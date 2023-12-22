Что известно об участнице шоу «Пацанки» Диане Янголенко

Ряд СМИ 22 декабря сообщил, что в Санкт-Петербурге скончалась участница 7 сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко. Но не все так однозначно.

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«Рамблер» разбирается, чем известна Диана Янголенко.

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Биография Дианы Янголенко

Девушка родилась в Норильске 11 апреля 2002 года. Как рассказывала Диана в шоу «Пацанки», у нее была хорошая семья, но девушка росла без отца, поэтому детьми занималась мама.

Диана выросла бунтаркой и в подростковом возрасте (в 14 лет) пристрастилась к наркотикам, а позже ушла из дома и стала жить в притоне.

Известно, что девушка была не раз судима. Однажды Диана сожгла дотла квартиру из мести, будучи в нетрезвом состоянии. Говорится также и о том, что она несколько раз попадалась на краже мобильных телефонов, а уже в декабре 2022 года девушка украла у знакомого гитару за 60 тысяч рублей, чтобы подарить ее своему молодому человеку.

Диана Янголенко в шоу «Пацанки»

Диана появилась в 7 сезоне шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Девушка стала фаворитом «Школы леди» и в числе первых получила заветную брошь (таким знаком отмечают лучших учениц, которые встали на путь исправления).

Однако Диана Янголенко несколько раз вступала в драки с другими участницами проекта, врала ведущим и даже воровала сладости во время своего дежурства по столовой «Пацанок».

Девушка покинула шоу в седьмом выпуске.

Диана Янголенко после проекта «Пацанки»

В декабре 2023 года Янголенко заявила, что собирается поехать на СВО в качестве медика. Девушка планировала пойти в военкомат и уехать на СВО на три месяца.

22 декабря сразу несколько СМИ сообщило о том, что Диана Янголенко скончалась от употребления самогона с псилоцибиновыми грибами в одном из петербургских отелей. Первоисточником многие называют группу «Подслушано Пацанки».

Super.ru писал, что Янголенко отдыхала в Санкт-Петербурге и рассказала своему молодому человеку, что употребила самогон с галлюциногенами, затем мужчина забил тревогу, девушка не отвечала на сообщения.

При этом мама «пацанки» в комментарии ИА Регнум назвала новости о смерти дочери «бредом», бабушка Янголенко также сказала, что ничего не слышала об этом.

Отец и дядя Дианы в беседе с SHOT отметили, что не получали сообщений о смерти Янголенко.