«С золотой ложкой во рту»: как жил «самый пролетарский писатель» Максим Горький

Пролетарский писатель – это почти всегда бессребреник и чуть ли не босяк? Ну уж нет! Этот хрестоматийный образ с лёгкостью разрушает Максим Горький, который с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно поесть. Про таких обычно принято говорить – родился с золотой ложкой во рту.

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Из князей – в грязь

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Алёша Пешков появился на свет в Нижнем Новгороде 16 марта 1868 года в усадьбе деда-купца. Отец будущего литератора трудился управляющим большой пароходной конторы, но рано ушёл из жизни. Пешкова воспитывал дед, который отличался прижимистостью. Но даже при условии экономности купца, Максим Горький жил лучше 90% других нижегородцев.

Повзрослев, Пешков «ушёл в люди», что было довольно распространённой практикой для того времени. «Мальчик на побегушках» получал от 2 до 5 рублей в месяц, жил бесплатно в хозяйском доме и питался за счёт «шефа».

На следующем жизненном этапе Горький завязывает близкие отношения с представителями региональной элиты: купцами, промышленниками, театралами, чиновниками. В это время писатель помогает Фёдору Шаляпину открыть школу, увлекается фотографией – охотно позирует нижегородскому модному фотографу Максиму Дмитриеву, при этом проживая в хорошо обставленных квартирах.

Но интерес к босякам не угасает. В результате появляется пьеса «На дне», которая с успехом была воспринята не только отечественными зрителями, но и зарубежными. Получая с каждого представления (в одном только театре Макса Рейнхардта прошло более 600 показов с «переаншлагом») дивиденды, Горький начинает финансировать большевиков.

В начале XX века Пешков много путешествует. На протяжении нескольких лет он выступает на «чужой земле» за немалые гонорары, живёт на шикарной вилле, устраивает роскошные приёмы, поражая окружающих.

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