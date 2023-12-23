Тайные любовницы и война со слизнями. Как королевские семьи Европы провели 2023 год

В 2023 году короли и принцы на редкость часто попадали в скандалы. У наследника датского престола, который почти никогда не упоминается в новостях, нашли любовницу, у испанской королевы — любовника. Британский принц Гарри оставил желтую прессу без хлеба и опубликовал воспоминания с такими подробностями о себе, которые не осмеливались публиковать даже самые дерзкие таблоиды. Тем временем его старший брат, принц Уильям, по слухам, плетет интриги против нового короля. «Лента.ру» разобралась, что успели натворить европейские монархи к концу года.

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Любовница бывшего короля Испании пожаловалась на слежку и угрозы, но суд ей не поверил

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Суд поставил точку в одном из крупнейших скандалов, связанных с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I. Несколько лет назад его бывшая любовница Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн пожаловалась, что он угрожал ей, преследовал ее и даже натравил на нее спецслужбы.

Коринна познакомилась с монархом на охоте в 2004 году. Много лет их связывали не только романтические, но и деловые отношения: она утверждает, что была личной помощницей и советницей Хуана Карлоса и знала о не вполне законных сделках, которые он проворачивал. Король скрывал от нее только других любовниц — это в итоге и стало причиной их разрыва.

«Иногда он возвращался из поездок с целыми сумками наличных и выглядел счастливым, как пятилетний ребенок. Спрашиваешь у него: "Боже мой, а это еще откуда?" А он отвечает: "О, это от такого-то друга, а это от такого-то". Это казалось в порядке вещей», — рассказала Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн, бывшая любовница короля Испании Хуана Карлоса I

В 2014 году Хуан Карлос отрекся от престола и уехал из страны, чтобы избежать обвинений в коррупции. Подозрения пали и на его бывшую любовницу. В конце концов Коринну оправдали, но к тому времени ей был нанесен серьезный ущерб. Она считала, что это произошло не без участия бывшего короля, который хотел сделать из нее козла отпущения. Однако доказать его вину Коринне не удалось. Суд встал на сторону Хуана Карлоса и оставил ее без многомиллионной компенсации, которую она требовала.

Испанская королева попала в скандал из-за тайного любовника, опубликовавшего ее селфи в пижаме

Новый король Испании Филипп и его супруга, королева-консорт Летиция, казались примерной парой — особенно по сравнению с Хуаном Карлосом, у которого, по слухам, были тысячи любовниц. Испанские монархисты недолюбливали Летицию за недостаточно аристократическое происхождение, но в остальном придраться было не к чему. Поэтому разоблачения, с которыми выступил давний знакомый королевы, предприниматель Хайме Дель Бурго, стали сюрпризом даже для них.

Летиция, как он утверждает, неоднократно признавалась ему в любви и изменяла Филиппу с ним. Если верить Дель Бурго, то одно время они даже подумывали нанять суррогатную мать и втайне от короля завести ребенка. Их встречи якобы прекратились лишь в 2011 году, то есть на седьмой год брака Летиции и Филиппа.

В подтверждение своих слов Дель Бурго опубликовал в соцсети X (Twitter) селфи Летиции в пижаме, но затем удалил его — якобы из-за анонимных угроз, которые он получал. Неизвестно, на какую реакцию он рассчитывал, но сторонников в Испании у него оказалось немного. Король и королева проигнорировали его обвинения, а политики встретили их в штыки — причем независимо от взглядов на монархию.

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Женатый наследник датского престола провел ночь у испанской телезвезды на глазах у папарацци

Датскому кронпринцу Фредерику тоже не удалось избежать обвинений в супружеской измене, причем они настигли его все в той же Испании. На этот раз в разоблачении виноваты папарацци — они следили за приезжим наследником престола так же пристально, как когда-то за принцессой Дианой.

Сначала они сходили на выставку, потом до часа ночи сидели в ресторане. Ночь принц провел в квартире Казановы, а утром улетел на родину. Фотографии, которые якобы подтверждают измену, опубликовало испанское издание Lecturas.

Фредерик и его супруга не обратили на это ни малейшего внимания, а вот Казанове пришлось выключить телефон и спасаться от наседающих на нее журналистов.

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Принц Гарри рассказал, как отморозил пенис, лишился девственности и посмотрел в глаза унитазу

В январе вышла автобиография британского принца Гарри. Книгу ждали давно, причем особенно ее предвкушали недоброжелатели принца. Они рассчитывали, что Гарри, который после переезда в США окончательно разругался с королевской семьей, сожжет все мосты и начнет открыто разоблачать отца, короля Карла III, а то и бабушку — королеву Елизавету II.

Ничего подобного не произошло. Гарри не написал ничего дурного ни о Елизавете, ни о Карле и даже почти ничего плохого о старшем брате Уильяме, с которым у него давняя ссора. Не повезло только мачехе, королеве Камилле, которую Гарри явно не любит.

Зато о себе принц выложил все, причем в таких подробностях, на которые никто не рассчитывал. Например, принц неожиданно рассказал, как в 17 лет лишился девственности на поле за пабом.

«Все произошло быстро. Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить», — утверждает он в книге.

