком так и не стал. В конце жизни Иван Грозный устраивал шахматные баталии с Борисом Годуновым и князем Иваном Глинским. По легенде умер царь за шахматной доской.

Смерть Ивана Грозного

Второй страстью Грозного, несмотря на его набожность, стала астрология. При царском дворце были звездочеты и астрологи, которые составляли личные гороскопы. Впоследствии их казнили за дворцовые интриги.

Соколы Алексея Михайловича

Любимым занятием второго царя из рода Романовых Алексея Михайловича Тишайшего была соколиная охота. Ловчих птиц доставляли ко двору из Сибири, Урала, берегов Белого моря.

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Дрессировкой соколов занимались специальные люди, которых царь поселил в Москве. Сегодня этот район столицы известен как Сокольники.

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Царь лично придумывал имена для птиц, а его любимого сокола звали Ширяй. Во время одной из охот крылатый охотник не рассчитал высоту и погиб, ударившись об землю. В память об этом соколе в районе Сокольников появилась Ширяевская площадь и улица.

Петр I — часовщик, плотник, хирург

Царь Петр I был личностью увлеченной и разноплановой, что отобразилось и на его хобби. Первый русский император собрал огромную коллекцию монет и разных диковинных редкостей, которые хранил в кабинете, известном как кунсткамера. Помимо навигации и военного дела, Петр занимался рисованием, гравировкой, изготовлением бумаги, ремонтом часов, посещал анатомический театр, где познавал азы хирургии.

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Он освоил ремесло плотника, каменщика, садовника. Считается, что царь спроектировал первые русские коньки, на которых любил кататься. Его самой неожиданной страстью была стоматология. Царь любил выдергивать у придворных зубы, в том числе и здоровые. Петр пытался освоить плетение лаптей из лыка, но так и не научился, а только сказал, что наука эта сложная.

Петр III — полководец игрушечных солдатиков

Император Петр III родился в Германии и попал в Россию, когда ему было 14 лет. Повзрослев, император пристрастился к алкоголю, а главным его увлечением стали игрушечные солдатики, которых у него было несколько тысяч.

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На специальном столе Петр выстраивал полки, конные эскадроны и артиллерию, после чего начинал баталию. К забаве монарх относился серьезно, и придворные не смели даже усомниться в важности такого занятия для развития полководческого таланта.

Восковая фигура императора Петра III

Жена императора Екатерина Алексеевна вспоминала, что в одну из ночей крыса отгрызла нескольким фигуркам головы. Такого унижения Петр стерпеть не смог. Он приказал изловить крысу и повесить ее перед строем игрушечных солдатиков.

Модник Николай I

В детстве император Николай I часами играл с солдатиками и увлекался рисованием. Особенных успехов он добился в графике. Во взрослой жизни увлечение армейским делом и изобразительным искусством выразилось в моделирование военной формы. Николай разбирался в швейном ремесле и мог ночами вырисовывать детали мундира.

Император Николай I

Император коллекционировал оружие и приказал выстроить новый Эрмитаж. Его сын Александр II был отменным фехтовальщиком, хорошо играл на музыкальных инструментах и рисовал. Однако его настоящей страстью тоже было оружие.

Александр III — охотник и рыбак

Александр III, который получил прозвище «Миротворец», увлекался исконным русским хобби — рыбалкой и охотой. За участие в охотничьих соревнованиях Александр имел 9 отечественных и 33 зарубежных награды. Ловить рыбу монарх любил в пруду посреди живописного Гатчинского парка.

Царская охота

Когда к императору прибежал министр иностранных дел и попросил Александра срочно принять посла европейской державы, он ответил:

«Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать».

Император Николай II на охоте