Американка отметила 105-летие в окружении спасателей, с любимым виски и футболом

Жительница США из Огайо встретила свой 105-й день рождения на широкую ногу. К ней в дом престарелых в гости пришли спасатели, в их компании вместе с близкими она выпила виски и посмотрела игру своей любимой футбольной команды.

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Флоренц «Фло» Хэкман родилась 16 декабря 1918 года в Цинцинатти, она – младшая из девяти братьев и сестер, ее отец был эмигрантом из Германии. В 1940 году женщина вышла замуж, брак продлился 71 год, пока она не овдовела – ее муж Джо умер в 2011 году в возрасте 96 лет. У них родились двое детей, которые подарили Флоренц четверых внуков, четверых правнуков и двоих праправнуков. Мать Фло дожила до 104 лет, а сестра – до 101 года. В доме престарелых Хэкман ведет активный образ жизни – занимается спортом, играет на органе, танцует, гуляет.

Женщина раскрыла секрет своей долгой жизни, она посоветовала людям беречь себя, находить в людях хорошее, оставаться жизнерадостными и учиться радоваться тому, что у них есть, пишет издание Mirror.