В Бурятии волонтеры доставили врачам мужчину, прожившего в лесу более 25 лет

В Бурятии в больницу поступил человек, который жил в лесу не имея пальцев на руках. Об этом сообщает движение "Рожденные помогать". Еще в начале лета к волонтерам обратились местные жители и сообщили, что в землянке в лесу уже более 25 лет живет отшельник. У него ампутированы пальцы и ему необходима помощь медиков. Спустя время благодаря длительным уговорам и индивидуальному подходу мужчину удалось привезти в больницу. "По показаниям ему положена группа инвалидности. На данный момент на стадии оформления", – сообщается в публикации. Волонтеры добавили, что закупили продукты для россиянина и подготовили для него необходимые теплые вещи.