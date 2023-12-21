«С золотой ложкой во рту»: как жил «самый пролетарский писатель» Максим Горький на самом деле
Пролетарский писатель – это почти всегда бессребреник и чуть ли не босяк? Ну уж нет! Этот хрестоматийный образ с лёгкостью разрушает Максим Горький, который с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно поесть. Про таких обычно принято говорить – родился с золотой ложкой во рту.
Из князей – в грязь
Алёша Пешков появился на свет в Нижнем Новгороде 16 марта 1868 года в усадьбе деда-купца. Отец будущего литератора трудился управляющим большой пароходной конторы, но рано ушёл из жизни. Пешкова воспитывал дед, который отличался прижимистостью. Но даже при условии экономности купца, Максим Горький жил лучше 90% других нижегородцев.
Повзрослев, Пешков «ушёл в люди», что было довольно распространённой практикой для того времени. «Мальчик на побегушках» получал от 2 до 5 рублей в месяц, жил бесплатно в хозяйском доме и питался за счёт «шефа».
На следующем жизненном этапе Горький завязывает близкие отношения с представителями региональной элиты: купцами, промышленниками, театралами, чиновниками. В это время писатель помогает Фёдору Шаляпину открыть школу, увлекается фотографией – охотно позирует нижегородскому модному фотографу Максиму Дмитриеву, при этом проживая в хорошо обставленных квартирах.
Но интерес к босякам не угасает. В результате появляется пьеса «На дне», которая с успехом была воспринята не только отечественными зрителями, но и зарубежными. Получая с каждого представления (в одном только театре Макса Рейнхардта прошло более 600 показов с «переаншлагом») дивиденды, Горький начинает финансировать большевиков.
В начале XX века Пешков много путешествует. На протяжении нескольких лет он выступает на «чужой земле» за немалые гонорары, живёт на шикарной вилле, устраивает роскошные приёмы, поражая окружающих.
Всё включено
В СССР Горький вернулся в 1913 году. Иосиф Сталин тут же сделал его главой Союза писателей СССР и «гениальным пролетарским писателем». Понятно, что такие назначения подразумевали и многомиллионные расходы на содержание литератора. Так, только в 1936 году семья Горького обходилась бюджету в 130 тысяч рублей в месяц. За книгу же он получал около 3 тысяч рублей. Конечно, гонорары приходилось отрабатывать по полной. В своих произведениях и публичных выступлениях Пешков поддерживал репрессии и восхвалял спецслужбы, называл «вредителей» мухами, солитёрами, паразитами, получеловеческими существами и дегенератами.