Следующее поразившее всех воспоминание касалось его пениса — Гарри отморозил его на Северном полюсе, никому об этом не сказал и сам выхаживал его при помощи крема Elizabeth Arden. Кроме того, в мемуарах приводится список наркотиков, которые он употреблял, и рассказ, как после них с ним разговаривал унитаз.

Lenta.ru

Принца Гарри и его жену два часа преследовали папарацци на шести машинах с темными стеклами

Мемуары принца Гарри попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продающийся документальный бестселлер в истории, а сериал «Гарри и Меган», вышедший в самом конце 2022 года, стал лучшим документальным дебютом на Neflix.

Несмотря на это, британские таблоиды весь год писали, что для Гарри наступили тяжелые времена, причем тоже не без оснований. Тот же Netflix отменил производство мультсериала Pearl, который продюсировала Меган Маркл, а Spotify разорвал многомиллионный контракт на производство подкастов. Причем не просто разорвал: один из топ-менеджеров компании публично обматерил Гарри и Меган и назвал их жуликами.

В мае пара попала в престранную историю, связанную с папарацци. Гарри и Меган утверждают, что в Нью-Йорке их автомобиль два часа преследовала группа из шести машин с затемненными стеклами. Водители вели себя агрессивно и нарушали все правила дорожного движения.

Параллели с последней поездкой принцессы Дианы были очевидны всем. По сравнению с ней Гарри еще легко отделался: похожая погоня за ее автомобилем, устроенная папарацци в 1997 году, закончилась катастрофой.

Тут же появились сообщения, что Гарри и Меган несколько преувеличили грозившую им опасность. В полиции заявили, что не фиксировали никаких транспортных происшествий, а мэр Нью-Йорка Эрик Адамс усомнился в том, что в центре Манхэттена вообще возможна двухчасовая погоня с участием такого количества автомобилей. Особенно если учесть, что ее никто не заметил. Тем не менее он осудил происшествие.

Кадр из сериала «Гарри и Меган», 2022 год.

Принц Уильям избил принца Гарри, полюбил страпоны, завел любовницу и назвал короля некомпетентным

Старший брат Гарри принц Уильям в 2023 году показал себя с неожиданной стороны. Он много лет старался производить впечатление сдержанного, серьезного и немного скучного человека — одним словом, идеального наследника престола. Однако за закрытыми дверями Уильям ведет себя совсем иначе. В своих мемуарах принц Гарри рассказал, что в 2019 году брат набросился на него с кулаками.

Уильям резко схватил Гарри за воротник, порвав его шнурок с подвеской, и бросил на пол. Тот осознал, что произошло, лишь когда осколки от разбитой собачьей миски впились ему в спину.

В книге журналиста Омида Скоби о закулисной жизни королевской семьи утверждается, что принц Уильям — беспощадный тиран, который готов на все, чтобы поскорее занять трон. «Это человек, который хочет достигнуть цели и сделать это быстро и эффективно, — цитирует автор одного из приближенных принца. — И в процессе определенно может быть жестким». Своего отца, короля Карла III, Уильям считает недостаточно компетентным и не скрывает, что метит на его место.

Еще одна деталь к портрету Уильяма относится скорее к категории сплетен. Блог DeuxMoi, собирающий слухи о знаменитостях, написал, что в лондонском высшем свете известна склонность принца к пеггингу — разновидности анального секса, при котором женщина использует страпон, или фаллоимитатор, для проникновения в мужчину. Жена не разделяла его увлечения, поэтому ему пришлось завести любовницу.

Хотя в посте не упоминалось имя Уильяма, все прекрасно поняли, о ком идет речь. Об этом ясно говорили тренды Twitter, в которые после публикации вышли хештеги #princewilliamaffair («измена принца Уильяма») и #princeofpegging («принц страпона»).

Lenta.ru

Карл III возненавидел слизней, вспомнил «макание овцы» и попал в скандал из-за «тайных расистов»

Главным событием года для британского короля Карла III была, конечно, его коронация. И, возможно, не только года, но и всей жизни. Его мать, королева Елизавета II, оказалась долгожительницей, поэтому своей очереди носить корону он дождался лишь в почтенном возрасте. Перед коронацией всех мучил вопрос, позовут ли на нее принца Гарри и принца Эндрю, попавшего в опалу после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Позвали, но запретили носить военную форму и дали место в последних рядах.

После коронации Карл III не совершил совершенно ничего интересного — во всяком случае сам. Как утверждает британский телеведущий Алан Титчмарш, монарх увлечен борьбой со слизняками, которые завелись в его саду.

В конце года Карл III посетил несколько стран с официальными визитами, но писать об этом почти нечего. Упомянуть стоит разве что его кенийскую поездку: там король ударился в воспоминания и рассказал, что в молодости служил в армии и проходил мучительное испытание под названием «макание овцы». Овцой в тот раз был он сам, и макали именно его.

Но в скандал в итоге Карл все равно попал. В нидерландском издании книги Омида Скоби его и супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон назвали теми самыми «тайными расистами», которых упоминали Гарри и Меган в знаменитом интервью телеведущей Опре Уинфри. По их словам, кто-то из членов королевской семьи всерьез опасался, что будущий принц или принцесса пойдут в свою бабушку — чернокожую американку. Но назвать имена они отказались, чтобы не портить родственникам репутацию.