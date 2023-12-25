Платья, обвинения в педофилии и личный острова. Чем прославился кумир молодежи Гарри Стайлс

Каждый выход Гарри Стайлса сопровождается пристальным вниманием общественности: из простого участника хоть и популярного, но типичного бойз-бенда певец превратился в икону стиля и главного кумира зумеров. Мировые туры, съемки в голливудских фильмах, десятки обложек и совместные коллекции с Gucci — все это позволило Стайлсу стать самой богатой звездой Великобритании в возрасте до 30 лет. Как он заработал сотни миллионов долларов вопреки череде громких скандалов и почему его феномен разбирают в лучших университетах планеты — в материале «Ленты.ру».

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Первые миллионы

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Будущий кумир зумеров родился в маленьком британском городе Реддитч на северо-востоке графства Вустершир в семье Десмонда и Энн Стайлс. Вскоре пара распалась, и мальчик со старшей сестрой Джеммой остались на воспитании у матери. Второй брак женщины тоже не сложился, но Стайлс не остался без отцовской любви — третий муж матери Робин Твист сумел завоевать его доверие.

Музыкальную карьеру предрекали Стайлсу с самого детства: он постоянно пел в караоке, а учебе предпочитал выступление с собственной группой White Eskimo, в которой он был солистом. После школы парень отказался от поступления в университет, решив развивать свой талант, параллельно работая в местной пекарне.

С подачи матери в 2010 году певец отправился на кастинг телевизионного конкурса The X Factor, который стал для него отправной точкой в мир славы.

На проект по отдельности пришли несколько сольных исполнителей, которым судья Николь Шерзингер предложила объединиться в общий состав. Так образовалась One Direction, в состав которой вошли Лиам Пейн, Найл Хоран, Зейн Малик, Луи Томлинсон и сам Гарри Стайлс, придумавший название группы

Под руководством наставника Саймона Коуэлла группа стала набирать популярность и по итогам проекта заняла третье место. Исполнители, которые заключили контракт с лейблом Syco Music, выпустили первый сингл What Makes You Beautiful и моментально стали знамениты. Всего группе удалось продать более двух миллионов копий песни, что позволило Стайлсу и его коллегам заработать первые внушительные суммы.

Последовавшие за успешным стартом концертные туры по Великобритании, Австралии и Америке принесли группе миллионы долларов. Уже тогда Стайлс выделялся среди других участников своим ярким стилем и непосредственностью — к тому же он был солистом бойз-бенда.

«Он искусствовед, который не просто показывает оголенное тело»

С ростом популярности и, несомненно, появлением денег, менялся и внешний вид Стайлса. В 2014 году он обратился за помощью к стилисту Гарри Ламберту, который привлек к нему еще больший общественный интерес. Модные редакторы разглядели самобытность участника группы и принялись включать его в подборки самых стильных звезд.

Он искусствовед, который не снимает демонстративно рубашку, а показывает что-то другое, кроме оголенного тела. Гарри транслирует верность нишевым мирам искусства и моды, а не стремление к массовой известности Энн Донахью продюсер

Вопреки всемирной известности One Direction, как и большинство ярко начинавших бойз-бендов, распалась в 2015 году. И если остальные участники группы на некоторое время пропали из поля зрения публики, то Стайлсу удалось построить не менее успешную, и даже более прибыльную сольную карьеру. Уже через два года он отправился в первый тур, а вместе с ним — целая передвижная галерея дизайнерских нарядов.

Дебютный сингл певца Sign of the Times возглавил хит-парады в нескольких странах, тем самым прочно закрепив его на арене мировой музыкальной индустрии. Вслед за этим исполнитель начал получать номинацию за номинацией в главных конкурсах планеты.

По итогам ежегодной музыкальной премии «Грэмми» в 2021 году Стайлсу присудили награду в категории «Лучшее сольное поп-исполнение», а в 2022-м он взял премию за лучший альбом года

В отличие от других экс-участников One Direction, Стайлс сосредоточился не только на и без того успешной музыкальной карьере — он также сыграл одну из главных ролей в фильме «Дюнкерк», после чего на него посыпались предложения о новых съемках. Теперь на его счету еще несколько успешных проектов, в том числе «Вечные» и «Не беспокойся, дорогая».

Тогда же инфлюэнсер выпустил совместную коллекцию с модным домом.

