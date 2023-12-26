65 лет лидера «Алисы»: от анархизма и наркотиков к монархизму и трезвости

Лидер знаменитой рок-группы «Алиса» Константин Кинчев 25 декабря отметил юбилей. Московский рокер из семьи «технарей» свои 65 лет прожил по средним меркам головокружительно. Начинавший с любви к Black Sabbath, идей анархизма и наркотиков, в зрелом возрасте он пришел к православию, монархизму и трезвости.

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Он живет в деревне, ловит рыбу и по-прежнему зарабатывает на жизнь концертами, впечатляя прекрасной для своего возраста физической формой. То, что считает правильным, Константин Евгеньевич озвучивает резко, даже несмотря на риск потери большей части аудитории. Харизма, бешеная энергетика и идеологический посыл позволяют ему не стареть вместе с прежней аудиторией, а оставаться героем молодых.

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Ко дню рождения рок-звезды MIR24.TV рассказывает несколько фактов о Константине Кинчеве и его семье.

География Кинчева

Константин Панфилов, он же в честь прадеда-болгарина Кинчев, родился на улице Горького (ныне – Тверской) в Москве в 1958 году. Отец, Евгений Алексеевич Панфилов, был доктором технических наук, специалистом в области стандартизации бытовых услуг, больше десяти лет руководил Московским технологическим институтом, который потом превратился в Российский государственный университет туризма и сервиса. Мать, Людмила Николаевна, была инженером-механиком и преподавала сопротивление материалов в Московском химико-технологическом институте имени Д.И. Менделеева (ныне – РХТУ им. Д.И. Менделеева).

В 1970 году семья переехала с улицы Горького, 6 на проспект Мира, 184 – в «дом на курьих ножках», один из первых высотных домов столицы. А свою первую команду «Сломанный воздух», которая просуществовала два года, музыкант собрал в Тушино – пели песни Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. В начале 1980-х судьба ненадолго забросила молодого Кинчева в подмосковные Мытищи, а затем в 9-й микрорайон Теплого стана.

В 1984-м рокер перебрался в Ленинград, где впервые выступил в составе группы «Алиса» – это произошло на Третьем фестивале Ленинградского рок-клуба. Сегодня Константин Евгеньевич живет в деревне Саба Лужского района Ленинградской области, в 170 километрах от Петербурга, и увлекается рыбной ловлей. Совсем рядом с деревней протекает речка Саба, относительно недалеко находятся озеро Самро, Чудское, Псковское, Ладожское озера, озеро Ильмень – в общем, рай для рыбака, не ищущего удовольствий шумной городской жизни.

«Расстояние приличное, но нам здесь уютно и комфортно, – признавался рокер. – Главное, что мы счастливы, а в город как-то и не хочется. Здесь у нас чистый воздух, тишина, натуральные продукты, уют и многое другое».

Важное значение в жизни Кинчева имеет храм Троицы Живоначальной в московском районе Останкино, в котором он крестился и крестил своих детей. А вот «перманентый московский праздник» в виде еженедельных фестивалей варенья и печенья музыкант не одобряет, так же как и современную эстетику столицы, выражающуюся в обильном декоре вроде светящихся пластиковых сакур. Комфортнее он чувствует себя в Санкт-Петербурге.

Судьбоносная встреча в «Елисеевском»

Надо признать, что жена Константина Кинчева Александра, с которой он прожил 35 лет, – одна из красивейших спутниц отечественных рок-звезд. Судьбоносная встреча двух ярких людей состоялась в винном отделе исторического Елисеевского магазина в Москве, это случилось в 1988 году. В день рождения Юрия Шевчука двое рокеров стояли в очереди за алкоголем, а чуть впереди оказалась Александра – дочь актера Алексея Локтева. Кинчев решил познакомиться, так и завязался роман длиною в жизнь. По словам Александры, это была любовь с первого взгляда.

Отвечая в одном из интервью на вопрос о том, что же его пленило во второй жене, Кинчев сказал: «Красота. Импульсивность. Чувственность. Саша – это женщина, живущая не разумом, а чувствами».

Александра рокеров узнала, к тому моменту она даже однажды случайно побывала на концерте «Алисы», но фанаткой группы не была. Ради музы из «Елисеевского» музыкант оставил первую семью, в которой успел родиться сын, во втором браке на свет появилась общая дочь Вера. Еще одна дочь, Мария, была у Александры от первого брака. По словам жены Константина Кинчева, они с мужем не любители богемных развлечений и светского образа жизни, поэтому большую часть времени проводят в своем доме, где часто принимают гостей. До недавнего времени Александра сопровождала «Алису» во всех гастролях.

Борьба с зависимостями

Константин Евгеньевич не скрывает, что в течение трех лет плотно «сидел на наркотиках» – доза требовалась три раза в день. Такое мало кто может побороть, но Кинчев, будучи человеком большой внутренней силы, смог.

«Практически никто из знакомых мне наркоманов в моей ситуации не выжил. Они все умерли. И то, что я столько лет сидел на игле и остался жив, поверьте, это на самом деле чудо», – говорит он.

Преодолеть зависимость помогла вера – в 1992 году Кинчев крестился после поездки в Иерусалим.

«И с этого момента началась очень серьезная, постоянная борьба. Я исповедовался, Господь прощал мои грехи, и меня допускали до причастия. А я снова срывался и продолжал «торчать». Потом вновь шел и исповедовался. Все это время меня сильно жгла совесть. Я все время думал о том, какой же я мерзавец, как я беззастенчиво вру Самому Богу: прошу помощи, чтобы завязать, а через какое-то время после борьбы все равно побеждает наркотик. Я бегу и ставлю себе дозу. Совесть не давала мне покоя. Тем не менее я постепенно преодолевал эту страсть. И вот через три года этой борьбы, в 1995 году я последний раз укололся».