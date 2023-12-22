«Дозвонились до Кати?»: что стало с Бикбаевым и Соколовским из группы «БиС»

Группа «БиС» была крайне популярна в конце 2000-х. Почему дуэт Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева распался, как сложились их карьера и личная жизнь?

Как прославилась группа «БиС»

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Бикбаев и Соколовский познакомились на кастинге «Фабрики звезд — 7». Во время прохождения туров исполнители сблизились, после чего начали постоянно выступать вместе на концертах в «Останкино». Идея дуэта посещала мужчин, однако руководство проекта составило номинацию из самых рейтинговых участников проекта — Соколовского, Бикбаева и Марка Тишмана, — номинировали в одной тройке, из-за чего Бикбаев покинул «Фабрику звезд».

Позднее Бикбаев все же вернулся в проект. В 2007 году Константин Меладзе представил бойз-бенд-группу «БиС». Первая же песня дуэта «Твой или ничей» сразу же приобрела статус хита и долго держалась на лидирующих позициях чарта. Позднее «БиС» выпустила еще три сингла — «Катя», «Кораблики» и «Пустота», ставшие визитной карточкой бойз-бенда. Бывшие поклонники до сих пор припоминают старые хиты и пишут в комментариях в социальных сетях: «Ну что, дозвонились до Кати?»

«Я очень не люблю шоу-бизнес. Не хожу на ток-шоу, мне все это не нравится. И я не знал, что Константин Меладзе будет писать нам такие дурацкие песни, рассчитывал на композиции, как у Валеры», — заявил Бикбаев в программе «Однажды...» на НТВ.

Затем группа записывает дебютный альбом «Двухполярный мир». Пластинка распродалась в количестве более чем 100 тысяч копий и долго держалась в топе. За годы существования «БиС» удостоилась множества наград, в том числе «Золотой граммофон», «Песня года», премия МУЗ-ТВ в номинации «Лучшая поп-группа», премия World Fashion в номинаций «Лучшая поп-группа» и других.

В апреле 2010 года в СМИ появилась информация, что в составе группы появится новый солист — 19-летний Алекс Гришин. Планировалось, что он приступит к работе в июле, но в мае 2010 года Соколовский опроверг эту информацию, а летом и вовсе стало известно о распаде группы.

Почему распалась группа «БиС»

В СМИ назывались разные причины: от ссоры исполнителей до решения одного из них строить сольную карьеру. Бикбаев рассказывал, что не хотел распада коллектива, а объявление Соколовского назвал ударом в спину.

«С Меладзе мы общались по этому поводу. Он сказал, что для него был важен проект. А сейчас, по отдельности, он заниматься нами не будет», — говорил Бикбаев.

Соколовский же считает, что «БиС» распалась из-за нежелания продюсера удержать ее. По его мнению, последнее было бы возможно, если бы Меладзе «стукнул по столу и сказал, чтобы закрыли рты и слушали».

«Если б мы один раз жестко и четко осознали принципы работы, то группа бы удержалась и ничего бы не произошло. А у нас были больше творческие отношения, мы все создавали песни», — объяснял Соколовский.

Что сейчас с Дмитрием Бикбаевым

После ухода из «БиС» вокалист создал поп-рок-группу 4POST. Через год коллектив стал номинантом премии RU.TV в категории «Реальный приход», а позднее принял участие в отборе на Евровидение. Кроме того, в 2014 году Бикбаев принял участие в шоу «Один в один». Однако для исполнителя было важно обрести для себя новое кредо — театр.

В 2012-м Бикбаев возглавил центр «Маленькая Луна», где начал обучать актерскому мастерству детей. До 2019 года певец играл в Театре Луны, из которого уволился из-за режиссерской занятости.

«Сейчас я уже художественный руководитель нескольких культурных институций города Москвы. Поэтому мне заниматься исполнительским ремеслом очень сложно, я бы даже сказал, пока невозможно. Но у меня всегда есть постоянные предложения что-то еще сыграть в театре», — рассказывал Бикбаев.

Артист начал ставить мюзиклы, а также руководил Культурным центром имени Астахова, после чего создал театр-студию Дмитрия Бикбаева «15». Сейчас постановки исполнителя пользуются успехом. Личная жизнь артиста скрыта от прессы.

«Я хочу детей и собственный театр. Мне больше ничего не надо — я буду самым счастливым», — откровенничал вокалист в одном из интервью.

Что известно о Владе Соколовском