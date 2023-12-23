Байден встретит Новый год на острове Санта-Крус

«В субботу президент отправится в Кэмп-Дэвид, где останется на Рождество. Во вторник президент и первая леди вернутся в Белый дом. В среду президент и первая леди отправятся на остров Санта-Крус (Американские Виргинские острова), где останутся на Новый год», — приводит эту информацию пресс-пул Белого дома.