В 2019 году Стайлс вошел в список самых богатых музыкантов Великобритании в возрасте до 30 лет и занял в нем второе место. Его состояние на тот момент оценивалось в 58 миллионов фунтов стерлингов (6,6 миллиарда рублей по курсу 2019 года)

Сотрудничество с Gucci обернулось для певца громким скандалом — его обвинили в пропаганде педофилии. Музыканта сфотографировали в футболке с изображением мишки Тедди напротив матраса для маленьких детей. Покупатели заметили сходство между данной съемкой и снимками из нашумевшего промо бренда Balenciaga, на которых дети дошкольного возраста позировали с похожими мишками в БДСМ-атрибутике.

Представители Gucci в ответ на критику назвали детскую мебель и принты частью перформанса, а сам Стайлс тогда решил никак не реагировать на негатив поклонников.

Из участника бойз-бенда в икону стиля

По мере стремительного развития карьеры Стайлса росла и его роль в модной индустрии. Благодаря своим гендерно-нейтральным, а часто попросту эпатажным нарядам он стал иконой стиля для молодежи, которая давно перестала делить одежду на традиционно мужскую и женскую.

Исполнитель появлялся на публике в расшитых пайетками топах и атласных вещах (часто розовых), а его любимые облегающие джинсы постепенно сменились на мешковатые брюки с высокой посадкой. Гардероб Стайлса также пополнялся разноплановыми жилетами-свитерами и жемчужными ожерельями.

Такие стилевые решения, по словам редактора The Guardian Тома Ламонта, положили начало важной дискуссии о гендерной моде. Модные обозреватели же окрестили стиль Стайлса ярким и веселым.

Стайлз превратился из бойз-бэндера в ценителя роскошных костюмов Эрика Харвуд журналистка Vanity Fair

Широкое влияние музыканта на поколение Z не могло остаться незамеченным главными модными изданиями. В 2020 году Стайлс стал первым мужчиной, попавшим в одиночку на обложку Vogue. Фотосессия сопровождалась очередным скандалом — не все читатели оценили внешний вид героя, позировавшего в женском платье.

Не надевая платье, потому что оно является исключительно женским предметом гардероба, вы закрываетесь от целого мира великолепной одежды. Сейчас мы можем носить все, что нам нравится. Границы становятся все более и более размытыми Гарри Стайлс

Вместе с тем журнал GQ назвал его самым стильным мужчиной года, а Vogue France — самым влиятельным человеком в мире моды. А еще через год Стайлс вновь эпатировал публику, запустив собственный бренд лаков для ногтей Pleasing.

Искусство тратить

В 2023 году Стайлс стал самым богатым британцем до 30 лет — его состояние достигло 175 миллионов фунтов стерлингов вопреки баснословным тратам.

Сначала певец приобрел свой первый дом с пятью спальнями, бассейном и захватывающим видом из окна в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. Его соседями стали актриса Деми Мур и отец Анджелины Джоли Джон Войт. Затем он стал владельцем шикарных апартаментов в Лондоне с четырьмя просторными спальнями, тремя гостиными, большим садом и бассейном на заднем дворе.

$10 млн во столько обошелся Стайлсу личный остров на Багамах

В пяти минутах от квартиры Стайлс также приобрел дом за 8,8 миллиона фунтов стерлингов (миллиард рублей).

Вместе с тем расширялась и частная автоколлекция исполнителя в Лондоне, в которую вошли Tesla Model 3, Range Rover Sport, Audi R8, Audi RS5, редкий Jaguar E-Type, выпускавшийся с 1961-го по 1974 год, Jaguar XK-E 1967 года и Ford Capri 1970 года. А в Лос-Анджелесе в гараже у Стайлса стоят Land Rover Range Rover Autobiography, еще один редкий экземпляр E-type Jaguar, Mercedes 230SL 1966 года выпуска и коллекционный Mercedes 560SL 1985 года.

Мимо Стайлса не прошел и винтаж. Инфлюэнсер купил винтажный автомобиль Aston Martin DB5 за 2,5 миллиона долларов (230 миллионов рублей) и картину художника Дэмиена Херста за 3 миллиона долларов (271 миллион рублей). На одном из аукционов певец также приобрел коллекционную гитару Gibson Les Paul — инструмент обошелся ему в 150 тысяч долларов (13,6 миллиона рублей).

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Желая подкрепить интерес подростков и молодежи к образованию, Техасский государственный университет объявил о разработке курса по стилю под названием: «Гарри Стайлс и культ знаменитости: самоопределение, интернет и европейская поп-культура».